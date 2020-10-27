«Уезжая в Америку, жил на $ 70 тысяч в год». Нестеров объяснил минимальный контракт в НХЛ

27-летний экс-защитник ЦСКА Никита Нестеров подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Калгари Флэймз» на минимальную сумму — $ 700 тыс. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» челябинец объяснил свой выбор и заявил, что разговоры про «Лос-Анджелес» и «Тампу» были обычными слухами, а из «Флэймз» ему звонили лично генменеджер и главный тренер канадской команды.

Олимпийскому чемпиону в НХЛ дали смешные деньги. Нестеров больше не заслужил? Российский защитник ближайший сезон проведёт в «Калгари».

«Контракта от «Лос-Анджелеса» у меня не было, из «Тампы» никто не звонил»

— До подписания контракта с «Калгари» в прессе появлялась информация, что у вас едва ли не на руках было соглашение с «Лос-Анджелесом». Это так?

— Нет, это неправда. Когда в СМИ вышла эта новость, мой новый агент сразу позвонил в «Лос-Анджелес». В клубе сказали, что можно обсудить контрактный вопрос, заинтересованность во мне была, но суммы, о которой писали, «Кингз» не предлагали.

— Писали про два года, $ 3 миллиона в год.

— Да, но таких финансовых предложений со стороны «Лос-Анджелеса» не было. Это выдумки, не соответствующие действительности.

— Почему вы поменяли агента в НХЛ и ушли от Дэна Мильштейна к Полу Теофаносу?

— На самом деле, ничего серьёзного не случилось. Просто когда я решил вернуться в НХЛ, то захотел что-то поменять. Мы с Дэном сохраняем тёплые дружеские отношения, никаких конфликтов у нас не было даже близко.

— Ещё я читал про якобы вашу договорённость с «Тампой».

— Тоже не знаю, откуда пошла эта новость. Очень интересно, потому что мне оттуда никто не звонил, я ни с кем из руководства не общался. Они даже некоторых своих игроков не могут подписать, им сейчас не до меня. Посмотрите на потолок зарплат, у «Тампы» тяжёлая ситуация. Команде надо переподписать Сергачёва, других хоккеистов. Повторюсь, не понимаю, откуда взялся этот слух, у меня даже звонка оттуда не было.

— Вы сами были заинтересованы вернуться в «Лайтнинг»?

— Почему бы и нет? Можно было обсудить этот вариант. Я там всё знаю. Разговаривать же всегда можно, верно?



— Поздравили российских игроков «Тампы» с завоеванием Кубка Стэнли?

— Я поздравил всех, кроме Александра Волкова. Пользуясь случаем, делаю это через ваше издание. Просто я Сашу лично не знаю, у меня даже его номера телефона нет. Лично поздравил Кучера с Васей (Никиту Кучерова и Андрея Василевского. – Прим. «Чемпионата») и Мишу Сергачёва. Когда меня обменяли в «Монреаль», мы с Сергачёвым вместе зацепили одну встречу. Его подняли в первую команду, после чего мы с Мишей в паре сыграли в матче с «Детройтом». Кстати, на чемпионате мира в Братиславе я тоже с ним успел поиграть. Помню, что в основном выходил в паре с Сергачёвым и с Зайцевым.

— Завоевание «Тампой» Кубка Стэнли вас не удивило?

— Нет, не удивило. «Тампа» доминировала, на сегодняшний день это лучшая команда в НХЛ. Посмотрите, с каким запасом прочности они играли. Ребята в любой момент могли прибавить. Проанализируйте их состав, там сплошь элитные хоккеисты: Василевский, Кучеров, Пойнт, Сергачёв, Хедман. Все ребята молодцы, каждый внёс свой вклад.

Фото: Mark LoMoglio/Getty Images

«Делаем визу, после чего я сразу улетаю тренироваться в Канаду»

— Наверное, сильно соскучились по хоккею?

— Конечно. Сейчас активно тренируюсь, два раза в неделю выхожу поиграть с любителями в Челябинске. У меня в городе есть собственный хоккейный центр, в нём и лёд, и земля. Поэтому спокойно готовлюсь. Кстати, ещё ездил тренироваться в Екатеринбург на «Дацюк-Арену». Работали с ребятами из АХЛ: с Иваном Чеховичем, который перешёл в «Торпедо», с Павлом Шэном, с задрафтованным «Сан-Хосе» Даниилом Гущиным. Чувствую себя шикарно, никакие травмы не беспокоят.

