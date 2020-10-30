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Защитник «Трактора» Сергей Телегин забил гол в меньшинстве броском из своей зоны

Сергей Телегин забил гол в меньшинстве
Лев Лукин
«Ой! А это что такое?!» В Челябинске забили пока самый смешной гол сезона КХЛ
Мы ещё раз убедились, что в хоккее опасен любой бросок.
Хоккей / КХЛ 0

В начале большого игрового дня КХЛ подавляющее большинство нейтральных болельщиков следило за битвой восточных топов «Металлурга» и «Салавата» и из-за этого наверняка пропустило один из самых курьёзных моментов в истории всей лиги, который случился в параллельно проходившем матче в Челябинске.

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Когда лидеры «Салавата» в форме, против них невозможно бороться.

В столице южного Урала местный «Трактор» принимал рижское «Динамо» Фаворит в игре был очевиден: латвийский клуб и так является главным аутсайдером в нынешнем сезоне, а коронавирусные проблемы, из-за которых «Динамо» уже дважды в чемпионате уходило на карантин, окончательно добивают команду Петериса Скудры. Собственно, в Челябинске рижане играли в более-менее оптимальном составе, но абсолютно растренированные после паузы, без намёка на нормальный сезонный ритм и без главного тренера, оставшегося дома на больничном. «Трактор», тихой сапой забравшийся в первую четвёрку Востока, с таким соперником должен был разбираться без каких-либо вопросов.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2020, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 1
Динамо Р
Рига
0:1 Левин (Сотниекс) – 05:51' (5x5)   1:1 Шварёв (Оберг, Карпухин) – 10:01' (5x5)   2:1 Основин (Манухов, Калинин) – 18:44' (4x5)   3:1 Телегин (Карлин, Исаев) – 18:50' (4x5)   4:1 Полыгалов (Карпухин) – 35:03' (5x5)   5:1 Оберг (Шварёв) – 47:20' (5x5)

Так и вышло, хотя счёт в игре открыли именно рижане, причём сделали это уже на шестой минуте первого периода. Новобранец «Динамо» Давид Левин убежал к воротам Романа Вилла и красиво переиграл чешского голкипера «Трактора». Техники канадцу с израильскими корнями явно не занимать.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Но уже через пять минут челябинцы отыгрались усилиями 18-летнего Артёма Шварёва, который забросил дебютную шайбу в КХЛ, а развязка наступила в конце первого игрового отрезка. На 18-й минуте периода удаление схватил форвард «Трактора» Алексей Бывальцев. Челябинцы в меньшинстве оборонялись уверенно и даже заставили рижан нарушить правила. Арбитр «зажёг» отложенный штраф, у «Трактора» на площадке появился пятый полевой игрок и в такой расстановке Вячеслав Основин вывел хозяев вперёд. Рижское удаление «сгорело», челябинцы продолжили играть в меньшинстве, но через шесть секунд после вбрасывания в центральном круге «Трактор» забросил ещё одну шайбу. Да какую! Защитник Сергей Телегин из своей зоны кинул снаряд парашютиком в сторону ворот Эрика Витолса, а тот…

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Ой! А это что такое?!» — готовы были вслед за комментатором матча Олегом Мосалёвым вскричать все зрители, наблюдавшие за этим поединком. Нет, мы, конечно, уже привыкли к сверхдальним голам в КХЛ (спасибо Андрею Кутейкину и Максиму Чудинову), но Телегин ведь не нанёс могучий щелчок, а просто навесил шайбу на ворота. 19-летний Витолс, недавно дебютировавший в КХЛ, каким-то непостижимым образом потерял «рамку» и пропустил пока самый смешной гол в нынешнем сезоне.

Разумеется, после такого фиаско несчастный Витолс уехал на скамейку запасных, уступив место Александру Лазушину, ну а игра для «Динамо» на этом была закончена. В оставшихся двух периодах «Трактор» не стал сильно лютовать и ограничился двумя голами в исполнении Игоря Полыгалова и Понтуса Оберга и преспокойно довёл дело до итоговой победы. Челябинцы набрали 30-е очко и теперь лишь на два балла отстают от лидера конференции «Ак Барса». Что касается «Динамо», то рижане потерпели седьмое поражение кряду и ещё глубже закопались в ил на дне общей турнирной таблицы КХЛ.

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