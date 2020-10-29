Гарипов психанул после гола в овертайме, и вратаря можно понять. Где характер, «Авангард»?

Делимся очередной порцией наблюдений и выводов после большого игрового дня КХЛ.

У «Авангарда» пропал характер. «Ястребы» сами не верят, что могут обыграть сильного соперника

Октябрь у омичей не задался. В девяти матчах в этом месяце «ястребы» потерпели шесть поражений, а из серьёзных соперников смогли обыграть только «Автомобилист» на домашней площадке. Встречи с ЦСКА, «Магниткой», «Салаватом Юлаевым», СКА и московским «Динамо» были проиграны. Но если неудачи начала месяца ещё можно было списать на функциональную яму, то последние два матча в Санкт-Петербурге и Москве «ястребы» проиграли, не уступая соперникам в скорости и движении, даже на непривычных для себя канадских площадках.

В этих встречах у «Авангарда» не было командного характера. Такой абстрактной вещицы, когда все бьются пресловутым единым кулаком, друг за друга, верят в своих партнёров и знают, как довести дело до победы в матче с сильным соперником. У «ястребов» не было сплочённого коллектива, которому невозможно переломить хребет. В Санкт-Петербурге, например, «Авангард» почему-то настолько сильно расстроила «ковыряшка» от Галимова в начале третьего периода, что омичи просто бросили играть, хотя до этого смотрелись весьма симпатично. СКА, конечно, здорово сыграл по счёту, но поникшие «ястребы» и не создали хозяевам особых проблем. Вчера в Москве «Авангард» вообще обидно и глупо отдал победу. У «Динамо»-то и моментов не было в третьем периоде, а «Авангард» не раз мог забросить третью шайбу, но в результате «ястребы» не дожали соперника, а на последних минутах встречи пропустили после банального навала. Затем ещё был овертайм, где можно было вырвать победу, но «ястребы» в очередной раз ужасно сыграли в формате «3 на 3» (его, кажется, в «Авангарде» вообще не тренируют) и пропустили решающую шайбу, спровоцировав всегда спокойного и уравновешенного Эмиля Гарипова в ярости бить клюшкой по бортику.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

И психанувшего вратаря «ястребов» можно понять – очень раздражает, когда твоя команда почему-то не верит в свои силы и вторую игру подряд проигрывает не на льду, а в головах. Самое интересное, что в сентябре у «Авангарда» и близко не было такой проблемы, но сейчас омичи как будто возвращаются в прошлый, бесхарактерный сезон – пропускают в концовках, не могут удержать преимущество по ходу встречи, регулярно проигрывают в овертаймах. Это область командной психологии, и если её не подтянуть к весне, то никакая идеальная физика «Авангарду» в плей-офф не поможет. Как исправлять эту проблему? Универсального рецепта нет. Возможно, нужен жёсткий «втык» от босса Крылова. Может быть, поможет банальный тимбилдинг. В любом случае «ястребам», если они хотят добиться чего-то серьёзного в конце сезона, нужно уже сейчас крепко задуматься, почему у них исчез характер. Быстро вытащить его из рукава в плей-офф точно не получится.

Невероятный Толчинский едва не обыграл «Динамо». Хозяев спас проснувшийся Линдберг Динамовцы отыгрались на последней минуте основного времени и вырвали победу в овертайме.

Кагарлицкий провёл лучший матч в сезоне, но «Динамо» остаётся командой одного звена

Бело-голубые одержали волевую победу, Вадим Шипачёв сказал после игры красивые слова, что «Динамо» билось за Крикунова, но всё это не отменяет того факта, что у москвичей никуда не делись серьёзные перманентные проблемы. И они ещё не раз всплывут на поверхность.

«Динамо» остаётся командой одного звена. Точнее, двух человек – Вадима Шипачёва и Дмитрия Яшкина. Бело-голубые настолько сильно от них зависимы, что самые дорогие хоккеисты КХЛ выходят даже в меньшинстве. Интересно, для чего в «Динамо» тогда вообще существуют игроки нижних звеньев? Нет поддержки и от второй тройки, где Пулккинен и Линдберг, оказывается, полностью зависят от ныне травмированного Владимира Брюквина – так оправдал их невзрачную игру Крикунов. Да, в результате Линдберг стал одним из героев встречи с «Авангардом», но его шайба в конце матча – чистое везение, а так швед и близко не напоминал хоккеиста, вокруг которого может быть выстроена продуктивная игра звена. И Линдберг ведь выступает на таком уровне на протяжении всего сезона.

Кто виноват в провале «Динамо»? Винить Крикунова просто, но всё гораздо сложнее Целый комплекс причин привёл к разгрому бело-голубых в матче с «Витязем». 13 лет назад подобное уже стоило Крикунову места в «Динамо».