— Хотите побыстрее присоединиться к вашей новой команде?

— Если честно, да. Пора почувствовать темп, выплеснуть эмоции. Дай бог, чтобы зрители вернулись на трибуны.

— Ждать нового сезона долго, как минимум до января…

— Я разговаривал с руководством «Калгари». Сейчас мы делаем визу, после чего я сразу улетаю тренироваться в Канаду. Планирую туда отправиться до середины ноября. Некоторые ребята уже приехали в город, самостоятельно тренируются, народ потихоньку подъезжает. Так будет лучше для всех: и я буду в форме, и с ребятами познакомлюсь, и узнаю город, освоюсь в нём.



— Бытовые вопросы с жильём вы ещё не решили?

— Нет, поэтому я так рано еду. Как я отсюда их решу? Мне там всё покажут, всё расскажут. Насколько я слышал, там идут снегопады (смеётся).

— Ещё какие-то справки по команде и городу навели?

— Знаю, что за в системе клуба выступает защитник Александр Елесин, мы с ним в сборной России на Евротуре вместе играли. С вратарём Артёмом Загидулиным, который сейчас арендован «Магниткой», не знаком, но всё впереди. Надеюсь, что все будем играть в основном составе. Что касается города, то уже о многом прочитал. Да, погода там специфическая. Но я же сам из Челябинска, здесь она тоже специфическая (смеётся).

«Доволен своим контрактом. Я хотел в НХЛ, поэтому еду в НХЛ»

— Почему выбор пал именно на «Калгари»?

— У них была самая большая заинтересованность во мне. Мне звонили генеральный менеджер и главный тренер, разговаривал с тренером по защитникам. Я могу сыграть справа, для них это было важно. В клубе решили, что я им подхожу, после чего мы сразу подписали контракт.

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— Все обсуждают сумму контракта. Один год, минималка в $ 700 тысяч. Как вы на такое согласились?

— Для меня было первоначальной задачей вернуться в НХЛ. Я хотел, чтобы мне дали шанс. Спасибо «Калгари», что они в меня поверили и сделали выбор в пользу меня. Я понимаю, что получил минимальный контракт, но ничего страшного. Главное – вернуться, а дальше посмотрим.

— В Калгари, как и во всей Канаде, большие налоги, да и климат с той же Тампой не сравнить. Вы всё это принимали во внимание?

— Когда я первый раз уезжал в Америку и играл в АХЛ за «Сиракьюз Кранч» (фарм-клуб «Тампы». — Прим. «Чемпионата»), то жил на $ 70 тысяч в год. И ничего, нормально жил. Так что готов ко всему. Я доволен своим контрактом. Я хотел в НХЛ, поэтому еду в НХЛ.

— Вас не смущает, что «Калгари» вряд ли поборется за Кубок Стэнли?

— Почему? Вспомните, как выигрывали титул «Лос-Анджелес» или «Сент-Луис». У нас серьёзная команда, с хорошим нападением и защитой. Подписан контракт с сильным голкипером Маркстрёмом. Будем стараться выигрывать каждую встречу. Постараюсь со своей стороны внести максимальный вклад в успех. «Флэймз» серьёзно смотрят вперёд, обязательно поборемся за кубок.

«Никогда ничего не загадываю»

— Не исключаете возможности возвращения в КХЛ?

— Я никогда ничего не загадываю. В жизни всякое бывает, посмотрим.



— Если позовут в сборную России, то вы готовы приехать?

— Если «Калгари» не попадёт в плей-офф и меня вызовут в сборную, то с удовольствием приеду. Всегда с радостью выступаю за национальную команду.



— В 2022 году, если снова ничего не случится, пройдёт зимняя Олимпиада. Вторая золотая олимпийская медаль вам бы не помешала?

— Ещё бы! Абсолютно с вами согласен. Но давайте сперва доживём до этого. В мире нынче тяжёлая ситуация. Неизвестно, что будет завтра, а уж тем более в 2022 году.