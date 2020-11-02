Хоффман займёт место Тарасенко в «Сент-Луисе»? Как «Блюз» может «украсть» форварда

«Блюзменам» нужен ещё один забивной нападающий? Казалось бы, что эта мысль абсолютно несостоятельна, поскольку в стане обладателя Кубка Стэнли 2019 года есть такие бомбардиры, как О'Райлли, Шварц, Шенн и Владимир Тарасенко. Но операция на больном плече, которую россиянин перенёс в конце августа, может заставить руководство «Сент-Луиса» обратить свой взор на рынок свободных агентов. Тем более что там пока есть достойные кандидаты.

«Не нужно забивать квадратный столб в круглое отверстие»

Идею о том, что «музыкантам» нужна дополнительная подстраховка в атаке, выдвинул Джереми Рутерфорд — обозреватель The Athletic, работающий на матчах «Сент-Луиса». Обычно, спустя три недели после открытия рынка никто из форвардов, способных играть в двух первых звеньях, не остаётся без контракта, но нынче ситуация иная. Несколько хороших нападающих по-прежнему ждут предложений, и в их числе Майк Хоффман, который за два последних сезона забил 65 голов за «Флориду Пантерз».

В конце прошлой недели другой заокеанский обозреватель Пьер Лебрюн отметил, что Хоффман может позволить себе ждать, терпеливо ожидая, пока какая-либо команда, претендующая на высокие места, не обратит на него внимание. А прямой вопрос генеральному менеджеру «Блюз» Дагу Армстронгу о том, собирается ли клуб подписывать такого игрока, заставил задуматься.

«Я не говорю, что мы не будем этого делать. Но у каждого контракта есть своя стоимость, и не стоит пытаться забить квадратный столб в круглое отверстие. Я не верю в то, что нам нужно дополнительно тратиться, чтобы заполнить дыру», — противоречиво ответил босс «музыкантов».

Неограниченно свободные агенты, нападающие:



1.

2. Микаэль Гранлунд, 28 лет, $ 5,75 млн.

3. Энтони Дюклер, 25 лет, $ 1,65 млн.

4. Карл Сёдерберг, 35 лет, $ 4,75 млн.

5. Кори Перри, 35 лет, $1,5 млн. 1. Майк Хоффман , 30 лет, прежний оклад — $ 5,2 млн.2. Микаэль Гранлунд, 28 лет, $ 5,75 млн.3. Энтони Дюклер, 25 лет, $ 1,65 млн.4. Карл Сёдерберг, 35 лет, $ 4,75 млн.5. Кори Перри, 35 лет, $1,5 млн.

Армстронг не мог ответить иначе, поскольку ситуация с соблюдением потолка зарплат у «Сент-Луиса» довольно сложная. На данный момент у «музыкантов» совсем нет свободных денег, а есть даже превышение, но остался лишь один неподписанный ограниченно свободный агент — это защитник Винс Данн. «Я не вижу тут никаких проблем. Иногда такие подписания происходят перед самым стартом сезона, а кто-то предпочитает ждать начала тренировочных лагерей. В прошлом году, например, Иван Барбашёв заключил контракт 1 сентября», — сказал генеральный менеджер.

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«День, когда вернётся Тарасенко, будет отличным»

О подписании Хоффмана нечего было бы и думать, если бы не травмы Тарасенко и Александра Стина. Оба форварда попадут в список долгосрочно травмированных хоккеистов, а это значит, что их контракты будут убраны из общей платёжной ведомости и не будут учитываться под потолком зарплат до выздоровления.

Предположим, молодому Данну выпишут договор на $ 2,5 млн в год, что увеличит превышение потолка зарплат до $ 3,7 млн (в межсезонье командам можно превышать на 10%, что составляет около $ 8 млн). Совокупная «кепка» Тарасенко и Стина тянет на $ 13,2 млн, которые будут выведены из-под потолка зарплат, и получается, что «блюзмены» имеют около $ 10 млн, чтобы оформить предложение кому-то из привлекательных свободных агентов.

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Конечно, когда вернутся Стин, у которого нераскрытая травма, и Тарасенко, проблема соблюдения потолка зарплат будет ещё более актуальна, но вопрос о том, кто будет играть в топ-6 вместо россиянина на период его восстановления, может быть снят. По неофициальной информации, 31-летний Хоффман ждёт более щедрых предложений, чем получал до нынешнего времени: команды готовы подписать его на $ 3,5 — $ 4,5 млн в год, а сам форвард претендует на зарплату в $ 6,5 млн.

Даже если Хоффман соблазнится скромным вариантом от «Блюз» на $ 4,5 млн, а Данн подпишется на $ 2,5 млн, то возвращение в строй Тарасенко поставит перед боссом клуба задачу расчистить платёжку почти на $ 8 млн. Если, конечно, из-за травм не «вылетит» ещё кто-то из лидеров.

«Мы работаем с жёстким потолком зарплат, поэтому если кто-то из лидеров вернётся, то у вас должно быть для него место. Независимо от того, будь то 1 января, если сезон начнётся к этой дате, или 1 марта. Если хоккеист находится в списке долгосрочно травмированных, сумма для его возвращения должна быть под потолком. И я верю, что Тарасенко вернётся, поэтому нам надо копить про запас. И это будет не чёрный день, это будет отличный день, когда он снова будет готов сыграть», — сказал Армстронг.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате".

Хоффман «подвинется» ради «Сент-Луиса»?

Группа из шести лучших нападающих «Сент-Луиса» пока выглядит так: Шварц, Шенн, О'Райлли, Перрон, Сэнфорд и Томас. Последний — наиболее спорная кандидатура, поскольку 21-летний форвард большую часть своей карьеры в НХЛ играл в третьем звене, и в 136 матчах забил 19 голов.

«Томасу нужна возможность проявить себя, чтобы сыграть более значительную роль. Он играет в НХЛ уже два года и оказывает влияние в самых разных ситуациях. Теперь ему нужно быть одним из ключевых хоккеиста, а это совсем другая задача», — сказал генменеджер «Блюз».

Чем дольше будет длиться нынешнее межсезонье, тем ближе «музыканты» подойдут к итоговому решению о том, кто будет замещать российского снайпера. Пока вариант с приглашением забивного форварда со стороны выглядит маловероятным, но для того же Хоффмана приглашение от сильного «Сент-Луиса» могло стать очень привлекательным — ради возможности побороться за Кубок Стэнли он вполне мог бы «подвинуться» по деньгам. Вполне возможно, что генеральный менеджер «Блюз» всё же рискнёт «украсть» талантливого форварда с рынка — для команды это может быть выгодно по соотношению цены и качества. В этом случае после Нового года мы будем ждать от «музыкантов» новых сделок с целью навести порядок в платёжной ведомости.