Мощный камбэк «Локомотива»! Команда Скабелки обыграла «Динамо» за 18 секунд

Даниил Тарасов повторил снайперский рекорд бело-голубых в КХЛ, но это не помогло им остановить лучшую команду лиги в октябре.

«Локомотив» – лучшая команда октября, Паскуале – лучший голкипер лиги

Ярославский «Локомотив» вернулся домой в статусе самой горячей команды октября в КХЛ. Во втором месяце осени команда Андрея Скабелки провела 13 матчей, в которых потерпела всего два поражения. Более того, в основное время последний раз «железнодорожники» проиграли ещё 3 октября, когда в Ярославль приезжал «Йокерит». С тех пор ярославцы выдали 10-матчевую серию с набранными очками, благодаря чему закрепились на третьем месте в Западной конференции КХЛ.

В последнем матче «Локомотив» на выезде уступил «Автомобилисту» (0:1 ОТ). В этой встрече ворота команды защищал российский голкипер Илья Коновалов, а Эдвард Паскуале оставался в запасе. В матче с «Динамо» 29-летний Паскуале ожидаемо вернулся на последний рубеж. Канадский голкипер проводит абсолютно невероятный сезон на данный момент. Старт регулярного чемпионата Эдвард пропустил из-за коронавируса и последовавшей травмы, но затем он вернулся в строй и начал творить настоящие чудеса. В девяти встречах Паскуале одержал семь побед при отсутствии поражений. К тому же канадец оформил четыре шат-аута, ни разу не пропустив больше двух шайб за матч.

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В свою очередь вратарская линия москвичей понесла очень чувствительную потерю. Основной голкипер бело-голубых Иван Бочаров не приехал в Ярославль. В его отсутствие тренерский штаб «Динамо» доверил ворота номинально третьему вратарю команды Георгию Кузнецову. Для 22-летнего голкипера матч с «Локомотивом» стал первым в нынешнем сезоне на уровне КХЛ. В прошлом сезоне Кузнецов принял участие всего в четырёх встречах, при этом его статистические показатели не внушали никакого доверия. Ноль побед в лиге при коэффициенте надёжности 3,88 и проценте отражённых бросков 88,8.

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Не в пользу «Динамо» говорила и статистика личных встреч в этой регулярке. Команды успели провести уже две встречи, и обе они остались за «железнодорожниками». Подопечные Скабелки сначала победили в Москве (3:2), а затем сломили сопротивление бело-голубых и в Ярославле (3:2 ОТ). Причём в домашнем матче ярославцам пришлось отыгрываться со счёта 0:2, и они с этой задачей с блеском справились. Единственным позитивным моментом для коллектива Владимира Крикунова могла считаться волевая победа над «Авангардом» (3:2 ОТ), которая должна была немного улучшить моральное состояние команды. Тогда как турнирное положение «Динамо», в отличие от «Локомотива», продолжает желать много лучшего.

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Дополнительной интриги противостоянию могла придать дуэль форварда «Локомотива» Андре Петерссона и нападающего «Динамо» Дмитрия Кагарлицкого, однако шведского форварда хозяев в заявке на матч не оказалось. 30-летний нападающий получил повреждение ещё во встрече с «Салаватом Юлаевым», после чего пропустил матч с «Автомобилистом», таким образом пополнив лазарет «железнодорожников».

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Стартовый отрезок не изобиловал опасными моментами. До поры до времени ближе к голу были хозяева, владевшие инициативой. На восьмой минуте нападающий Павел Красковский получил пас на ход, по центру выскочил один на один, убрал под неудобную и бросил — Кузнецов действовал надёжно. Под занавес двадцатиминутки опасно выстрелил от синей линии защитник Антон Малышев. Ещё опаснее смотрелись действия Магнуса Пяаярви, который пытался доесть отскок на пятаке, но переиграть голкипера гостей шведскому нападающему не удалось.



Спокойный ход матча изменили неосторожные действия защитника «Локомотива» Максима Осипова. В борьбе за шайбу защитник ярославцев угодил в голову Вячеславу Кулёмину, за что был наказан малым и дисциплинарным штрафом. Гости воспользовались предоставленной возможностью и открыли счёт в матче за четыре секунды до конца периода. Защитник Андрей Сергеев выполнил прострел на пятак, где самым расторопным оказался Даниил Тарасов. Для Даниила заброшенная шайба стала 67-й за карьеру в «Динамо», что является повторением клубного рекорда по голам в КХЛ. Примечательно, что до настоящего момента единоличным владельцем достижения являлся Денис Кокарев, который сейчас является капитаном фарм-клуба динамовцев в ВХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Яшкин реализовал «пять на три», Красковский ответил «пять на четыре»

Удаления и их реализация стали главным икс-фактором и второго периода. Сначала дисциплина снова подвела хозяев. Никита Черепанов и Артур Каюмов оставили «Локомотив» втроём всего на 22 секунды, но гостям этого хватило, чтобы увеличить преимущество в счёте. Динамовцы закрепились в зоне. Вадим Шипачёв из-за ворот сделал перевод в центр, а Дмитрий Яшкин принял шайбу и бросил точно в угол. Лидеры бело-голубых разыграли эффектную комбинацию при игре «пять на три».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Ярославцы вернулись в игру, также отличившись в большинстве. Антон Ландер получил пас на правом фланге, замахнулся и сделал роскошный перевод на дальнюю штангу, а Павел Красковский аккуратно переправил шайбу в пустой угол ворот. Стоит отметить и крайне неудачную игру динамовцев в этом эпизоде. Бело-голубые запутались при смене четвёрок, на некоторое время сами себя оставив втроём, за что и были наказаны «Локомотивом». На последней минуте периода хозяева и вовсе были обязаны восстанавливать равновесие, но Павел Кудрявцев в ближнею бою не смог переиграть Кузнецова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Локомотив» совершил камбэк и продлил удачную серию

В нынешнем сезоне «Динамо» уже дважды проиграло «Локомотиву», ведя в счёте в ходе матчей. Ярославцы изо всех пытались реализовать подобный сценарий и на сей раз. И у них это получилось. Хозяева перевернули ход матча за две смены в середине третьего периода. Сначала Атте Охтамаа сделал передачу на синюю линию, Николай Коваленко принял шайбу и с кистей зарядил точно под перекладину.

А следом цели достиг бросок Дениса Алексеева. Отличиться Алексееву помог всё тот же Охтамаа. Две шайбы «Локомотива» разделили всего 18 секунд. Тренерский штаб бело-голубых пошёл на замену голкипера. В воротах появился Александр Ерёменко, но «Динамо» необходимо было отыгрываться, а этого сделать они не сумели. Подопечные Скабелки набрали очки в 11-м матче подряд, а голкипер Паскуале одержал восьмую победу в 10 встречах. На самом деле, с канадцем в воротах «Локомотив» вообще выиграл 10 матчей из 10, но в личную статистику Паскуале победы, одержанные по буллитам не идут.