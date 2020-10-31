В канадской лиге собираются играть в хоккей без силовых приёмов. Идея местной чиновницы

Регулярный чемпионат в молодёжной лиге Онтарио не начнётся раньше 4 февраля 2021 года, но эта лига уже стала автором потрясающей информационной бомбы. Решением министра спорта провинции Онтарио, которая носит героическую фамилию Маклауд, в лиге ОХЛ будут запрещены силовые приёмы. Виной тому называют пандемию коронавируса.

Бесконтактный хоккей — угроза для будущего

Для генеральных менеджеров клубов лиги Онтарио это решение стало настоящим шоком — о подобном развитии событий никто не подозревал. Автор такого решения Лиза Маклауд мотивировала подобный вердикт тем, что в молодёжной лиге Квебека, которая уже начала сезон, случилось массовое заражение: хоккеисты «Шербрука» инфицировались ковидом после матча с «Блейнвиллем». Та же участь постигла и двух арбитров, работавших на матче, и факт заражения судей стал поводом для издёвок над госпожой Маклауд, поскольку арбитры, как известно, никаких силовых приёмов не применяют.

Хоккеисты, успешно игравшие в лиге Онтарио, и ставшие звёздами на профессиональном уровне:



н. Джон Таварес («Торонто»), н. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), н. Митч Марнер («Торонто»), н. Джастин Азеведу («Ак Барс»), н. Шон Монахан («Калгари»), н. Андрей Свечников («Каролина»), н. Патрик Кейн («Чикаго»), н. Тейлор Холл («Баффало»).

«Если бы нам сказали о том, что нужно всем хоккеистам надевать полную защиту лица, я бы ещё понял. Но если вы беспокоитесь о тесном контакте, то как насчёт того, что полтора десятка человек сидят на скамейке запасных вплотную друг к другу на протяжении всей игры?», — возразил один из генменеджеров клуба ОХЛ.



Другой удивительный аспект этой истории заключается в том, что лига Онтарио станет последней молодёжной лигой в Северной Америке, которая начнёт свой сезон. В QMJHL уже начали играть, в USHL и NAHL стартовали выставочные одиночные встречи. Начиная с сегодняшнего дня и до февраля, когда назначен старт в ОХЛ, ситуация может серьёзно измениться, поэтому стоит выжидательно относиться к подобным новостям.



Фанаты уже окрестили ОХЛ «бесконтактной лигой», упражняясь в сарказме. Конечно, принятое решение находится на зыбкой грани разумного, поскольку силовые приёмы — неотъёмлемая часть хоккея как игры. К тому же, хоккеисты привыкли действовать на инстинктах, и сознательно затормозить перед соперником, владеющим шайбой, может оказаться крайне непросто.



С другой стороны, министерство спорта Канады рассматривает возможность финансирования лиги Онтарио и других молодёжных соревнований, так как сезон будет сокращён с привычных 68 матчей до 40 игр. О том, чтобы допустить болельщиков на трибуны, пока нет и речи. Лига Квебека уже получила от правительства провинции около $ 12 млн и распределила их равномерно между всеми клубами, которые базируются в Квебеке, но, скажем, провинция Новая Шотландия, где также есть команды QMJHL, пока никаких денег не выделила.

Ключевые даты сезона лиги Онтарио:



8 января 2021 — прибытие европейских и американских хоккеистов в расположение клубов. Прохождение обязательного карантина,



23 января — начало сборов,



4 февраля — начало регулярного чемпионата.

«Бесконтактный хоккей» не только может стать новым видом спорта, но и принести долгосрочные последствия на уровне высших достижений. Вся молодёжь, выступающая в подобных лигах, рассчитывает попасть в НХЛ, и столь видоизменённая игра может сильно ударить по перспективам игроков. Скауты клубов НХЛ не будут иметь возможность оценивать уровень хоккеистов, поскольку без силовых приёмов будет куда труднее обороняться, намного проще забивать, а об амплуа силового игрока вообще можно забыть.

«Вся эта история приведёт к большому количеству удалений. Будет постоянная игра в большинстве», — отметил один из генеральных менеджеров ОХЛ. При этом, сама лига Онтарио оказалась абсолютно не готова к решению госпожи Маклауд, заявив, что никак не будет это комментировать, пока не будет согласован официальный протокол возвращения в игру с правительством провинции.

«Почему силовой приём более опасен, чем просто борьба за шайбу?»

Удивительным оказалось не только решение Лизы Маклауд, но и её диалог в социальных сетях с известными канадскими хоккейными обозревателями. Первым о сенсационном вердикте чиновника сообщил Даррен Дрегер из TSN, который быстро дал ремарку о том, что решение о запрете силовых приёмов пока не принято официально, а между лигой Онтарио и правительством идёт диалог.

В лиге Онтарио выступает 8 россиян.



