Целый комплекс причин привёл к разгрому бело-голубых в матче с «Витязем». 13 лет назад подобное уже стоило Крикунову места в «Динамо».

Кто виноват в провале «Динамо»? Винить Крикунова просто, но всё гораздо сложнее

История порой крутит причудливые пируэты. 5 декабря 2007 года московское «Динамо» на домашнем льду в МСА «Лужники» принимало подмосковный «Витязь». Встреча завершилась унизительным поражением бело-голубых со счётом 1:8. Это поражение по настоящий момент времени остаётся самым крупным в российской истории московского «Динамо». На следующий день после домашней катастрофы в «Лужниках» главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов подал в отставку, которая была мгновенно принята президентом клуба Михаилом Головковым.

26 октября 2020 года: «Динамо» уже на новой домашней арене в Петровском парке снова принимает «Витязь». К 46-й минуте матча, когда в ворота бело-голубых влетела пятая шайба, а счёт стал 1:5, уйти от сравнений с ситуацией 13-летней давности было уже невозможно. В оставшееся время «Витязь» вполне мог довести счёт до 8:1, но в концовке халатно отнёсся к численному перевесу, не став добивать поверженного соперника.

На сей раз наставник московского клуба не стал выкидывать белый флаг и намерен продолжать работу с командой. Не спешат с выводами и в руководстве динамовцев. Разбираемся, есть ли основания под разговорами о возможной отставки Крикунова из «Динамо».

Селекция с упором на топ-6 и чемпионские амбиции на словах

Поражение в матче с «Витязем» стало уже девятым для московской команды в нынешнем сезоне. Бело-голубые набрали всего 20 очков после 18 матчей и находятся на грани вылета из зоны плей-офф. Подобное развитие событий не может не идти вразрез с амбициями руководителей клуба. «Задача на сезон довольно простая и архисложная — победа в Кубке Гагарина. Задача-минимум — выйти в финал», — говорил летом генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов.

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В межсезонье динамовцы провели довольно интересную селекцию. С одной стороны, бело-голубые упустили ведущего нападающего Андре Петерссона. Но ценник, заявленный представителями шведского форварда, не соответствовал уровню этого хоккеиста. К тому же тренерский штаб «Динамо» настаивал на возвращении в команду Дмитрия Кагарлицкого. В условиях жёсткого потолка зарплат, москвичам пришлось выбирать из двух хоккеистов – и этот выбор был сделан в пользу россиянина.

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Центральную ось «Динамо» усилил нападающий Оскар Линдберг. Двукратный чемпион мира должен был образовать ударное второе звено с финским форвардом Теэму Пулккиненом. Линию обороны усилил защитник Андрей Сергеев, который в минувшем сезоне стал лучшим игроком «Нефтехимика» по показателю полезности в регулярном чемпионате. Его «+17», набранные в восьмой команде Восточной конференции, внушали доверие.

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Несмотря на вышеописанные изменения, многие ещё летом с большим скепсисом подходили к оценке перспектив команды в новом сезоне. Критиков смущал огромный разрыв между топ-6 и боттом-6 в динамовской атаке. За пределами первой и второй троек нападения зияла огромная дыра, которая легко могла подвести динамовцев в критический сезона. Забегая вперёд, подвела намного раньше.

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Что пошло не так?

Проблемы в игре «Динамо» начались на самом старте регулярного чемпионата. Динамовцы стартовали в сезоне с трёх поражений в матчах с сильными соперниками. Бело-голубые последовательно проиграли «Авангарду», «Спартаку» и «Локомотиву». Начало сезона получилось провальным для ведущего сочетания динамовцев: Яшкин – Шипачёв – Кагарлицкий. В первую очередь под шквал критики угодил именно Дмитрий. Но позвольте, ждать сумасшедшей результативности от человека, не выходившего на лёд в официальных матчах с декабря, было несколько наивно. Очевидно было, что Кагарлицкому было необходимо время, чтобы набрать игровой тонус и заново найти взаимопонимание с Шипачёвым.

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Вот только этого самого времени у «Динамо» не было. Московский клуб относится к числу команд, где лучше избегать серийных поражений. В противном случае, все начинают нервничать. И тренеры, и руководство, и болельщики. Вот и три поражения на старте регулярки заставили Крикунова сразу на время отказаться от того сочетания, которое он так хотел видеть этим летом. Место Кагарлицкого в первом звене занял Даниил Тарасов, а сам Дмитрий спустился ниже.

Затем ситуация в бело-голубом коллективе относительно стабилизировалась. Волевая победа в Нур-Султане, где «Динамо» в третьем периоде матча с «Барысом» сначала сумело уйти со счёта 2:4, после чего добыло победу в овертайме (5:4 ОТ), позволила переломить неудачное течение чемпионата. Начался стабильный набор очков, и команда поднялась в число лидеров Западной конференции КХЛ.

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Нижние звенья московского «Динамо» только вредят команде

Однако встречи с топ-командами коллективу Крикунова продолжали откровенно не удаваться. Поражения в матчах с «Локомотивом» и ЦСКА, а также неудачные встречи со «Спартаком» обозначили целый комплекс проблем в игре московского клуба. Ворох тех самых проблем, о которых динамовцев предупреждали ещё летом. За спиной Шипачёва по-прежнему нет никакой поддержки. Более того, некоторые люди откровенно вредят бело-голубым.

В первую очередь эти слова можно адресовать четвёртому звену московского «Динамо». 21-летний форвард Иван Муранов за 13 матчей регулярного чемпионата отметился ровно нулём очков в графе «гол+пас», при этом заработал показатель полезности «-6» и набрал 16 минут штрафного времени. Его коллега по тройке нападения центральный форвард Семён Панкратов демонстрирует схожую результативность (ноль очков в девяти матчах при полезности «-5»).

