Знарок продлил серию поражений «Авангарда». На Хартли было больно смотреть

В нынешнем сезоне это первая встреча между «Спартаком» и «Авангарда». Обе команды подошли к матчу не в лучшем расположении духа, имея за спиной серии из двух поражений. «Спартаку» особой опасно стоило ждать от форварда «ястребов» Сергея Толчинского, набирающего очки четыре матча подряд. Омичам стоило внимательнее следить за финским форвардом Йори Лехтеря. Центральный нападающий – один из лучших игроков «Спартака» в нынешнем сезоне. Лехтеря набирал очки три матча подряд.

Одна из главных проблем красно-белых в сезоне – слабая игра в защите. Подобным положением дел недоволен и главный тренер спартаковцев Олег Знарок. В играх с такими атакующими командами, как «Авангард», слабая игра сзади смерти подобно. Следовало «Спартаку» и послеживать за дисциплиной, так как омичи здорово реализуют лишнего, находясь на третьей строчке в КХЛ по этому компоненту. «Спартак», кстати, второй, поэтому гостям в этом матче удаляться тоже не стоило. Даже учитывая тот факт, что лучше «Авангарда» в лиге меньшинство не «убивает» никто.

В первом периоде зрители заброшенных шайб так и не увидели. Здорово играли голкиперы – Гудачек и Гарипов, порой не хватало везения форвардам. «Авангард» прилично поддавливал соперника. В одном из эпизодов Зернов получил пас на ход, выкатился один на один и дважды бросил по воротам — Гудачек каким-то чудом спас свою команду.



Омичи контролировали игру, но забить никак не могли. В концовке двадцатиминутки Зернов и Юньков слегка потолкались, в результате получил по двухминутному штрафу. Спартаковцы справились с мощным стартовым натиском «ястребов» и постепенно выравнивали игру.



Второй период снова начал активно, гол в ворота Гудачека назревал. В результате Семёнов поборолся и сделал передачу на пятак, Хохлачёв бросил по воротам — Чинахов подкараулил отскок и добил шайбу в сетку. Молодой форвард «ястребов», задрафтованный «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ, всё сильнее прибавляет. Этот гол стал для Чинахова седьмым в регулярке.

Знарок преодолел кризис? «Спартак» разобрался со СКА, а теперь снова устроил зрелище На сей раз под горячую руку красно-белым попался ХК «Сочи». Хет-трик оформил Лукаш Радил.

Правда уйти на перерыв, ведя в счёте, хоккеисты Боба Хартли не смогли. Спартаковцы вошли в зону, Лехтеря сделал перевод на Фёдорова, который с кистей вогнал шайбу в верхний угол ворот.



«Авангард» ответил почти сразу же, но судьи гол отменили. Якупов рванул по флангу, вылез на ворота и бросил, а Буше с пятака добил шайбу в сетку. Арбитры долго смотрели повтор и усмотрели атаку вратаря. Хартли с сомнением посмотрел в адрес Ромасько и Оленина.



Однако «Спартак» тоже попал в ситуацию с отменой гола. После удаления Береглазова чешский форвард Радил поборолся на пятаке и сделал скидку на Широкова, который добил шайбу в сетку. Но арбитр сразу же показал, что он чуть раньше дал свисток, поэтому Гарипов с облегчением выдохнул.

У красно-белых старался дебютировавший за команду нападающий Максим Майоров, с которым подписан просмотровый контракт. Сам хоккеист признался, что пока ему тяжеловато, ведь нужно влиться в ритм и набрать форму. Но у Олега Знарка не забалуешь. Учитывая жёсткий тренировочный процесс и требовательность тренера, Майоров постепенно выйдет на свой уровень.

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Команды начали играть всё осторожнее, а дело шло к овертайму. Лезть на рожон и пропускать в концовке никто не хотел. В дополнительное время преимуществом владел «Авангард», но и у спартаковцев был шанс забить. Шикарную возможность отличиться упустил Широков, не сумевший переиграть Гарипова.



Не сумел забить Широков – забил Рылов. Именно отличный проход опытного защитника и его бросок в девятку с неудобной руки помог «Спартаку» выиграть и набрать вожделенные два очка. Команда Олега Знарка продолжает борьбу за восьмое вместо на Западе, а серия из поражений «Авангарда» составляет уже три матча. После очередного поражения на Боба Хартли было больно смотреть.