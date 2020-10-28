Невероятный Толчинский едва не обыграл «Динамо». Хозяев спас проснувшийся Линдберг

Динамовцы отыгрались на последней минуте основного времени и вырвали победу в овертайме.

«Динамо» верит в Крикунова, но бело-голубым необходимо исправлять турнирное положение

Крупное поражение московского «Динамо» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (1:5) снова подняло волну под разговорами о возможной отставке Владимира Крикунова с поста главного тренера бело-голубых. Стоит заметить, что генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов немедленно выступил с официальным заявлением в прессе, в котором поддержал опытного наставника.

«Это всё злые языки. На сегодняшний день таких планов в клубе нет. Мы доверяем нашему главному тренеру и тренерскому штабу. Владимир Васильевич обладает огромным опытом и знает, как выводить команду из подобных ситуаций и добиваться результата. Это он неоднократно доказывал в своей карьере. Планы о точечном усилении тренерского штаба? Он у нас и так немаленький – достаточно специалистов, чтобы руководить командой», – заявил Меркулов.

Кто виноват в провале «Динамо»? Винить Крикунова просто, но всё гораздо сложнее Целый комплекс причин привёл к разгрому бело-голубых в матче с «Витязем». 13 лет назад подобное уже стоило Крикунову места в «Динамо».

Однако, как известно, дыма без огня не бывает. Перед матчем с «Авангардом» динамовцы расположились только на седьмом месте в Западной конференции КХЛ с 20 очками после 18 матчей. Причём бело-голубые всего на одно очко опережали занимающий девятое место на Западе «Витязь». Непростым виделся и ближайший график команды. Впереди «Динамо» ожидала серия матчей с «Авангардом», «Локомотивом» и ЦСКА. В случае неудач в этих встречах, команда Крикунова рисковала покинуть зону плей-офф. Подобное развитие событий снова обострит разговоры об изменениях в тренерском штабе. К тому же в регулярке настанет удобная пауза на первый этап Евротура, что является идеальным временем для перемен. Всё это подогревало интерес к матчу с омским клубом.

«Авангард» потерял Емелина перед матчем с «Динамо»

Подопечные Боба Хартли также вернулись в Москву в не самом лучшем расположении духа. «Ястребы» в предыдущей встрече в Санкт-Петербурге уступили СКА со счётом 2:5. Ещё одной неприятной новостью для омичей стала дисквалификация Алексея Емелина. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ отстранил Емелина на один матч за неправильный силовой приём против форварда «армейского» клуба Евгения Тимкина. 34-летнего защитника в составе на матч с «Динамо» заменил Алексей Соловьёв.

Плющев: за фол Емелина против Тимкина одного матча дисквалификации мало

Команды Хартли и Крикунова уже встречались в нынешнем сезоне. В сентябре «Авангард» принимал «Динамо» в Балашихе и одержал трудную победу со счётом 2:1. Главными действующими лицами той встречи стали голкипер «ястребов» Эмиль Гарипов и нападающий Сергей Шумаков. Гарипов занял место на последнем рубеже «Авангарда» и на сей раз, тогда как Шумаков продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче с «Салаватом».

Шумаков забил футбольный шедевр! Арбитры красоты не оценили, но «Динамо» это не спасло «Авангард» начал выступление в новом сезоне с двух домашних побед, «Динамо» пока без очков.

Кагарлицкий забил от спины Гарипова

Старт встречи прошёл с небольшим позиционным преимуществом гостей. Бросок защитника Дамира Шарипзянова даже угодил в штангу, но каркаса ворот игровой снаряд коснулся с внешней стороны. Воспитанник нижнекамского хоккея вообще был самым активным игроком в составах обеих команд на первых минут. Именно его слаломный проход к воротам голкипера хозяев Ивана Бочарова заставил фолить защитника Андрея Прибыльского. Первым в матче большинством омичи не воспользовались, хотя Оливер Каски забивать был обязан.



Что касается большинства бело-голубых, то этот компонент был одним из краеугольным камней проблем в игре команды в последних матчах. Во встрече с «Витязем» за шесть минут большинства в первом периоде игроки «Динамо» лишь дважды сподобились на бросок в створ ворот соперника. Перед матчем с «Авангардом» тренировку родной команды посетил Александр Овечкин, занимающий в клубе пост советник генерального директора.

Александр Овечкин посетил тренировку московского «Динамо» перед матчем с «Авангардом»

Доподлинно неизвестно, давал ли Ови какие-либо советы игрокам «Динамо» на тренировочном занятии, вот только своё большинство во встрече с «ястребами» они использовать сумели. Шипачёв и Кагарлицкий разыграли комбинацию за воротами, Дмитрий бросил, а затем сам же добил с отрицательного угла — шайба от спины Гарипова влетела в сетку. Для Кагарлицкого эта шайба стала третьей в нынешнем сезоне. Отметим, что в момент броска Дмитрий находился за линией ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Толчинский реализовал удаление Шипачёва

Самым любопытным эпизодом первой половины второго периода стал момент, произошедший на седьмой минуте отрезка. Форвард гостей Сергей Толчинский опасно лез с фланга на ворота Бочарова, заставив Кагарлицкого делать подножку. Однако численного перевеса «ястребы» не получили. В момент фола игрока «Динамо» гости сами умудрились нарушить численный состав – в результате обоюдное удаление вместо большинства для «Авангарда».

Спустя несколько смен «ястребы» всё-таки получили право сыграть в большинстве. В штрафной бокс отправился Шипачёв. Предоставленной возможностью гости воспользовались на исходе своего розыгрыша. Кирилл Семёнов от лицевого борта сделал перевод на левый край — Сергей Толчинский подстроился и мощным броском вогнал шайбу под перекладину. Бросок Толчинского не смог сблокировать Иван Муранов, у которого секундами ранее сломалась клюшка. 25-летний Толчинский продолжает проводить невероятный сезон. Из 18 матчей в этой регулярке Сергей набирал очки в 16.

Толчинский мог стать злым гением «Динамо», но ему ответил Линдберг

Толчинский продолжил солировать и на старте третьего периода. Сергей рванул по левому флангу, резко развернулся и с близкого расстояния застал Бочарова врасплох. Формально команды уже играли в равных составах, но гол омичей снова вытек из их численного преимущества.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Завладев преимуществом в матче, «ястребы» смогли надолго отодвинуть игру от своих ворот. Казалось, что повторится счёт сентябрьского матча между этими командами, но на последней минуте основного времени хозяева отыгрались. Шведский форвард Оскар Линдберг наконец-то проявил себя и с пятака пробил Гарипова, переведя встречу в овертайм.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В овертайме чаша весов могла качнуться в любую сторону. Больше повезло «Динамо». Своё веское слово снова сказал Линдберг. Шведский форвард нашёл Даниила Тарасова у пустых ворот, и тому оставалось просто подставить клюшку. Оскар наконец-то проснулся в этом сезоне и сыграл так, как ожидали от него в московском клубе.