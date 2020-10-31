Был близок к НХЛ, а сейчас может доехать до Орска. Почему «Сибири» не нужен Красиков?

Если вы смотрели оскароносный драму Роберта Земекиса «Форрест Гамп», то наверняка должны были слышать фразу: «Жизнь как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе попадётся». На мой взгляд, насколько эта фраза проста, настолько же и гениальна. Мог ли предположить в 2015 году воспитанник скромной московской школы «Вымпел» Алексей Красиков, что через несколько лет из никому не нужного юниора он превратится в одного из самых заметных голкиперов КХЛ и даже обратит на себя внимание клубов НХЛ? Едва ли. И вряд ли 24-летний москвич мог этой весной представить, что, получив хороший односторонний контракт, он уже через несколько месяцев будет близок к вынужденному путешествию в Орск, где открывается портал в прекрасную и увлекательную ВХЛ.

Об истории Красикова вполне можно снять неплохую мотивационную «документалку». Когда в 16 лет Алексей выпустился из далеко не самой топовой московской школы, для того чтобы попасть в МХЛ, ему пришлось лично обзванивать все клубы «молодёжки» и проситься на просмотр. Однако услышав в ответ на вопрос «Какую школу ты заканчивал?» Cлово «Вымпел» связь моментально прекращалась. Найти место четвёртого вратаря удалось только в «Дмитрове», который выступал в МХЛ-Б. В Подмосковье Красиков сожрал конкурентов и быстро стал первым, однако после смены тренерского штаба вынужден был уйти из клуба и после этого всерьёз задумывался о поступление в неспортивный ВУЗ. Но в итоге голкиперу неожиданно прилетело предложение из тогда ещё живого «Атланта» и университетские документы «полетели в урну». В Мытищах Красиков отыграл два сезона, успел поработать с Максимом Соколовым и Сергеем Наумовым и даже несколько раз раздевался на игры КХЛ. Но в 2015 году симпатичный клуб из Подмосковья загнулся под тяжестью долгов, и молодой голкипер снова оказался на улице.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В «Сибири» Красиков оказался пять лет назад, когда летом приехал на просмотр и сразу же роскошно отыграл товарищеский матч с рижским «Динамо» в Риге, а по итогам сборов получил уже полноценный контракт. Тогда подписание Красикова выглядело банально неплохой подстраховкой на случай, если кто-то из тандема Салак – Беспалов захандрит. Тем более, что возраст позволял Алексею отыграть ещё один сезон в МХЛ. Плюс ко всему, в Новосибирске видели какую-никакую перспективу в не самом очевидном варианте и этот ход со стороны Фастовского идеально вписывался в концепцию «команды с неочевидной селекцией».



За годы в Новосибирске Красиков вырос настолько, что, пожалуй, превратился в идеального бэкапа на уровне КХЛ с претензиями на первый номер. В «Сибири» Красиков не только несколько раз попадал на радар к топ-клубам и тренерскому штабу Олимпийской сборной, но и делегировался лигой на Матч Звёзд. По большому счёту, как на потенциального стартера «Сибири» на москвича стали смотреть только в прошлом сезоне, когда Красиков поделил рамку команды Николая Заварухина с Харри Сятери в пропорции «60 на 40» в пользу финна. Россиянин был настолько хорош и относительно стабилен, что уже по ходу «регулярки» авторитетный инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщал о том, что несколько команд НХЛ следит за ним. Интерес из Северной Америки в интервью коллегам из Sport24 подтвердил и сам Красиков, однако, по его словам, взвесив все «за» и «против», Алексей решил подписать новый трёхлетний контракт с «Сибирью».

Фото: vk.com/hcsibir1962

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский выписал голкиперу одностороннее соглашение с прогрессивной заработной платой и похоже чересчур уверовал в способности Красикова. При этом новосибирцы продлили контракт с Харри Сятери и выкупили у «Локомотива» права на Антона Красоткина. Если сохранение финна объясняется очень просто — он выдал лучший сезон в карьере и в плей-офф практически в одиночку остановил «Автомобилист», то приобретение третьего голкипера было обоснованным даже не столько из-за желания увеличить конкуренцию, сколько из-за коронавирусных реалий. И наверняка у Фастовского было чёткое понимание места Красикова во вратарской иерархии. Учитывая, что его зарплата должна была увеличиваться от сезона к сезону, логично предположить, что Красикова уже в сезоне 2021-2022 видели в роли первого за долгие годы российского стартера «Сибири». Однако в Новосибирске переоценили уровень Алексея.

«Я бы не сказал, что в этом сезоне сыграл сильно меньше, чем Сятери. Я никогда не буду себя позиционировать как второй вратарь. Если человек говорит, что он второй номер, согласен со своей ролью и смирился с ней, то какой смысл ему дальше играть в хоккей? Я понимал, что Харри сильный голкипер, что мне нужно будет показывать хорошую игру, чтобы тренер мне доверял. Получилось сыграть 30 матчей за регулярный чемпионат — это почти половина. Считаю, что это вполне хороший результат. Когда в команде два сильных вратаря, это очень здорово для коллектива», — сказал Красиков в интервью Sport24 после сезона 2019-2020.