Кому-то может показаться странным винить молодых нападающих за неудачную игру «Динамо». И, разумеется, не только они являются виновниками бед команды. Но хоккей –игра, которая состоит из мельчайших нюансов. Когда при счёте 0:0 и абсолютно равной игре в матче с ЦСКА 21-летний Муранов позволяет 40-летнему Александру Попову вчистую выиграть забег на скорость и организовать гол в ворота Бочарова, проходить мимо таких вещей невозможно. Когда Панкратов при счёте 2:1 в гостевом матче с «Локомотивом» стоит столбом в зоне обороны и позволяет «железнодорожникам» забить ключевую шайбу и перевернуть ход встречи, такие моменты негативным образом отражаются на всей команде.

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Звено Шипачёва не может организовать по пять шайб в каждом матче. От нижних звеньев тоже должна исходить определённая помощь. И если игроки уровня Муранова, Панкратова не в состоянии приносить пользу у чужих ворот, то перед своими воротами они должны умирать на льду, работая на команду. Этого пока не наблюдается. Есть вопросы и к другим форвардам динамовского коллектива. Андрей Алексеев, Вячеслав Кулёмин, Илья Шипов, Илья Круглов, Владислав Ефремов. Ни один из перечисленных хоккеистов за два месяца игры не набрал больше трёх очков за сезон, при этом все они находятся в нейтральной и отрицательной области значений по полезности. Так побеждать невозможно. Вот и во вчерашнем матче с «Витязем» первый гол подмосковного клуба случился тогда, когда на льду находились Муранов и Шипов.

Слабая форма легионеров и ошибки в защите

Впрочем, вернёмся и к представителям ведущих сочетаний бело-голубых. С приходом шведа Линдберга в «Динамо» надеялись на создание ударной второй нападения. На предсезонке Линдберг, Пулккинен и Брюквин действительно производили хорошее впечатление. Но коронавирус, настигший шведского нападающего на финише подготовки к чемпионату, слишком надолго выбил его из колеи. Прийти в себя Оскар не может по сей день. Его восемь очков в 14 матчах, как и 10 очков Пулккинена не должны вводить вас в заблуждение. Львиную часть этих баллов швед и финны набрали в одном матче с «Куньлунь Ред Стар». Всё оставшееся время регулярки они находятся в одной большой тени.

Неудачно выглядит и первая пара защитников в лице Юусо Хиетанена и Михала Чайковски. В прошлом сезоне финн и словак ударно смотрелись в первой бригаде большинства, забросив на двоих 22 шайбы за регулярку. В этом сезоне у них всего три точных попадания. Во многом из-за этого в последних матчах и рассыпалось большинство московского «Динамо». Так как один из основных вариантов розыгрыша, используемых бригадой Шипачёва, построен на бросках защитников с синей линии.

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Ко всем бедам «Динамо» добавились и ошибки в защите. Из пяти шайб, заброшенных «Витязем» во вчерашнем матче, три гола были забиты с пятака при полном попустительстве игроков обороны московского клуба. Самое интересное, что ошибались все без исключения защитники «Динамо».

«А у нас нет других защитников. Это весь народ, который у нас есть. Григорьев выпал, и выпал, наверное, до конца сезона. Его не будет. К сожалению, Волков сегодня пару глотнул. Миронов с Сергеевым тоже два гола пропустили. Ну а у Хиетанена с Чайковски один гол всего», — сокрушался Крикунов после матча.

Есть ли вина тренерского штаба Крикунова?

Если большая часть команды в течение всего сезона играет ниже ожидаемого уровня, разумеется, есть вопросы и к тренерскому штабу. Но обвинить одного Крикунова во всех бедах команды было бы слишком простым решением. Я бы хотел обратить ваше внимание на видео, которое пресс-служба бело-голубых опубликовала после победы в матче с минским «Динамо».

«Значит, внимательно смотрите, особенно начало. Они молодые, шустрые. Сейчас полезут. Поэтому не прозевайте начало. Строго, внимательно играем. Не давайте им много пространства», — говорит Крикунов команде непосредственно перед выходом на лёд.

Что же получилось на выходе? Третья минута первого периода – Владислав Ефремов делает обрез на чужой синей линии и организует гол в ворота Ерёменко. «Молодец Ефремов. Ну и что вам говорили? Одним место слушаете», — вопрошает Крикунов на тренерском мостике.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале московского «Динамо».

Это частный эпизод, который является хорошим отображением игры «Динамо» в первой трети регулярного чемпионата. Хоккеисты допускают на льду такие ошибки, которые не прощаются детям в спортивных школах. «Не слушаем тренерский штаб, может, вас послушаем», — грустно сетовал Андрей Миронов в беседе с журналистами после разгрома от «Витязя».

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Что делать дальше?

Рассмотрев вопрос «Кто виноват?» переходим к ещё одному любимому русскому вопросу «Что делать дальше?». В октябре 2019 года московское «Динамо» также валилось в регулярном чемпионате, и отставка Крикунова в любой момент могла стать свершившимся фактом. Однако год назад руководству бело-голубых хватило мудрости не торопиться с решением об отставке и дать команде возможность переломить ситуацию. Этой самой мудрости хочется пожелать боссам бело-голубых и сейчас.

В конечном счёте в плей-офф в этом году от Запада выходят восемь команд из 11. При этом два клуба в конференции уже испытывают огромные проблемы с турнирным положением. Положа руку на сердце, вряд ли кто-то сомневается, что «Динамо» пробьётся в плей-офф. А как Крикунов умеет готовить команду к решающим матчам сезона, он уже показывал не раз. В межсезонье руководители бело-голубых доверили опытному наставнику провести этот сезон. И вряд ли сейчас уже настало время жалеть о принятом решении.