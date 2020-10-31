В лиге зреет вторая отставка, Тихонов испугался обмена в «Спартак»? Что происходит в КХЛ

Делимся очередной порцией наблюдений и выводов после большого игрового дня КХЛ.

«Ак Барс» сыграл, как в старые добрые времена

«Ак Барс» вчера в Казани одержал очень важную в психологическом плане победу. Команда Дмитрия Квартальнова показала, что она умеет переламывать неудачно складывающиеся матчи, а ведь этого скилла казанцам в нынешнем сезоне сильно не хватало. В первом периоде «Ак Барс» играл без серьёзного настроя, позволял себе бесконечные удаления, а в меньшинстве почему-то дал игрокам «Сибири» хозяйничать на собственном пятачке, причём как ближнем, так и дальнем. Это были безалаберные действия, которые в лишний раз заставили задуматься о том, что жёсткий и требовательный Дмитрий Квартальнов в нынешнем чемпионате не держит команду в руках.



Но дальнейший ход матча показал, что у «Ак Барса», в принципе, всё нормально. Казанцы вышли на второй период и смяли «Сибирь», а затем довели дело до победы в основное время. Это немного напомнило «Ак Барс» времён Зинэтулы Билялетдинова. Тогда вечный фаворит КХЛ тоже мог необъяснимо уступать по ходу матча с серьёзным счётом, но потом совершал героический камбэк.

Самое интересное, что на Квартальнова-то такое совсем не похоже, он злится даже когда отдельно взятый период его команда играет плохо, а уж про непременные победы в каждой встрече и говорить не приходится. Но в нынешнем сезоне «Ак Барс» Квартальнова какой-то другой. Знаете, более вольготный, более расхлябанный. В недавнем своём материале я предположил, что это симптомы скорого разрушения философии Дмитрия Вячеславовича, построенной, если называть вещи своими именами, на страхе подопечных.

Разнос «Ак Барса» — крах философии Квартальнова или новая реальность? Что происходит в КХЛ Возрождение «Куньлуня», причина конфуза «Барыса» и отличный знак для лиги – выводы из матчей КХЛ.

Но, может быть, Квартальнов просто сам изменился? Понял, что победы в регулярке ничего не значат, что команду не стоит всегда держать в стальном кулаке и иногда разжимать пальцы. Естественно, с условием, что в плей-офф всё будет идеально. Если смотреть с такого ракурса, то тяжёлая игра с «Сибирью» с камбэком и счастливым концом вполне укладывается в парадигму, равно как и череда невнятных матчей, и даже как разгром в Хабаровске. Ну а что? Все мы помним, что «Ак Барс» Билялетдинова мог проиграть кому угодно в регулярке, зато в плей-офф представал почти неуязвимой машиной. Эмиль Гарипов говорил мне, что казанцы в гладком чемпионате, бывало, как бы убаюкивали соперника, усыпляли его бдительность, а весной выстреливали. Квартальнов же привык всегда сразу выкладывать все свои козыри, и идти в кубковую битву без хитринки. Неужели Дмитрий Вячеславович решил не распаляться на мелочи и подарить нам живой «Ак Барс», которому присущи и грандиозные провалы и большие победы? Или же всё-таки качели казанцев – это несанкционированная акция? Ответ даст только плей-офф.

Виктор Тихонов не хочет в «Спартак»?

Несколько дней назад в прессе прошёл слух, что «Ак Барс» может обменять Виктора Тихонова в «Спартак». Меня эта информация и удивила, и не удивила одновременно. С одной стороны, Тихонов в Казани – это креатура Дмитрия Квартальнова. Тренер имеет сильное влияние на селекцию в «Ак Барсе», и в прошлом сезоне обмен Игоря Ожиганова в СКА на Тихонова и Рукавишникова прошёл именно с подачи Квартальнова. В то же время, тот факт, что Тихонов был нужен наставнику год назад, не означает, что он будет за него держаться сейчас. Квартальнов вообще очень легко расстаётся с людьми, которые перестают соответствовать его требованиям и ожиданиям. Опять же, год назад его не остановила даже привязанность казанского клуба к Владимиру Ткачёву, так что уж говорить о Тихонове, за которого никто в «Ак Барсе» просить не будет.

Виктор Тихонов прокомментировал информацию о возможном обмене из «Ак Барса» в «Спартак»

Любопытно, что нападающий до слухов об обмене в казанском клубе совсем потух. У него было сыграно лишь 8 матчей (Виктор пропустил большую часть сентября), в которых Тихонов набрал 2 (2+0) очка, и это были два гола в ворота «Сочи» в одной игре. Так что почва для обмена была вполне подготовлена, но любопытно, как тренер и хоккеист отреагировали на эти слухи. Не словом, а делом. Квартальнов поставил Тихонова в ударное звено к Найджелу Доусу и Стефану Да Косте и дал ему постоянное время в большинстве, а игрок ответил тем, что стал набирать очки в каждой встрече. В последних трёх играх у Тихонова 3 (2+1) очка и хорошее взаимодействие с иностранными казанскими «игровичками».