Фото: vk.com/hcsibir1962

Разумеется, в этих словах Алексея и близко нет ничего осудительного. Постоянная тяга к прогрессу и нежелание насиживать геморрой на лавке — ничего кроме уважения не вызывают. Только кажется, что за эти несколько лет в «Сибири» он упёрся в свой потолок и вряд ли пробьёт его головой. Даже несмотря на то, что Красиков во многом стал голкипером уровня КХЛ благодаря огромной пахоте. Достаточно вспомнить, как перед дебютным сезоном во взрослом хоккей Алексей за лето скинул около 20 килограмм. Для того, чтобы стать первым номером в КХЛ Красикову не хватает не только стабильности, но техники. Со стороны зачастую отмечали, что ему не достаёт именно «школы». У Красикова роскошная реакция, но при этом за несколько лет у никуда не ушли перманентные проблемы с выбором позиции и перемещением в воротах.



Приехавший в Новосибирск воспитанник «Локомотива» Красоткин выглядит на порядок техничнее. И, в отличие от Красикова, Антон прекрасно осознаёт свой уровень и комфортно чувствует в себя в роли второго. Тем более, что изначально ярославец ехал в Новосибирск страховать тандем Сятери – Красиков и при идеальном раскладе вряд ли попал в заявку больше 15 раз за «регулярку». Для «Сибири» понимание Антоном своей роли и отсутствие амбиций — огромный плюс. В плане атмосферы в раздевалке Красоткин куда более предпочтительный бэкап, нежели дико амбициозный Красиков. Показательно то, что после побед «Сибири», когда в воротах играл Сятери, Красиков был единственным откровенно поникшим игроком в раздевалке. А когда после заключительного матча «регулярки» болельщики признали финна самым ценным игроком «Сибири» в сезоне и вовсе покидал лёд в ярости, после того как провёл неплохой матч.

Фото: vk.com/hcsibir1962

На первый взгляд решение Фастовского сразу выставить на драфт отказов человека, на которого ещё недавно рассчитывали в долгосрочной перспективе, выглядит по меньшей мере абсурдным. Однако генеральный директор «Сибири» отправляет хоккеиста на уэйвер только в случае, если не удалось найти вариант с его обменом. И если выгодно скинуть Никиту Михайлова не получилось из-за того, что претенденты на форварда предлагали взамен совсем смешные и неинтересные варианты, то в случае с Красиковым многое упирается в его почти 30-миллионный контракт. Именно из-за суммы действующего соглашения голкипера никто в итоге и не забрал даже с драфта отказов. По регламенту, как при обмене, так и при выборе с уэйвера хоккеист и новый клуб могут по соглашению сторон пересмотреть сумму и срок контракта. Однако пошёл бы на это Красиков — огромный вопрос.

«Сибири» оказался не нужен перспективный молодой россиянин. Что не так с Михайловым? Два года назад Никита Михайлов ездил на «Матч Звёзд» и был одним из тех, кто почти спас новосибирский клуб от провала.

Смущает другое. «Сибирь», будучи одним из самых открытых клубов КХЛ, никак не комментирует ситуацию с Красиковым. На пресс-конференции после матча с «Барысом» Николай Заварухин отмахнулся сухой и избитой фразой: «Без комментариев». По регламенту «Сибирь», после того как Красикова в течение 48 часов не забрал с драфта отказов ни один клуб КХЛ, была обязана командировать его в Высшую лигу. И если верить официальному сайту КХЛ, то он, действительно, переведён в клуб-партнёр новосибирцев «Южный Урал». Однако до Орска Алексей пока так и не доехал: «Сибирь» должна была прислать Красикова на эту игру, договорённость такая была, но что-то в последний момент изменилось. Пока работаем с нашими вратарями», — прокомментировал ситуацию вокруг вратаря главный тренер «Южного Урала» Евгений Зиновьев.

Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

По косвенным признакам можно сделать вывод, что Алексей скорее всего не успеет ощутить на себе все радости самобытной «вышки» и договорится о расторжении контракта с «Сибирью» полюбовно. Претенденты на Красикова, разумеется, будут и все они ждут момента, когда голкипер выйдет на рынок свободных агентов, где он вряд ли сможет диктовать свои условия и выкручивать им руки. Алексей вполне потянул бы роль второго номера в любом топ-клубе. Весной им очень активно интересовался ЦСКА, искавший сменщика для Ларса Юханссона. Но тогда Красиков был в статусе ограниченного свободного агента и в итоге москвичам пришлось подписать Александра Шарыченкова, который регулярно чудит в рамке. Да и 75-миллионый швед откровенно не впечатляет. Если «армейцы» всё-таки решат усилить проблемную линию молодым и далеко не пропащим голкипером, то это будет одна из уникальных ситуаций, когда хоккеист полностью проваливший старт «регулярки» уйдёт на повышение. Только ради топ-клуба Красикову придётся очень серьёзно подвинуться по деньгам.