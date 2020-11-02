В Уфе недовольны Сошниковым, «Авангард» на пороге странного трансфера. Итоги недели КХЛ

В новом выпуске регулярной рубрики подводим итоги очередной недели регулярного чемпионата КХЛ.

«Северсталь» в топ-4 Запада. Браво, Андрей Разин!

Грядущий перерыв на Кубок Карьяла знаменует окончание первой трети регулярного чемпионата КХЛ. Один из главных сюрпризов стартового отрезка сезона – позиция в турнирной таблице череповецкой «Северстали». Команда с одним из самых маленьких бюджетов Запада занимает четвёртую строчку в конференции, уступая только «армейским» монстрам и самой «горячей» команде октября из Ярославля. И это целиком и полностью заслуга Андрея Разина.

Череповчане, пожалуй, самая авторская команда КХЛ. Ведь Разин в «Северстали» совмещает посты генерального менеджера и главного тренера, то есть отвечает и за комплектование состава, и за игру команды. И надо сказать, что справляется Андрей Владимирович пока великолепно. Его «Северсталь» — это задор, молодость и пренебрежение к авторитетам. Отмечаю, что Череповец очень легко и раскованно играет в нападении, что совсем не свойственно так называемым середнякам. Но удивительного в этом ничего нет – Разин и сам был дерзким, самолюбивым и очень талантливым нападающим, и теперь он строит в Череповце такую же команду, где никто не смотрит на фамилии на майках соперника, а гнёт свою линию.

При этом «Северсталь» — это вовсе не про «бразильский» хоккей. Череповчане внимательно относятся к обороне своих ворот, плюс достаточно уверенно действует в воротах Подъяпольский, в которого мало кто (включая автора этих строк) верил перед сезоном. Понятно, что с гуру системной защиты ЦСКА и «Локомотивом» «Северстали» тягаться тяжело, но у череповчан пропущено столько же шайб, как, например, у СКА и московского «Динамо» при почти одинаковом количестве сыгранных матчей. А, скажем, на Востоке примерно такая же надёжность обороны у «Ак Барса», «Автомобилиста» и «Металлурга». Очень достойная кампания для скромного вологодского коллектива!

Но главный секрет промежуточного успеха «Северстали», на мой взгляд, не в том, что у команды хорошо работают все линии. Ключевой момент: Череповец отлично держит удар и правильно реагирует на локальные неудачи. В команде чувствуется стержень и тренерская рука. Посмотрите, у «Северстали» набралось уже немало невнятных встреч в этом сезоне – были 0:5 от ЦСКА, 0:4 от «Трактора», 0:3 от «Витязя», 2:5 от «Йокерита». Но на каждую такую оплеуху «Северсталь» находила достойный ответ уже в следующем матче. Череповчане не скатываются в серии поражений (только один раз за два месяца проиграли две встречи подряд!), а просто выкидывают плохие матчи из головы, мгновенно встряхиваются и идут дальше своей дорогой. Они не жалуются на слабую и нестабильную игру некоторых лидеров (привет Гераськину, Вихареву, Лишке), на календарь или коронавирусные козни, а берут своё командой. Вот знаете, кто лучший бомбардир «Северстали»? Это Александр Петунин, от которого отказались в московском «Динамо». И у него всего 15 (5+10) очков в 21 встрече, а до вчерашнего матча с «Йокеритом», где Петунин вырезал три классные голевые передачи на партнёров, и вовсе было 12 баллов. Это даже не уровень топ-30 по КХЛ. Но «Северсталь» — это не личности, а коллектив, при этом показывающий симпатичный хоккей и отменный результат. Браво, Андрей Разин! Продолжайте в том же духе.

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Сошников угодил в запас «Салавата». В прошлом сезоне он был третьим снайпером КХЛ

Вернувшийся летом 2019 года из Америки Никита Сошников стал одним из открытий сезона-2019/2020. В «Салавате» форвард стал великолепным дополнением к иностранному трио лидеров и в результате наколотил 48 (27+21) очков в регулярке, став вторым бомбардиром и первым снайпером уфимской команды. В разрезе всей КХЛ Сошников долгое время тоже возглавлял гонку снайперов, но на флажке уступил Кириллу Капризову и Дмитрию Яшкину.