Думаю, возможность обмена обсуждалась в казанском клубе, но Квартальнов дал шанс Тихонову проявить себя, и тот им воспользовался. Видимо, испугался Виктор ехать в «Спартак», хоть там и работает тренер, с которым форвард выигрывал чемпионат мира и Кубок Гагарина. Сейчас-то, очевидно, что-то выиграть гораздо из реальнее из Казани, чем из красно-белой Москвы.

Скоро в КХЛ может случиться вторая отставка. «Нефтехимик» Буцаева совсем плох

На нижнекамцев в нынешнем сезоне совсем грустно смотреть. Летом задумывалось, что «Нефтехимик» предстанет злой, кусачей командой, в которой почётным ветеранам КХЛ будут помогать легионеры и голодная молодёжь, а Вячеслав Буцаев, имеющий колоссальный опыт по успешной работе со средними командами, будет ровно вести эту команду по дистанции регулярки. Ровно – значит на границе кубковой восьмёрки, так как выше нынешнему «Нефтехимику» объективно не подняться.



На деле же мы видим разболтанную команду, в которой нет ни искры, ни структуры игры, ни ярких лидеров. Редкие удачные матчи разбавляют очереди из поражений, ветераны типа Кучерявенко, Костицына или Галузина не тащат, молодёжь, как и легионеры, выстреливает крайне эпизодически, совсем плох в воротах Барулин. Ещё в прошлом сезоне в «Нефтехимике», при всех его скромных возможностях, чувствовалась рука тренера, некая система, было неплохое большинство, плюс команда имела ведущее звено. Сейчас же Вячеслав Буцаев всё чаще стоит на скамейке с отрешённым видом и для вида покрикивает на подопечных. В его глазах читается безнадёжность, и «Нефтехимик» на льду выглядит соответствующее.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Что происходит? Нижнекамск стал значительно слабее по сравнению с предыдущим сезоном, а Буцаев – не волшебник. Отличный специалист, но не волшебник. Плюс его подвели ковидные проблемы с составом в начале сезона, из-за которых «Нефтехимику» не удалось нормально войти чемпионат, а сейчас уже всё идёт по накатанной. Конечно, в Нижнекамске нужно что-то менять, и в такой ситуации, видимо, должен уйти именно тренер. Да, собственно, а что ещё можно кардинально поменять в клубе, который априори не решает каких-то серьёзных задач и обладает скромным бюджетом? «Нефтехимик» существует, чтобы иногда дарить радостные моменты нижнекамским работягам, и сейчас Буцаев с этой задачей не справляется.

СКА забрал очередного русского таланта. Грошев может стать капитаном сборной России на МЧМ В Питере продолжают собирать перспективную молодёжь.

Грошев едет в Петербург. Это всех бесит, но что в этом плохого?

Вот на фоне такого беспросветного «Нефтехимика» абсолютно логичным выглядит обмен из Нижнекамска в Санкт-Петербург 18-летнего форварда Максима Грошева. Да, понятно, что СКА в очередной раз просто выдернул нужного себе юниора, пользуясь привилегированным положением в нашем хоккейном обществе. Это (если говорить о явлении в целом) не красит нашу лигу, но в конкретном случае Грошева я не вижу ничего плохого.



Парень не без таланта, из него можно вырастить отличного хоккеиста, но смогли бы сделать это в Нижнекамске? В «Нефтехимике» Грошев мог бы просто затухнуть и уже в ближайшее межсезонье рвануть в Америку, где на него закреплены права за «Тампой». А так парень попадёт в систему СКА, где реально сейчас очень много времени, денег и сил тратят на молодых игроков, затем, вероятно, подпишет новый контракт с петербуржцами. Если заиграет, то останется зреть в России, поиграет за сборную и уедет в НХЛ готовым игроком. Если нет – то со временем вернётся обратно в «Нефтехимик». Кстати, Грошев – не совсем нижнекамский воспитанник. Максим родился в городе Агрыз (Республика Татарстан), хоккеем начал заниматься в Ижевске, а в систему «Нефтехимика» попал в 11 лет.

СКА — не первый клуб КХЛ, скупающий русских юниоров. Но в Питере действуют особенно дерзко Забирают только лучших. Хотя и не нарушают общих правил игры.

И ещё раз: понятно, что СКА многих откровенно бесит, но призываю всё же объективно относиться к новостям о переходе в петербуржский клуб очередного молодого игрока. Нужно отделять мухи от котлет. Да, «армейцы» действуют нагло, могут забрать хоккеиста из системы клуба своей же лиги (из последних примеров: Мичков, Иванов, тот же Грошев), но иной раз они действуют не только в своих интересах, но и делают благо игроку и его семье. Перешедшие в Петербург юниоры действительно получают лучших тренеров и лучшие условия для развития, а ещё – в Северной Столице они попадают в вертикаль с самым быстрым лифтом в КХЛ. Это – объективное суждение, которое вам в неформальной беседе подтвердят многие молодые хоккеисты.



Так что если о «краже» Мичкова из Ярославля ещё можно долго спорить, то в случае с переездом Грошева из Нижнекамска даже и говорить нечего.