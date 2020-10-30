Внук Третьяка заиграл в КХЛ с пятой попытки. В «Сочи» Максим даже ставит личные рекорды

Быть близким родственником великого хоккеиста и при этом пытаться состояться в этом же виде спорта – не самая завидная участь. Фамилия бежит далеко впереди, все вокруг называют блатным и редко могут воспринимать ситуацию объективно. Максим Третьяк, внук лучшего голкипера XX века, познал всё это на личном опыте. Его ещё с молодёжного возраста, посмеиваясь, величали «внучком» и видели в нём лишь жалкую попытку копирования деда (Максим вдобавок выбрал вратарскую профессию и взял 20-й номер), но Третьяк-младший сумел абстрагироваться от хора злых языков, продолжил гнуть свою линию и в 24 года смог наконец заиграть в КХЛ.

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Сын Владислава Третьяка Дмитрий наотрез отказался строить спортивную карьеру и стал классным стоматологом, зато внук великого голкипера сразу же попал в руки деда и не имел шансов обойти хоккей стороной. Уже в трёхлетнем возрасте Максима отдали в московскую ДЮСШ «Серебряные акулы», где он играл на позиции нападающего, пока проблемы с катанием не отправили Третьяка-младшего в ворота. В 12 лет Максим оказался в спортивной школе ЦСКА – помог не только дед, легендарный «армеец», но и определённый талант, так как в воротах у продолжателя традиций действительно получалось неплохо.



Но, конечно, не настолько, чтобы можно было говорить о втором пришествии Третьяка. Тем не менее в «армейской» структуре Максим поднимался стремительно. В 16 лет дебютировал за «Красную армию», а через год не только стал основным голкипером молодёжки ЦСКА, но и впервые попал в заявку красно-синих на матч КХЛ. Правда, это было скорее формальное повышение, что и доказала игра в Загребе 6 сентября 2013 года. Стартовый голкипер ЦСКА Растислав Станя пропускал от «Медвешчака» шайбу за шайбой, но наставник «армейцев» Джон Торчетти так и не решился выпустить на лёд 16-летнего парнишку, пускай и с громогласной фамилией.

В МХЛ юный Третьяк играл регулярно, статистикой, правда, не блистал (почти три гола в среднем за игру, менее 90% отражённых бросков), но это не помешало ему попасть в юниорскую сборную России на ЮЧМ-2014. Максим играл чуть больше своего коллеги Александра Трушкова, в том числе принял участие в проигранном сборной России четвертьфинале чехам. Тот матч, кстати, на данный момент является последним, который Третьяк-младший провёл в форме с двуглавым орлом на животе – в национальные команды его приглашали, но играть не давали.

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Третьяк-младший – не самый талантливый вратарь, которого вы видели. Если быть честным, это весьма средний голкипер. Глупо отрицать, что его резкий подъём в системе ЦСКА и вызовы в сборную России – это больше магия фамилии и дань уважения дедушке, чем признание его собственных заслуг.



Но не думаю, что в Максиме Третьяке нет ничего, кроме блата. Быть блатным вратарём в принципе невозможно, так как пост номер один — это не место в четвёртом звене, его кому попало не доверит ни один здравомыслящий тренер. Владислав Александрович, разумеется, курировал карьеру внука в молодости, затем помогал ему с трудоустройством в клубы КХЛ, но возможность заиграть во взрослом хоккее Максим заработал собственным упорством и терпением.

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Если бы Третьяк-младший не был трудолюбивым парнем, то он бы давно закончил с хоккеем. Потому что тяжело сохранять мотивацию, когда тебя пинают из клуба в клуб, но везде воспринимают как десятого запасного и не дают играть. Подобным образом с Максимом обращались на протяжении последних пяти лет. После сезона-2015/2016, в котором Третьяк последний раз по возрасту сыграл за «Красную Армию» в МХЛ, его отправили в «Адмирал».



Во Владивостоке Третьяк-младший дебютировал в КХЛ как раз в матче против ЦСКА в конце сентября. Максим пропустил две шайбы, а затем почти на месяц угодил в запас «Адмирала». Не иначе то были смотрины «армейского» клуба. В составе «моряков» Третьяк прочно сидел за спинами Игоря Бобкова, Ивана Налимова и Никиты Серебрякова, и по ходу следующего сезона ЦСКА вернул воспитанника в свои ряды. Но только для того, чтобы дать ему поиграть за «Звезду» в ВХЛ, а в межсезонье отправить в новую скрытую аренду в рижское «Динамо».



Следующие два сезона прошли для Третьяка по одной схеме: со скамейки латвийского клуба ЦСКА забирал его обратно в свою систему и тут же направлял в ВХЛ за игровой практикой. Вряд ли здесь обходилось без протекции Третьяка-старшего, иначе чем объяснить такую привязанность «армейского» клуба к своему далеко не самому талантливому воспитаннику? Максим старался честно работать, пробиваться в КХЛ и убеждал всех, что дед ему никак не помогает, но нигде его не воспринимали всерьёз, да и статистика его на высшем уровне российского хоккея, откровенно говоря, отпугивала.

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Повторюсь, Третьяк мог сдаться под гнётом насмешек и недоверия, но он продолжал карьеру. Летом Максим принял новый вызов – заключил двусторонний контракт с «Сочи». Южному клубу не привыкать обкатывать молодёжь, не пригодившуюся «армейским» топ-клубам, так что можно было предположить, что Третьяк-младший наконец получит более-менее приличное игровое время.



Так и вышло. Конечно, Максиму помогла непутёвая игра шведа Йоэля Лассинантти, плюс в «Сочи» не было других достойных вратарей. Тренеры «леопардов» где-то даже вынуждены были дать шансы Третьяку, но в этот раз внук легенды не разочаровывает. Хоть и начал Максим в «Сочи» с крупных поражений, но затем одержал свою первую победу в КХЛ с 2016 года, потом впервые выиграл два матча в сезоне на высшем уровне, а в последней встрече с «Барысом» и вовсе оформил «сухарь». Прямо сезон личных рекордов для Третьяка-младшего, и вот уже олимпийский чемпион Александр Пашков готов вручить ему кубок прогресса.

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С пятой попытки Максим Третьяк заиграл-таки в КХЛ. По крайней мере в последних трёх матчах именно он является основным голкипером «Сочи». Обольщаться тут, разумеется, не стоит, и вряд ли Третьяка-младшего ждёт большое будущее, но прямо сейчас Максим достоин уважения. У него и близко нет таланта и вратарского чутья, как у гениального деда, у него не лучшая база и выучка, он бывает медлителен, нерасторопен и нестабилен, но за счёт трудолюбия и работоспособности он сумел добиться своей цели, пускай пока и на весьма коротком временном этапе.



И знаете, этому парню даже хочется симпатизировать, глядя на то, как он из года в год борется с фамильным наследием, пытаясь доказать, что он и сам кое-что значит. Возможно, его удачная неделя в «Сочи» лишь мимолётная вспышка. Но вдруг это только начало и когда-нибудь Третьяк снова сыграет за ЦСКА?