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«Ой! А это что такое?!» В Челябинске забили пока самый смешной гол сезона КХЛ

В начале большого игрового дня КХЛ подавляющее большинство нейтральных болельщиков следило за битвой восточных топов «Металлурга» и «Салавата» и из-за этого наверняка пропустило один из самых курьёзных моментов в истории всей лиги, который случился в параллельно проходившем матче в Челябинске.

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В столице южного Урала местный «Трактор» принимал рижское «Динамо» Фаворит в игре был очевиден: латвийский клуб и так является главным аутсайдером в нынешнем сезоне, а коронавирусные проблемы, из-за которых «Динамо» уже дважды в чемпионате уходило на карантин, окончательно добивают команду Петериса Скудры. Собственно, в Челябинске рижане играли в более-менее оптимальном составе, но абсолютно растренированные после паузы, без намёка на нормальный сезонный ритм и без главного тренера, оставшегося дома на больничном. «Трактор», тихой сапой забравшийся в первую четвёрку Востока, с таким соперником должен был разбираться без каких-либо вопросов.

Так и вышло, хотя счёт в игре открыли именно рижане, причём сделали это уже на шестой минуте первого периода. Новобранец «Динамо» Давид Левин убежал к воротам Романа Вилла и красиво переиграл чешского голкипера «Трактора». Техники канадцу с израильскими корнями явно не занимать.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Но уже через пять минут челябинцы отыгрались усилиями 18-летнего Артёма Шварёва, который забросил дебютную шайбу в КХЛ, а развязка наступила в конце первого игрового отрезка. На 18-й минуте периода удаление схватил форвард «Трактора» Алексей Бывальцев. Челябинцы в меньшинстве оборонялись уверенно и даже заставили рижан нарушить правила. Арбитр «зажёг» отложенный штраф, у «Трактора» на площадке появился пятый полевой игрок и в такой расстановке Вячеслав Основин вывел хозяев вперёд. Рижское удаление «сгорело», челябинцы продолжили играть в меньшинстве, но через шесть секунд после вбрасывания в центральном круге «Трактор» забросил ещё одну шайбу. Да какую! Защитник Сергей Телегин из своей зоны кинул снаряд парашютиком в сторону ворот Эрика Витолса, а тот…

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Ой! А это что такое?!» — готовы были вслед за комментатором матча Олегом Мосалёвым вскричать все зрители, наблюдавшие за этим поединком. Нет, мы, конечно, уже привыкли к сверхдальним голам в КХЛ (спасибо Андрею Кутейкину и Максиму Чудинову), но Телегин ведь не нанёс могучий щелчок, а просто навесил шайбу на ворота. 19-летний Витолс, недавно дебютировавший в КХЛ, каким-то непостижимым образом потерял «рамку» и пропустил пока самый смешной гол в нынешнем сезоне.

Разумеется, после такого фиаско несчастный Витолс уехал на скамейку запасных, уступив место Александру Лазушину, ну а игра для «Динамо» на этом была закончена. В оставшихся двух периодах «Трактор» не стал сильно лютовать и ограничился двумя голами в исполнении Игоря Полыгалова и Понтуса Оберга и преспокойно довёл дело до итоговой победы. Челябинцы набрали 30-е очко и теперь лишь на два балла отстают от лидера конференции «Ак Барса». Что касается «Динамо», то рижане потерпели седьмое поражение кряду и ещё глубже закопались в ил на дне общей турнирной таблицы КХЛ.