$ 6,5 млн в год для Сергачёва? Какие контракты могут дать ограниченно свободным агентам

Переплачивать никто не хочет, но среди ограниченно свободных агентов есть и топ-защитник, и первый центр.

Межсезонье в НХЛ, похоже, исчерпало свой ресурс по неожиданностям — драфт прошёл, большинство ярких неограниченно свободных агентов нашли себе новые контракты. Но помимо этого остаётся ещё одна категория людей, способных перетянуть на себя общественное внимание — это ограниченно свободные агенты. Обычно предлагать таким людям контракты представители других клубов не рискуют — оффер-шит чреват испорченной репутацией и сложными отношениями. В то же время правилами это не запрещено, а нынешние времена настолько необычны, что нельзя исключать никаких вариантов.

В случае если ограниченно свободный агент получит предложение от другой команды и согласиться его подписать, у его прежнего клуба будет семь дней на принятие решения. Можно повторить предложенные условия и оставить хоккеиста у себя, а можно отпустить игрока и получить взамен компенсацию.

Правила компенсации для потерявшей игрока команде при оффер-шите:



Предложен контракт на $ 1,4 млн или ниже — компенсация отсутствует;



$ 1,4 млн — $ 2,1 млн — третий раунд драфта;



$ 2,1 млн — $ 4,3 млн — второй раунд драфта;



$ 4,3 млн — $ 6,5 млн — первый и третий раунды драфта;



$ 6,5 млн — $ 8,7 млн — первый, второй и третий раунды драфта;



$ 8,7 млн — $ 10,9 млн — два первых, один второй и один третий раунды драфта;



Свыше $ 10,9 млн — четыре первых раунда драфта.

Кто же из ограниченно свободных агентов может оказаться под пристальным вниманием других клубов и имеет шанс получить оффер-шит, а главное, какого масштаба может оказаться это предложение?

н. Мэтью Барзал («Айлендерс»)

Три года подряд форвард «островитян» набирал по 60 очков, и его потолок возможностей всё ещё кажется недостигнутым. Барзала принято считать одним из самых динамичных нападающих лиги, а наиболее смелые эксперты даже сравнивали его с Коннором Макдэвидом. В мае генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло говорил, что повторит любой оффер-шит, который получит Барзал. Для самого Мэтью подобное внимание со стороны других команд означало бы значительную прибавку к зарплате, поскольку даже второй по величине возможный контракт (от $ 8,7 млн до $ 10,9 млн) вряд ли будет способен переманить его из стана «островитян».

Есть ли клуб, способный предложить Барзалу самую высокую зарплату? Это повлечёт за собой компенсацию в виде четырёх первых раундов драфта и окажет значительное давление на «Айлендерс», у которых под потолком свободно около $ 9 млн. Согласно слухам, о подобном шаге может подумывать Стив Айзерман из «Детройта», а также «Нью-Джерси».

Охота на Сергачёва и Барзала. 8 главных ограниченно свободных агентов в НХЛ Им могут сделать предложения другие команды, но подобные штуки в НХЛ не любят — это считается почти неприличным.

У обладателей Кубка Стэнли есть всего около $ 3 млн свободных денег, и этого явно не хватит, чтобы сохранить универсала Чирелли, не говоря уже о других игроках, нуждающихся в новом контракте. 22-летний форвард набрал 44 очка в 68 матчах регулярного чемпионата, финишировал четвёртым в голосовании за приз лучшему форварду оборонительного плана — такого с руками оторвут в любой команде с меньшей глубиной состава. Чирелли прочат шестилетний контракт на сумму около $ 5,7 млн в год, что уже выглядит сложной задачей для менеджмента «Лайтнинг». Если цена ещё поднимется за счёт оффер-шита, вариантов сохранения Чирелли в стане «молний» почти не останется.

Ещё одна крупная фигура на рынке ограниченно свободных агентов. Сергачёв стал незаменим для «Лайтнинг» после приезда из «Монреаля»: он готов играть в любой ситуации, способен эффективно проводить на льду по 20 минут за матч и обладает потенциалом стать защитником №1 в клубе. Предполагается, что Сергачёву выпишут контракт в диапазоне $ 4,3 млн — $ 6,5 млн, и это будет ещё не худшим вариантом для босса южан Патриса Бризбуа.

А если добавить к этому возможность увода из «Тампы» другого защитника Эрика Чернака, которому могут «насыпать» контракт от $ 2 млн до $ 4 млн, то перетасовка состава «молний» будет неизбежна.

н. Пьер-Люк Дюбуа («Коламбус»)

У «мундиров» ситуация намного более простая: почти $ 13 млн свободных денег, большую часть из которых можно направить на новый контракт Дюбуа, который является первым центрфорвардом команды. Но вопрос заключается в том, насколько высоко нападающего оценят конкуренты, которые могут рискнуть. За три года в НХЛ Дюбуа превратился в умного и очень тонкого игрока, набравшего 49 очков в 70 матчах прошлого сезона.

Если предположения относительно цифр нового договора ($ 6,6 млн на семь лет) окажутся верными, то маловероятно, что кто-то из конкурентов даст форварду больше. Но не исключено, что кто-то, нуждающийся в хорошем центральном нападающем, рискнёт переплатить.

5 русских хоккеистов без контрактов в НХЛ. Кому-то из них пора возвращаться домой? Наши ребята на рынке свободных агентов НХЛ.

н. Роопе Хинц («Даллас»)

«Далласу» будет непросто оставить у себя талантливого форварда, который был заметен в недавнем плей-офф. Хинц набрал 33 очка до паузы и серьёзно прибавил в минувшем сезоне, но у «Старз» после подписания контракта с Денисом Гурьяновым не так много финансовых возможностей. Свободных денег осталось чуть более $ 4 млн, и сделка ценой в $ 3-4 млн за сезон кажется вполне разумной, но если кто-то рискнёт дать финну больше, то техасцам нечем будет ответить.

з. Этан Беар («Эдмонтон»)

На данный момент у «Ойлерз» нет денег даже на минимальный контракт для 23-летнего защитника, который в минувшем сезоне получал рекордное для себя игровое время (до 23 минут за матч). Беар был неплох на уровне АХЛ, показал потенциал атакующего защитника, но даже для умеренной сделки потребуются значительные усилия со стороны «Ойлерз». Если кто-то предложит Беару контракт в диапазоне $ 4,3 млн — $ 6,5 млн, то «нефтяники» ничем не смогут ответить.

н. Энтони Манта («Детройт»)

26-летний форвард набрал 38 (16+22) очков в 43 матчах регулярного чемпионата и доказал свою пользу стабильной игрой. У «Детройта» нет опасения превысить клубный бюджет, но Стив Айзерман прозорлив и может рискнуть отпустить форварда задолго до того, как наступит кризис платёжки. Особенно если кто-либо предложит Манте сумму более $ 6,5 млн в год.