Первый раунд плей-офф Сошников пропустил из-за травмы, но в межсезонье полностью восстановился и был готов к новым подвигам. Но в реальности всё оказалось гораздо прозаичнее. После двух месяцев турнира у Никиты лишь два гола в 15 матчах (причём обе шайбы забиты в одной игре с «Трактором») и пусть есть очки за голевые передачи, от Сошникова в Уфе ждут явно большего. Дошло до того, что на игру с «Куньлунем» нападающий не попал в состав – Томи Лямся очевидно им недоволен и считает, что на данный момент сочетания звеньев «Салавата» оптимальны и без Сошникова.

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Разумеется, Никита присел на уфимскую скамейку ненадолго и наверняка уже после паузы вернётся в состав. Однако нынешняя ситуация – тревожный звоночек для Сошникова. Ему нужно находить свою игру и забыть всё, что он добился в прошлом чемпионате – прошлые заслуги Лямсю, очевидно, не интересует. Кстати, финский тренер таким шагом добавил себе вистов. Он не идёт на поводу у репутации хоккеиста и общественного мнения, живёт только тем, что хорошо для его команды в настоящий момент и умеет принимать непопулярные решения. За такую несколько неожиданную жёсткость позиции Лямсю стоит уважать. Не думаю, что мягкий Николай Цулыгин смог бы не «раздевать» на игру лидера команды в воспитательных целях. Но в Лямсе определённо есть стержень и, возможно, благодаря этому «Салават» сейчас уверенно идёт по дистанции регулярки.

Макеев – новая звезда КХЛ?

После введения потолка зарплат мы в числе прочего предвкушали, что в КХЛ появятся новые лидеры, звёзды, лица лиги, причём непременно не из набивших всем оскомину клубов. И вот пожалуйста – форвард «Автомобилиста» Алексей Макеев заканчивает первую треть регулярки в роли лучшего бомбардира и снайпера КХЛ.

Конечно, прорыв Макеева – не прямое следствие введения реформы. Переход Алексея в родной Екатеринбург из «Витязя» состоялся бы и без потолка зарплат, да и «Автомобилист» всё-таки топ-клуб, хотя каждый раз, когда я делаю подобное заявление, находится несколько десятков желающих это оспорить. Но как бы то ни было в топе КХЛ находится игрок не из СКА, ЦСКА, «Салавата» или «Динамо», как можно было ожидать, а из «Автомобилиста», и Макеев для многих болельщиков, поверхностно следящих за нашим хоккеем, абсолютный ноунейм. Так давай же, КХЛ, раскручивай свою новую звезду!

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Но, если разбираться, прорыв Макеева легко объясним. Алексей ещё в «Витязе» заработал репутацию результативного нападающего с отличным броском и хорошим голевым чутьём, а в «Автомобилисте» он просто попал в благоприятную среду. Новый рулевой уральцев Билл Питерс проповедует агрессивный, атакующий хоккей, при этом развязывает руки нападающим, многое отдавая на откуп их самодеятельности. Плюс Макеев с самого старта сезона стал выступать в тройке с Павлом Дацюком, а с таким центральным нападающим всегда больше шансов на регулярный набор очков. Впрочем, это ещё надо разобраться, кто кого прокачал: Дацюк Макеева или Макеев Дацюка. В любом случае у «Автомобилиста» получилась великолепная связка, в которой блистательный диспетчер Дацюк крайне удачно сконнектился с породистым снайпером и финишёром Макеевым. Впрочем, Алексей уже показал, что и без Дацюка он не теряет в продуктивности. В последних играх «Автомобилист» обходился без травмированного Волшебника, что не помешало Макееву забить «Авангарду», отдать передачу на победный гол Бруксу Мэйсеку в матче с «Локомотивом» и положить трёшку рижскому «Динамо».

Зачем «Авангарду» Шимон Грубец?

В конце прошлой недели в одном из анонимных телеграмм-каналов появилась информация, что вратарь «Куньлуня» Шимон Грубец перейдёт в «Авангард». И у меня есть все основания полагать, что это не просто слух.

