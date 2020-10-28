«Рад, что Ковальчук больше не в нашей команде». Фанаты «Вашингтона» злятся на слова Ильи

Недавняя информация от канадской телекомпании RDS о том, что российский форвард Илья Ковальчук, скорее всего, не вернётся в стан «Монреаль Канадиенс», подогрела интерес к российскому ветерану. 37-летний нападающий продолжает оставаться без контракта, и о его будущем нет даже слухов.

«Если он согласится на минимальный контракт, то его обязательно подпишут»

Известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн смог дозвониться до Ковальчука, который проживает с семьёй в Майами, но ничего нового не узнал. Илья ждёт новостей от своих агентов — Пэта Бриссона и Джей Пи Бэрри - и надеется, что найдётся желающий, кто даст ему ещё один шанс в НХЛ.

«Я тренируюсь, чтобы оставаться в форме. Разговариваю с Бриссоном, он держит меня в курсе. Но я никуда не тороплюсь. Мы постараемся найти подходящий вариант для всех», — сказал Ковальчук, который, по меткому выражению того же Лебрюна, прожил прошлый год тремя разными жизнями. В «Лос-Анджелесе» он не смог стать полезен для омолаживающегося клуба, но возродился в «Монреале», завоевав сердца болельщиков «хабов».

«Его все любили, это правда. Он принёс энергию. Он любит игру, для него это не работа. Если вы будете о нём что-то спрашивать, я первым делом скажу про его любовь к хоккею», — сказал неделю назад генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен, но о своих нынешних планах относительно Ильи ничего не ответил.

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«В «Монреале» у меня было прекрасное время. Это особенное место, где любят и понимают хоккей, там это как религия. Когда я уходил, то ценил всё, что они для меня сделали, они дали мне возможность играть. Что касается неготовности «Вашингтона» к плей-офф, то все были в равных условиях, поэтому нет никаких оправданий. Лучшая команда выиграла, «Тампа» это заслужила. А мы не приспособились, не поступали правильно. Винить можно только себя. Важен ли для меня шанс выиграть, когда речь зайдёт о новом контракте? Да, это именно то, что я ищу. Но в этом должны быть заинтересованы обе стороны», — сказал Ковальчук.

Агенты россиянина указывают, что опыт «Монреаля» оказался крайне полезным: Ковальчук доказал, что у него ещё есть «бензин в баке», и может внести заметный вклад в игру команды. Вместе с тем Бриссон признаёт, что нынешний финансовый климат негативно влияет на потенциальное трудоустройство. «Как только мы узнаем официальную дату возвращения НХЛ к игре и официальный план, тогда, надеюсь, сможем изучить для Ильи несколько вариантов», — отметил агент.

Примечательно, что вариант краткосрочной командировки в КХЛ до начала сезона за океаном нападающий отвергает, называя это «неправильным поступком». Наиболее вероятным сценарием трудоустройства в НХЛ считается вариант, при котором кому-то из молодых хоккеистов на контракте новичка потребуется время для того, чтобы набрать форму в АХЛ — это откроет дверь для Ковальчука.

«Когда он приехал в «Канадиенс», было видно, что он взволнован. Если он согласится на минимальный контракт, то какая-либо команда обязательно его подпишет. Потому что здесь нет никакого риска», — сказал один из генменеджеров клуба Восточной конференции, пожелавший остаться анонимным.

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«Он не приспособился ко всему, что было в «Вашингтоне»

Вместе с тем Илья до сих пор остаётся одним из тех игроков, кто делит фанатов на два лагеря — тех кто за него, и противников. Так, болельщики «Нью-Джерси» до сих пор злятся на Ковальчука за отъезд в Россию в 2013 году. Штраф, наложенный НХЛ за попытку обойти потолок зарплат, до сих пор учитывается под потолком зарплат «Дэвилз» и будет там оставаться до 2025 года, что всякий раз даёт повод для злословия.

«10 лет назад «Нью-Джерси» сделал один из самых значительных шагов в своей истории, когда взял у «Атланты» Ковальчука, отдав Одую, Бергфорса, Кормье и первый раунд драфта. Это был ход, чтобы вернуть «дьяволов» в борьбу за Кубок Стэнли. Мартин Бродо был уже на спаде, и генменеджер Лу Ламорелло хотел, чтобы он поднял Кубок ещё один раз. Мы знаем, как это сработало: команда вышла в финал в 2012 году, но проиграла. Затем ушёл Паризе, ушёл Кларксон, в НХЛ объявили локаут, Бродо получил травму, команда пропустила плей-офф, а потом последовал удар в спину. 11 июля 2013 года Ковальчук объявил о своём уходе, несмотря на подписанный 15-летний контракт.

Что было бы, если бы он не ушёл? Шесть сезонов в платёжке команды учитывалась бы его зарплата в размере $ 6,66 млн, а с сезоне-2019/2020 началось бы снижение оклада. Сначала — до $ 4 млн, а с 2020 по 2023 годы ему бы платили по $ 1 млн. Кови был хорош, чтобы вывести команду в плей-офф, но вряд ли ему было по силам выиграть Кубок Стэнли. Конечно, речь не о том, что Илья оказал «дьяволам» услугу. Но он никогда не должен был уходить так, как он сделал. Теперь, благодаря его эгоистичному решению, эти гадания в стиле «а что если» останутся с нами навсегда», — отметил блогер Fire&Ice Ник Вилано.

Фанатам «Вашингтона» тоже не пришлось по душе высказывание Ковальчука про то, что «столичные» не смогли приспособиться к жизни в условиях «пузыря». Хотя о том, что у «Кэпиталз» не всё было в порядке с дисциплиной во время плей-офф, ходило много слухов.

«Не приспособились? Иронично звучит. Он тоже не приспособился ко всему, что было в «Вашингтоне», — отметил болельщик Джек Спэрроу в комментариях на сайте Russian Machine Never Breaks. «Он это серьёзно? Никогда не был сторонником его подписания. Почему его взяли, чем он помог? Если вы про присутствие ветеранов, то не надо мне говорить об этом. Как бы там ни было, чувак, я рад, что ты больше не в команде», — добавил JerseyHockey08.

На протяжении большого количества лет персона Ковальчука продолжает вызывать споры и жаркие дискуссии. Это значит, что у него останется возможность получить новый шанс на то, чтобы выиграть Кубок Стэнли — правда, теперь он с большой долей вероятности станет последним.