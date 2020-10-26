Емелина впечатали в борт, Алексей решил мстить. Двух капитанов удалили до конца матча

СКА и «Авангард» выдали яркий матч, но не обошлось без грубости и откровенной грязи.

Обе команды уже встречались в нынешнем регулярном чемпионате. В Балашихе «Авангард» взял верх над СКА со счётом 4:3, поэтому отчётная схватка в Санкт-Петербурге могла стать для «армейцев» реальным шансом не реванш.

Настрой на игру у обоих коллективов был соответствующим. Искры летели из глаз хоккеистов с первых минут первого периода. Шутка ли, но капитан СКА Евгений Кетов сорвался уже в первой смене. Евгений толкнул Емелина, который упал и врезался в борт. Алексей в сопровождении медиков отправился в раздевалку, а судьи выписали капитану СКА «5+20».

«Емелину повезло, что он не в инвалидном кресле сейчас. Это был очень грязный приём со стороны игрока СКА. Не считаю, что Емелин завёлся и подвёл команду своими удалениями. Если посмотреть первый эпизод, то там была борьба за шайбу, и сначала мы даже решили, что большинство будет у „Авангарда“, — прокомментировал этот эпизод главный тренер омичей Боб Хартли.

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Люди, хорошо знающие Емелина, прекрасно понимали, что просто так этот эпизод один из самых жёстких российских защитников не оставит. Сперва вернувшийся на лёд капитан «Авангарда» привёз для своей команды буллит. «Армейцы» разыгрывали отложенный штраф, Емелин в борьбе у борта нарушил правила против Швец-Рогового. Этим дело не закончилось. Алексей тут же сфолил на Ожиганове, который мог выкатиться один на один. Правда, Вей буллит не реализовал, да и большинство хозяева откатали вхолостую.

Емелин не собирался успокаиваться, в результате чего тоже отправился на досрочный отдых. Алексей в средней зоне влетел в колено Тимкину. Форвард СКА захромал и отправился в раздевалку. Судьи моментально выписали грубияну «5+20». В результате обе команды ещё в первом периоде остались без своих капитанов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Голы СКА и «Авангард» припасли на вторую двадцатиминутку. Причём, три из четырёх шайб забросили воспитанники нижнекамского «Нефтехимика». У «Авангарда» во второй встрече подряд отличился Якупов, забил Бердину и защитник Дамир Шарипзянов. В составе хозяев одну из шайб в ворота Бобкова забросил Эмиль Галимов, а под занавес периода большинство мощным броском реализовал Бурдасов. 2:2 – третий отрезок встречи обещал получиться крутым.

Голкипер «Авангарда» Бобков в шпагате отразил бросок Каменева в пустой угол

Его СКА начал ударно, не собираясь раскачиваться. Интересно, что снова не обошлось без нижнекамских воспитанников. Галимов применил силовой приём на Шарипзянове у борта, вылез на пятак и бросил с нулевого угла — шайба прокатилась по спине Бобкова и опустилась за линию ворот. «Авангард» бросился отыгрываться, однако в результате напоролся на третий гол Галимова, оформившего свой первый хет-трик в КХЛ. Пятую шайбу уже в пустые ворота отправил Марченко. СКА взял убедительный реванш у «Авангарда» за поражение в Балашихе.