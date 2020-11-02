Мусатова посадили на 4 года. Кинул партнёра на деньги и смухлевал с криптой на $ 800 тыс.

Игорь Мусатов снова стал героем криминальной хроники. Бывший хоккеист и известный российский спортсмен приговорён к четырём годам колонии общего режима — такой вердикт вынес 2 ноября Пресненский суд Москвы. Причиной такого решения стало особо крупное мошенничество.

В середине сентября Мусатова задержали за махинации с криптовалютой на $ 800 тыс. В начале 2018 года бывший хоккеист, действуя в составе организованной группы, встретился в Москве с занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка бизнесменом с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества, совершения сделок с криптовалютой биткоин и инвестициями. Мусатов договорился о продаже биткоинов на $ 800 тыс., по телефону убедив собеседника В.М. Абеляна, что сделка прошла. На деле же всё оказалось далеко не так прозрачно (криптовалюты покупатель так и не получил), и бывший форвард «Ак Барса», «Спартака», «Атланта», «Салават» и «Локомотива» угодил в федеральный розыск.





Самый яркий момент в карьере – плей-офф КХЛ 2011 года, когда он помог «Атланту» дойти до финала Кубка Гагарина, не раз забивая важные и победные шайбы.



Всего в КХЛ сыграл 359 матчей, набрал 83 (45+38) очка. В последний раз Игорь Мусатов выходил на лёд в сезоне-2016/2017, когда сыграл 29 матчей за «Слован».Самый яркий момент в карьере – плей-офф КХЛ 2011 года, когда он помог «Атланту» дойти до финала Кубка Гагарина, не раз забивая важные и победные шайбы.Всего в КХЛ сыграл 359 матчей, набрал 83 (45+38) очка.

Вину Мусатов не признавал, как не признал её и после решения суда 2 ноября. В розыске он находился почти полтора года. «Прочитал показания, я с этим категорически не согласен, готов обосновать свою позицию и представить факты», — Мусатов отвергал все обвинения в мошенничестве.

На заседания предыдущего суда приходила его мама, просила обвинителей забрать его домой, под домашний арест, в ту квартиру, где он жил в детстве. «Мы с ним договоримся, он будет сидеть как миленький. Я уволюсь с работы и буду сидеть с ним», — говорила мама, которую в такой ситуации можно только пожалеть. В руки правоохранительных органов после федерального розыска он попался тоже далеко не рядовым образом — повздорил с охраной торгового центра и даже ударил одного из секьюрити.

Мусатов получил известность не своими свершениями на льду, а хулиганскими выходками и благодаря своей именитой супруге – двукратной олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Евгении Канаевой. Пара поженилась в 2013 году, а на свадьбу их благословила сама Ирина Винер, главный тренер сборной России по художественной гимнастике. Через год у Мусатова и Канаевой родился сын.

Муж гимнастки Канаевой задержан. Хоккеиста обвиняют в крупном мошенничестве Игорь Мусатов договорился о продаже криптовалюты и обманул клиента на 51 миллион рублей.

В 24 года Мусатов был одним из героев «Атланта», которым руководил Милош Ржига. Подмосковный клуб тогда играл в финале, а сам форвард почти всю карьеру провёл в очень приличных клубах, но вести себя прилично так и не научился. Будучи игроком «Авангарда» он угодил в полицию, круто посидев в одном из баров, а потом решив уйти и не заплатить. Гонки с экипажами ДПС по ночной Москве, вождение в нетрезвом виде, избиение водителя автобуса на парковке — перечень «геройств» этого форварда можно перечислять долго.

Теперь ему грозит четыре года тюрьмы, хотя он, понимая ситуацию, наверняка будет обжаловать решение нынешнего суда.