В третьем периоде вчерашней встречи было хорошо заметно, насколько «Динамо» не хватает мощности, какого-то запаса. Бело-голубым нужно было отыгрываться, но острота (относительная) у ворот Гарипова возникала, только когда на льду была первая тройка, а остальные звенья даже не могли толком поддержать темп. «Авангард» в результате растранжирил свои моменты и подарил «Динамо» возможность взять количеством в концовке, но есть ощущение, что другие топовые команды, типа ЦСКА, СКА, «Локомотива», такие подарки бело-голубым делать не станут. И что тогда, снова заговорят об увольнении Крикунова? Но что Владимир Васильевич может сделать, если в его команде играют два человека?

Вчера, кстати, Шипачёв и Яшкин оживили Дмитрия Кагарлицкого. Летняя тройка мечты бело-голубых воссоединилась в полном составе, и на этот раз Кагарлицкий соответствовал уровню партнёров. Дмитрий сильно помог «Динамо» в достижении победного результата: «доел» момент с первым голом, а в конце матча, обратите внимание, именно Кагарлицкий вернул уже уходившую с пятачка шайбу в гущу событий точно на клюшку Линдбергу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Лучший матч Кагарлицкого в сезоне, но, опять же, он сыгран в первой тройке. Без Шипачёва и Яшкина в «Динамо» никто не показывает высокий уровень, но это тупик для бело-голубых.

«Сибирь» возвращается?

Если «Авангард» штормит по разным направлениям, то «Сибирь», напротив, выздоравливает. Команда Николая Заварухина впервые в сезоне одержала три победы подряд, причём всякий раз добивалась успеха в том стиле, который был свойственен «снежинкам» в прошлом чемпионате. Строгая игра в обороне, надёжные действия вратаря и бережное отношение к реализации моментов. Интересно, откуда это всё вдруг взялось у команды, которая первые полтора месяца сезона находилась в глубоком игровом и психологическом кризисе?

Вряд ли это можно объяснить, наблюдая за ситуацией только со стороны. Нужно быть внутри коллектива, чтобы понимать, как работает такая тонкая материя, как атмосфера в команде. Думаю, там всё зависит от тысячи мелочей, о которых знают только в клубе. Тем не менее факты налицо. В последних матчах у «Сибири» внешне прекрасное взаимодействие между тренерами и игроками, подтянулась дисциплина, внезапно пришёл в себя голкипер Сятери, а полевые хоккеисты перестали допускать детские ошибки и творить глупости на льду. Как следствие, пришёл результат – «Сибирь» поймала свою волну и в фирменной плотной, вязкой игре одолела три сильные восточные команды.

«Локомотив» — самая горячая команда КХЛ. В Ярославле наконец готовы к Кубку Гагарина? Чистка в «Сибири», двойные стандарты по коронавирусу и с треском провалившийся Костин – в итогах недели КХЛ.

Вероятно, новосибирцам помогла небольшая чистка состава. Конечно, нельзя утверждать, что Виталий Меньшиков, Алексей Красиков и тренер вратарей Яри Каарела – это именно те якоря, что тянули «Сибирь» на дно. Вовсе нет, но просто ситуация так сложилась, что клубу нужны были какие-то потрясения, чтобы попробовать перезагрузиться. Жертвы были принесены, и этот ход сработал. Надолго ли к «Сибири» вернулись спокойствие и уверенность в собственных силах? Посмотрим, но этот удачный отрезок уже показывает, что Николай Заварухин и его команда не безнадёжны в этом сезоне.

«Барыс» потух и подарил «сухарь» внуку Третьяка. Что происходит с казахстанской командой?

Стоило мне похвалить «Барыс» после трёх подряд побед на выезде и предположить, что с Юрием Михайлисом команда успешно продолжает дело Андрея Скабелки, как казахстанцы неожиданно упали в яму. Четыре подряд поражения, причём серия эта началась после того, как «Барыс» умудрился отдать «Йокериту» матч в Нур-Султане, ведя 4:0 за 15 минут до конца основного времени.

Неужели то поражение так сильно ударило по команде? Возможно, хотя в спортивной среде принято моментально выкидывать неудачную игру из головы. Или же есть тренерская проблема, которую «Барысу» предрекали сразу после назначения Михайлиса? Тут выводы пока делать рано, но факт в том, что нурсултанцы очень слабо сыграли последний матч в Сочи. Проиграть «Ак Барсу» (злому после 1:7 в Хабаровске) и «Сибири» (поймавшей кураж) – не зазорно, но вот эти 0:3 против невнятных «леопардов» наводят на нехорошие мысли. «Барыс» не смог ни разу пробить одного из самых слабых вратарей КХЛ Максима Третьяка, да и вообще позволил сочинцам полностью контролировать ход игры.

Что происходит с «Барысом»? Паниковать рано, но видно, что команда из Нур-Султана слабо держит удар. Не хватает строгости в организации игры и дисциплины, что были при Скабелке, плюс «Барыс» мог накрыть функциональный спад после почти месячного сидения на карантине – эту причину тоже не будем откидывать. Сейчас активизировались разговоры о шатком положении Михайлиса в клубе, но тренеру-дебютанту КХЛ всё же стоит дать поработать.