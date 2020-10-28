В Уфе зрители скучали полматча, а затем увидели рекорд КХЛ. «Салавату» помог «Амур»

«Салавату Юлаеву» необходимо было как-то «отмазываться» перед своими болельщиками после звонкой оплеухи от «Локомотива». Да, ярославцы сейчас нереально хороши, но 0:5 на своей площадке – такому нет оправданий. Томи Лямся, рулевой уфимцев, их и не искал, честно признав, что его команда выглядела ужасно.

Финн не выносил сор из избы, но по составу «Салавата» на встречу с «Амуром» было понятно, кем Лямся остался недоволен больше всех. Игру пропустили защитник Павел Коледов и нападающие Дмитрий Кугрышев и Михаил Воробьёв – все трое закончили матч с «Локомотивом» с показателем полезности «-3».

Хабаровчане – один из самых лучших вариантов в КХЛ для того, чтобы отвести душу после тяжёлого поражения. Как бы не играл «Амур» в отдельно взятом сезоне, он всегда остаётся «Амуром», при всём уважении к «тиграм». Да и проводить гостевые встречи дальневосточникам по понятным причинам всегда достаточно трудно. К тому же, у «Амура» быстро закончилась «полоса силы», в которую вошли две красивые домашние победы над «Йокеритом» и «Ак Барсом» с общим счётом 11:2. «Тигры» побаловали своих болельщиков редким доминированием над топ-клубами, и хватит – следующие две встречи хабаровчане проиграли рабочему «Трактору» в основное время.



Так что «Салават» вполне мог рассчитывать на восстановление душевных ран, да и с мотивацией у уфимцев, понятное дело, всё было в полном порядке. Но фирменного стартового навала в исполнении башкирской команды не получилось. За первый период «Салават» вообще лишь три раза потревожил чешского вратаря «Амура» Марека Лангхаммера, зато заблокировал целых восемь попыток форвардов «тигров». И кому тут надо было искупить вину за 0:5?

Лямся: игре «Салавата» нет никаких оправданий, лидеры выглядели плохо

Во втором отрезке «Салават» проснулся, но игра по-прежнему была равна и немного скучна от отсутствия голов. В таком режиме команды доиграли до 36-й минуты, а потом…



От этого матча, где вратари и защита половину игрового времени доминировали над нападением, меньше всего можно было ожидать нового рекорда КХЛ по скорострельности. Но хоккей и прекрасен своей изменчивостью и внезапностью. На отметке 35:50 Илья Баранов выковырял шайбу из борьбы на синей линии «Амура» и нехитрым броском заставил ошибиться Лангхаммера. Форвард «Салавата» и не подозревал, что сорвал голевой кран.

Через 35 секунд Теэму Хартикайнен с защитником на плечах вылез из-за ворот и упаковал вторую шайбу «Салавата». Прошло ещё 36 секунд, и броском в «девятку» отметился Данил Башкиров. После этого уфимцы на целых полторы минуты оставили своих болельщиков без голов, но затем те были вознаграждены изящной короткой комбинацией от Артёма Пименова и Вячеслава Солодухина.

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Лангхаммер пропустил четыре шайбы менее чем за три минуты, но остался на льду. Видимо, из-за того, что в запасе у «Амура» был совсем «зелёный» Тимур Шиянов, которого очень опасно было выпускать под раздухарившийся «Салават».



Но рекорд скорострельности не состоялся бы без участия «Амура». Почти через минуту после гола Солодухина отличился Кирилл Рассказов. Итого – 5 голов на две команды за 3,5 минуты. Предыдущее достижение принадлежало «Ак Барсу» и «Сибири» (3 минуты 32 секунды) и было датировано аж самым первым сезоном КХЛ.

«Салават Юлаев» и «Амур» установили новый рекорд скорострельности, забросив 5 шайб за 3:30

Вероятно, команды так бы и продолжили забивать голы на каждой минуте и установили бы ещё какой-нибудь рекорд, но закончился период. Перерыв сбил «Салавату» и «Амуру» весь атакующий порыв, и в заключительном отрезке одни вышли спокойно доводить дело до победы, а вторые – пытаться отыграться. Лучше выполнить задачу получилось у уфимцев, «Амур» традиционно выдохся в концовке встречи, а голов болельщики больше не увидели.



Победа позволила «Салавату» прервать неприятную серию поражений из двух матчей, «Амур» же проиграл в третий раз кряду и упустил возможность приблизиться к зоне плей-офф.