Но если Грубец действительно едет в Балашиху, то возникают вопросы. Допустим, под потолком у «Авангарда» найдётся место для дешёвого голкипера, но зачем «ястребам» третий взрослый вратарь и шестой легионер? Если Грубец приедет, то явно не для того, чтобы сидеть на скамейке. Но кто из легионеров тогда попадёт в ротацию? Финны Покка и Каски незаменимы в обороне, Найт – лучший у Омска на вбрасываниях и игре на пятачке, Буше хорошо знает своё дело финишёра и явно прогрессирует в последних матчах в звене с Якуповым и Зерновым, а Секач хоть и набирает меньше очков, чем ожидалось, но к нему никаких претензий по самоотдаче, поддержанию темпа, да и габаритным мастеровитым и опытным нападающим в принципе «Авангарду» (с его-то лёгким составом) не пристало разбрасываться.

А кого Грубец потеснит из вратарской бригады? Вариант, что «ястребы» будут играть с тремя вратарями, не предлагать, это глупость, на которую никто не пойдёт ни из финансовых, ни из игровых (вспомните «Сибирь» в начале сезона) соображений. Значит, Гарипов или Бобков на выход? Но Эмиль в этом сезоне уже показал, что постепенно выходит на свой лучший уровень. Да, у него участились мелкие ошибки, но это великолепный, куражистый голкипер с классной «школой». Бобков тоже прибавил после появления Гарипова (конкуренция подстёгивает), и свои матчи провёл практически идеально. Другое дело, что в «Авангарде» могут поразмыслить над тем, что Игорь получает 50 млн рублей в год, а железным первым номером не является. С другой стороны, сами ведь дали Бобкову такие деньги, а сейчас обижать недоверием вратаря, который на протяжении двух сезонов играл здорово (за исключением плей-офф – 2020, но там слабо сыграла вся команда), будет очень некрасиво. Не думаю, что Грубец намного сильнее Бобкова или Гарипова, так что Алексею Волкову нужно будет хорошо постараться, чтобы объяснить этот трансфер. Если он, конечно, состоится.

Гарипов психанул после гола в овертайме, и вратаря можно понять. Где характер, «Авангард»? Трудный омский октябрь, вечная проблема «Динамо», вернувшаяся «Сибирь» и конфуз «Барыса» — что происходит в КХЛ.

В любом случае будет очень плохо для «Авангарда», если в клубе сейчас начнут искать виноватых после неудачно проведённого октября. Руководству «ястребов», несмотря на всю шумиху в СМИ и недовольство болельщиков, нельзя дёргаться и разрушать всё то, что уже было создано в этом сезоне. «Авангард» провёл хорошую работу летом на трансферном рынке, здорово выглядел в сентябре, а нынешний кризис, на мой взгляд, не связан с какими-то системными проблемами в игре команды. Мелкие шероховатости и недочёты, конечно, есть, но с ними в регулярке сталкивается любой клуб. Негатив вокруг «Авангарда» сейчас основан на результате, но даже если внимательно посмотреть на последние матчи «ястребов» в Москве, то можно увидеть, что они показывали хороший, агрессивный, свой хоккей, просто упёрлись в слабую реализацию моментов и не смогли дожать «Динамо» и «Спартак». Претензии к Хартли и команде за некоторую прямолинейность, неиспользование потенциала состава, отсутствие характера справедливы, но они не говорят о каком-то глобальном кризисе и не намекают на серьёзные перемены. Возможно, всем в «Авангарде» нужно просто отдохнуть после сумасшедшего старта сезона, разгрузить голову и собраться после паузы с новыми силами. Банальный, но очень действенный в спорте рецепт выхода из кризиса.

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Почему об этом говорю сейчас? Потому что трансфер Грубеца (если он состоится) неизбежно повлечёт за собой ещё какие-то изменения (выше описано почему), а, на мой взгляд, «Авангарду» сейчас не нужно ничего ломать. Лишние телодвижения в ноябре, вызванные ничего не значащими поражениями в регулярке, могут только навредить команде в глобальном смысле.