«Торпедо» собирает права на молодых россиян, играющих в Америке. Что из этого выйдет?

В 2020 году в КХЛ прочно стал частью новой реальности не только коронавирус, но и гонимый Роскомнадзором мессенджер Павла Дурова Telegram, неожиданно превратившийся в идеальную площадку для теневых инсайдеров, наплодивших с десяток анонимных каналов. Именно на новой платформе можно вбрасывать в сеть практически всё что угодно, пытаться тем самым формировать общественное мнение и управлять им, а главное — зачастую оставаться инкогнито. Понять, кто стоит за тем или иным источником можно либо по каким-то косвенным признакам, либо будучи приближенным к авторам. Но не для кого не секрет что, одни каналы подконтрольны агентам, вторые — людям из клуба, третьи — изданиям и коллегам-журналистам.

Когда минувшей весной в нижегородском «Торпедо» произошла смена генерального менеджера и к власти пришёл 32-летний ноунейм Максим Гафуров безликие инсайдеры просто моментально начали втаптывать его в грязь. Порой доходило до смешного и ему в упрёк ставили наличие доли в … похоронном бизнесе. Причём сеанс бичевания нового босса «Торпедо» начался, действительно, сразу после его официального назначения. Нужно понимать, что до апреля этого года Гафурова вообще никто не знал в хоккейных кругах и даже банальный поиск в Google не помог дал бы вам ответ на вопрос: «Кто такой Максим Гафуров?».

Фото: пресс-служба ХК «Торпедо»

Не так давно новый генменеджер нижегородцев работал исключительно в неспортивном бизнесе, а в 2018 году стал директором по развитию российской статистической компании InStat, где занимался реализацией проектов по хоккейной аналитики для НХЛ, КХЛ и других североамериканских лиг. До «Торпедо» Гафуров и близко не был аффилирован ни с одним профессиональным хоккейным клубом, а значит банально не имел возможности поссориться с кем-то из довольно закрытой российской тусовки. И глядя на всё это в голову приходил только один логичный вопрос: «Где же он так нагрешил-то?».

В июле Гафуров дал «Чемпионату» первое большое интервью в роли генерального менеджера, после которого стало понятно, что он не хочет играть в новую для себя игру по давно сложившимся в ней правилам, которые моментально ему попытались навязать другие игроки. Новый босс «Торпедо» решил играть по своим. И пока это у него очень неплохо получается.

«Все почему-то решили, что я – человек статистики». Новый человек в российском хоккее Максим Гафуров — о том, как стать генменеджером клуба КХЛ без хоккейного прошлого, обновлённом «Торпедо» и селекции нижегородцев.

Во-первых, Гафуров создал в «Торпедо» то, что есть только у топ-клубов — собственную скаутскую службу. Причём одним из первых её сотрудников стал другой нехоккейный ноунейм — бывший пресс-атташе «Торпедо-Горький» Сергей Кузин. Во многом благодаря ему нижегородцы собрали неплохую легионерскую пятёрку из североамериканцев. По мнению Гафурова, создание службы позволило «Торпедо» самостоятельно отсматривать определённый массив матчей и находить игроков без помощи агентов.

Во-вторых, созданием скаутской службы Гафуров уменьшил влияние агентов на селекцию «Торпедо». Если раньше нижегородцы при поиске новых хоккеистов зачастую опирались на агентские списки и, как подавляющая часть середняков, смотрели исключительно на статистику, то сейчас клуб старается не пользоваться рекомендациями посредников, а искать игроков напрямую, полагаясь на собственные наблюдения. Выходит, что для агентов «Торпедо» с новыми взглядами Гафурова на селекцию — это минус один массовый рынок сбыта. И уже этого достаточно, чтобы местные дилеры считали его слишком придирчивым и разборчивым покупателем и не упускали возможности подколоть его в своих подконтрольных источниках.

«Я хочу, чтобы «Торпедо» уважали. Было несколько игроков, ненужных другим клубам, которых нам предлагали агенты. Это меня немного раззадорило. Я отвечал: «Ребят, вы за кого нас считаете?» Это были хоккеисты разного возраста. Причём предлагали их на достаточно серьёзные деньги в формате: «Игрок готов пойти вам навстречу».

Конечно, можно было согласиться и пойти стандартным путём. Тогда уже к 7 мая мы бы сформировали состав из известных по меркам КХЛ опытных игроков и ждали начала сезона. Но если мы будем так мыслить и действовать при формировании команды, то мы из нашей колеи не выберемся никогда», — аргументировал новый подход в интервью «Чемпионату» Гафуров.

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Наблюдать за Гафуровым в «Торпедо» интересно и по другой причине — при нём клуб стал делать ставку на российскую молодёжь. Да, ему достались в наследство от Яна Голубовского местные воспитанники Даниил Веряев, Кирилл Ураков, Денис Венгрыжановский и тольяттинец Сергей Гончарук, которого не разглядели другие клубы КХЛ. Но при новом менеджере летом нижегородцы неплохо омолодились и вытащили из Казани защитника Марка Марина и нападающего Даниила Воеводина, которые откровенно пересидели в фарм-клубе «вышке», а также подобрали с разобранного коронавирусом «Адмирала» челябинца Алексея Дробина.

Однако собирать русский «молодняк» Гафуров решил и по ту сторону океана. Когда в Северной Америке всем стало понятно, что ни у кого и близко нет ясности относительно того, состоится ли сезон в АХЛ, клубы НХЛ стали отдавать своих проспектов в аренду в КХЛ и «Торпедо» усилилось сразу тремя хоккеистами — голкипером Алексеем Мельничуком и форвардами Иваном Чеховичем и Семёном Дер-Аргунчинцевым. С одной стороны, российским клубам нет огромного резона брать игроков с энхаэловскими контрактами на передержку, за свои же деньги давать игровую практику, а после открытия тренировочных лагерей помахать им ручкой. С другой — в условиях коронавируса ценность относительно дешёвых кадров, готовых потянуть уровень КХЛ, вырастает в разы и помогает не получать технари.

Фото: David Kirouac/Getty Images

Но если встать на место Гафурова и посмотреть в будущее, то арендуя Мельничука, Чеховича и Дер-Аргунчинцева, «Торпедо» не только усилилось, но и закрепило права в КХЛ на трёх талантливых российских хоккеистов. Точно так же поступил и «Авангард», застолбив права на Клима Костина. Что у бывшего капитана «молодёжки», что у нижегородской троицы шансов в ближайшем будущем шансов пробиться в НХЛ, прямо скажем, не так немного, и после окончания контрактов новичка перед ними непременно встанет выбор: вышибать дверь в лучшую лигу через АХЛ или вернуться в Россию, где их точно будут ждать. Так что, аренда россиян в случае «Торпедо» — это не столько про настоящее, сколько про будущее.

Почему бы тем, кому уже сейчас доверяет Дэвид Немировски и вернувшимся пацанам из Северной Америки в синергии с классными легионерами не пошуметь через несколько лет? Идеализировать амбициозного Максима Гафурова после нескольких месяцев работы, разумеется, не стоит. Даже несмотря на то, что его «Торпедо», которому весной предрекали неминуемый провал, сейчас идёт в зоне плей-офф и не так давно обыграл ЦСКА и «Магнитку». Как минимум, бросить камень в российского Питера Брэнда можно за крайне опрометчивое решение пойти в сезон с тандемом голкиперов Тихомиров – Серебряков и подписание сомнительного канадца Брэди Остина. Но это не отменяет факта, что за проектом Гафурова интересно следить.