Ковальчук и ещё 10 лучших свободных агентов в НХЛ по версии заокеанских СМИ

Из этих парней можно было бы собрать неплохую команду, но пока их никто не берёт.

Рынок свободных агентов за океаном продолжает вяло шевелиться. Крупных подписаний почти нет, и все команды находятся в ожидании хоть какой-то определённости относительно следующего сезона. Вместе с этим без контрактов остаются очень известные хоккеисты, которых заокеанские СМИ не устают включать в хит-парады.

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 5,18 млн.

Бывший партнёр Евгения Дадонова по «Флориде» находится на рынке свободных агентов спустя две недели после его открытия, и это — самый главный сюрприз межсезонья. Ранее агент хоккеиста Роберт Хупер говорил о значительном интересе клубов НХЛ к его клиенту, но то ли он быстро угас, то ли требования игрока оказались слишком высокими. Как сказал агент, Хоффман не против пойти по пути Тейлора Холла и подписать однолетний контракт-мостик, чтобы снова выйти на рынок в следующем году.



Неделю назад известный канадский обозреватель Эллиотт Фридман сообщал, что «Монреаль» интересовался Хоффманом, но затем выбор клуба был сделан в пользу Тайлера Тоффоли. Кроме этого, потенциальными местами «приземления» Майка называют «Нэшвилл», «Бостон», «Каролину» и даже «Коламбус». За последние три сезона Хоффман забил 36 голов в большинстве, что является девятым результатом в лиге. По идее, он должен был быть очень привлекателен для тех команд, кто испытывает потребность в забивном крайнем форварде, но нынешние непростые времена явно играют против Хоффмана.

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Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 5,75 млн.



Новостей о финском форварде почти нет, кроме тех, что он хочет краткосрочную сделку — это вернёт ему мотивацию и позволит снова выйти на привычный для всех уровень. Очевидно, именно это и отпугивает покупателей, потому что одно дело — взять прежнего Гранлунда, который был способен набирать по 70 очков за сезон, и совсем другое — нынешнего, который перестал быть «динамическим» форвардом. В «Нэшвилле» он потерял эффективность (38 очков в 89 матчах, включая плей-офф), и даже качество партнёров по тройке не может служить оправданием, поскольку чаще всего он играл с Филипом Форсбергом и Мэттом Дюшейном.

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 700 тыс.



37-летний россиянин пока остаётся без клуба, хотя ещё весной всем казалось, что у Ковальчука ещё осталось немного «волшебства». Скромный ценник, хорошее влияние в раздевалке — всё это разбилось об отсутствие набранных очков в «Вашингтоне», где он заканчивал сезон. «Монреаль», который хотел его вернуть после командировки в «Кэпиталз», похоже, передумал это делать — ставка теперь на других форвардов, а места под потолком зарплат сейчас нет даже на минимальный контракт для Ильи. Другое дело, что новичку «Канадиенс» Александру Романову всё ещё нужен дядька-наставник, и окончательно исключать вариант с «Монреалем» нельзя.

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з. Трэвис Хамоник

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 3,8 млн.



«Калгари» позволил уйти Ти Джею Броди и отпустил на волю Хамоника, который пока остаётся без клуба. 30-летний защитник, способный пригодиться в любом сочетании, мог бы оказаться в «Виннипеге», куда его логичным образом сватали после открытия рынка (Трэвис — уроженец провинции Манитоба). Затем ходили слухи о «Ванкувере», но туда перебрался Нейт Шмидт, и этот вариант отпал. По словам Фридмана, Хамоник хотел бы остаться в Западной конференции, несмотря на интерес некоторых восточных команд — например «Филадельфии».

н. Энтони Дюклер

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 1,65 млн.



Форвард, обладавший несерьёзным контрактом, в прошлом сезоне набрал 40 очков в невзрачной «Оттаве», но нового предложения так и не дождался. Дюклер не обладает талантами плеймейкера, предпочитая передаче бросок, и главным его недостатком считают нелюбовь к оборонительным обязанностям. Возможно, именно это стало причиной того, что в свои 25 лет он сменил уже 5 команд, но за такие деньги подобные ошибки можно и потерпеть.

н. Карл Сёдерберг

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 4,75 млн.



Год назад шведский форвард почти добрался до отметки в 50 очков, выступая за «Колорадо», но затем последовал спад: в «Аризоне» Сёдерберг набрал 35 (17+18) баллов, что маловато для почти 5-миллионного оклада. Другое дело, что сейчас Сёдерберг — один из лучших центров на рынке свободных агентов, способный играть и в большинстве, и в меньшинстве. Обладая габаритами, швед может создавать трафик на пятачке, и заключение однолетнего контракта для него могло бы оказаться лёгкой задачей, но сейчас все клуба находятся в режиме экономии.

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з. Сами Ватанен

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 4,85 млн.



Долгая история травм у финна — главная причина того, что он до сих пор доступен. Клубы, которые вели переговоры с Тайсоном Бэрри или Ти Джеем Броди, наверняка смотрели и на Ватанена, имя которого продолжает появляться в слухах. «Ванкувер» может пригласить ещё одного защитника в пару к Шмидту, и Ватанен может стать подходящим пополнением при разумности контракта. Но четыре сезона подряд он сыграл менее 60 матчей, поэтому опасение команд вполне объяснимо.

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 4,9 млн.



После ухода из «Аризоны» американский форвард с белорусскими корнями несколько потерялся. Ни в «Питтсбурге», ни в «Миннесоте» он не показывал той игры, которой от него ждали, хотя везде Гальченюка рассматривали, скорее, как замену и «затыкателя дыр». В 26 лет он ещё не исчерпал свой потенциал, но по деньгам придётся серьёзно ужаться, чтобы получить предложение.

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 1,5 млн.



Перри уже давно не тот снайпер, каким был когда--то, но в плей-офф он здорово сыграл за «Даллас» и был настоящей занозой для всех соперников. На один-два сезона его точно ещё хватит, а больших денег он, судя по всему, уже не просит. Другое дело, что ветеранам теперь трудно найти себе новую команду за любые деньги.

н. Эрик Хаула

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 2,75 млн.



29-летний финн не смог проявить себя во «Флориде», где провёл всего 11 матчей, но до этого он был очень неплох в «Вегасе», дойдя с командой до финала Кубка Стэнли (55 очков в 76 матчах). Хаула, как и Сёдерберг, способен стать полезным форвардом третьего звена, может играть и в центре, и на фланге, а кроме того, он небесполезен в меньшинстве. Ходили слухи о его возможном воссоединении с «Вегасом», после того как там появился Алекс Пьетранджело, подобная информация затихла.

н. Конор Шири

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 3 млн.



Человек выиграл два Кубка Стэнли, играя вместе с Сидни Кросби, но в 28 лет остался без предложений после завершившегося контракта. По идее, универсал Шири — один из идеальных кандидатов на однолетний договор и скромную сумму, но пока вариантов для него нет.



Другие кандидаты: н. Доминик Кахун, н. Джош Лейво, з. Здено Хара, з. Энди Грин, н. Колин Уилсон, в. Кори Шнайдер, з. Рон Хэйнси, н. Мелкер Карлссон, в. Крейг Андерсон, н. Брайан Бойл, н. Андреас Атанасиу.