Защитники: Даниил Чайка («Гелф»), Артём Грушников («Гамильтон»), Даниил Соболев («Виндзор»), Павел Минтюков («Сагино»).



Нападающие: Матвей Гуськов («Норт-Бэй»), Даниил Гущин («Ниагара»), Всеволод Гайдамак («Оттава»), Максим Наместников («Сарния»).

«Это не так. Пока мы работаем с лигой над безопасным возвращением в игру, мы не «ведём переговоры» о мерах общественной безопасности, предписанных Протоколом Здоровья», — написала Лиза в «твиттере», комментируя запись Дрегера. Он тут же попросил чиновника внести ясность, будут ли в предстоящем сезоне силовые приёмы, или нет, но ответа не получил. Очевидно, госпожа Маклауд оказалась просто не готова давать пояснения и не ожидала того, что решение станет известно общественности именно как её персональный вердикт.



К диалогу тот же подключился другой инсайдер TSN Боб Маккензи. Его, как и Дрегера, трудно заподозрить в непрофессионализме.

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«Я не утверждаю, что у меня есть ответы на все вопросы, которых очень много. Но может ли мне кто-нибудь объяснить следующие вещи? Первое — почему силовой приём более опасен с точки зрения заражения коронавирусом, чем стандартная борьба за шайбу?», — задал вопрос Маккензи, но его тоже оставили без ответа.



«Министр спорта Онтарио Лиза Маклауд просто непоколебима. Месяц назад она намекала, что когда ОХЛ возобновит сезон, то силовых приёмов не будет. Врач, консультировавший меня сказал, что у лиги Онтарио был выбор — либо играть без силовых приёмов, либо не играть совсем. Это не были переговоры», — констатировал обозреватель The Sports Network Рик Уэстхед.



«Это решение пришло слишком рано. Сейчас, когда до сезона осталось ещё несколько месяцев, это посылает неверный сигнал командам и игрокам. Вместо этого надо поработать всем вместе и понять, где мы находимся», — призвал бывший директор юниорской лиги OJHL Адам Ян, но тут же получил отпор от той же госпожи Маклауд, которая крайне выборочно выступает в дискуссию, предпочитая не объяснять, а идти в атаку.



«Дело не в том, что это политика и хоккей. Это глобальная пандемия и мы руководствуемся политикой здравоохранения, направленной на предотвращение распространения смертельного вируса. Это решение связано не с нашим ведомством, а со здоровьем. Надеюсь, этот вопрос ясен», — сказала Лиза Маклауд.

«Это решение — просто смех. Ладно, силовые приёмы отменили. А как насчёт шестичасовых поездок в автобусе для всех команд лиги? А что она скажет по поводу сидения команды на скамейке запасных? А на вбрасываниях вообще стоят лицом к лицу, тут как быть? А тяжело дышать после ускорения тоже запретят?», — с издёвкой задал вопросы журналист Sportsnet Майкл Гранж, но и он остался проигнорирован ответом.

«Я — ваш министр, а ты кто?»

Последний штрих, который хоккейному болельщику может быть полезен для составления портрета министра спорта Онтари Лизы Маклауд, сделал владелец «Оттавы Сенаторз» Юджин Мельник. У него тоже репутация не из лучших, поскольку Мельник известен скупостью и самодурством, и одно время даже угрожал перевезти команду из столицы Канады в другой город.



Но в июле 2019 года издание Ottawa Citizen опубликовало скандальный материал о том, что Мельник подвергся потоку нецензурной брани со стороны госпожи Маклауд, причём происходило это… на концерте знаменитых Rolling Stones.

«Я фотографировался с болельщиками «Оттавы», всё было хорошо. Вижу, ко мне прорывается женщина. Думаю, ладно, очередная сумасшедшая фанатка, ничего страшного. Кричит: «Ты знаешь, кто я?» Я не смог вспомнить, поэтому говорю, что нет, не знаю. «Я ваш министр, а ты грёбаный кусок дерьма и грёбаный неудачник», — вот что она заорала», — сказал Мельник в интервью газете.



Любопытно, что чуть позже чиновница принесла извинения, но сделала это через её любимый «твиттер». В своём сообщении она извинилась резкость, объяснив её опасениями за состояние дел в «Сенаторз», которым пожелала вернуться на победный путь к Кубку Стэнли. Очевидно, «сенаторы» это будут делать, тоже избегая силовых приёмов.

«Я никогда раньше не видел эту женщину, не общался с ней. Вот так подвергнуться матерным речам — такого я ещё не испытывал, хотя у меня бывали инциденты с болельщиками «Торонто», когда в меня бросали пивными бутылками. На хоккее, в разгар сезона, это нормально. Её извинений я не принимаю», — сказал Мельник.



С того момента прошло уже больше года, но госпожа Маклауд работает в правительстве провинции Онтарио до сих пор.