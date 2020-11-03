У «Динамо» играет одно звено, «Локомотив» плох в большинстве. Проблемы западных клубов КХЛ

Не успели мы и глазом моргнуть, как в КХЛ пролетела первая треть регулярного чемпионата. Сентябрь и октябрь – время традиционного марафона для всех клубов лиги, а также первых глобальных выводов и предположений о судьбе команд в сезоне.

Но сегодня мы не будем выносить никаких вердиктов, а просто обозначим главные проблемы для каждой команды, вскрывшиеся на стартовом этапе чемпионата. Начинаем с клубов Западной конференции.

«Динамо» Рига

11-е место в конференции, 16 игр, 7 очков

Рижское «Динамо» — это одна большая проблема. Латвийский клуб мучается сам, плетясь на последнем месте общей таблицы и имея в активе лишь две победы в шестнадцати матчах, и мучает КХЛ, которая, кажется, и сама не рада иметь в своих рядах беспросветного аутсайдера, то и дело подводящего уходами на карантин.

О каких-то игровых проблемах «Динамо» нет смысла долго рассуждать, потому что там до сих пор нет команды, как таковой. Постоянно кто-то болеет, приходят какие-то новички, но нет устоявшегося коллектива, из которого бы Петерис Скудра через регулярные интенсивные тренировки и мотивационные беседы слепил бы боеспособную банду. К тому же, и сам наставник сейчас находится на больничном.

У «Динамо» в обойме пять вратарей, но ни одного надёжного. В обороне немало иностранцев, но ни одного толкового атакующего защитника (даже Мэттью Майоне не тащит), да и пропускают рижане пачками. В нападении тоже не за кого зацепиться, ну разве что ветеран Лаурис Дарзиньш старается при поддержке Зака Митчелла и Константина Комарека. Но, опять же, они хороши только на фоне остальных форвардов «Динамо».

«Ой! А это что такое?!» В Челябинске забили пока самый смешной гол сезона КХЛ Мы ещё раз убедились, что в хоккее опасен любой бросок.

Наверное, когда Рига соберётся в полном составе, устаканится нормальный тренировочный процесс, тогда от «Динамо» перестанет веять безнадёгой. Но, боюсь, как бы к тому моменту не было слишком поздно.

ХК «Сочи»

10-е место в конференции, 21 игра, 15 очков

Главная проблема «Сочи» в том, что это не самостоятельная команда, а не особо скрываемый фарм-клуб СКА. В нынешнем сезоне произошло окончательное поглощение «леопардов» петербуржцами после того, как смена тренера в «Сочи» произошла с подачи вице-президента «армейцев».

Фактор СКА задаёт вектор оценкам выступления «леопардов» в нынешнем сезоне. Проблемы у команды, конечно, есть, но какой смысл обращать на них внимание, если «Сочи» не преследует спортивных задач?

Но всё-таки за номинальный выход в плей-офф «леопарды» поборются, а нынешнее предпоследнее место смущает людей и в Сочи, и в Петербурге. Почему же так получилось? Во-первых, провалился голкипер Йоэль Лассинантти, на которого весьма рассчитывали. В «Сочи» пришлось даже активно заигрывать Максима Третьяка, но, правда, внук легендарного голкипера в этот раз сумел зацепиться за свой шанс.

Внук Третьяка заиграл в КХЛ с пятой попытки. В «Сочи» Максим даже ставит личные рекорды Дедушка может быть доволен.

Во-вторых, ужасно выглядят все легионеры, и даже Мальте Стрёмвалль не так опасен для соперников, как в прошлом году. У Давида Рундблада худший показатель полезности в команде «-8», ну швед хоть очки стал набирать в последних матчах. Из новичков-иностранцев более-менее достойно выглядит только Карьялайнен, а Маркус Нильссон и Линус Юханссон – однозначные ошибки селекции. Сергей Гомоляко в этот раз плохо поработал на скандинавском рынке и оставил «Сочи» плохое наследие.

В-третьих, южанам никак не помогают навязанные из Санкт-Петербурга «молодые на вырост». Кроме, разумеется, лучшего игрока «Сочи» Даниила Мироманова. А так, Огирчук, Кукштель, Петьков просто занимают места в составе. Германа Рубцова, кстати, тоже можно записать в эту категорию, хотя на него «леопарды» точно рассчитывали. В-четвёртых, разочаровывают те ребята, которых в «Сочи» брали как лидеров «второй волны»: Ансель Галимов (3 очка), Павел Падакин (0), Даниил Апальков (0), Никита Михайлов (0). Вообще, у «Сочи» в нападении полный мрак, хуже только у рижского «Динамо», хотя при Евгении Ставровском стало немного повеселее.

«Йокерит»

9-е место в конференции, 16 игр, 21 очко



Главная проблема «Йокерита» состоит в том, что команда при первом же шорохе уходит на карантин, ломая КХЛ календарь, а себе игровой ритм. Нет, серьёзно, если бы «шуты» играли в обычном режиме, то им бы было гораздо проще использовать свои козыри, каких немало. Но пока мы видим, что игрокам «Йокерита» тяжеловато чередовать карантины с, например, поездками на Дальний Восток, и команда идёт вне зоны плей-офф, хоть и имеет кучу матчей в запасе. Но нет никаких гарантий, что «Йокерит» подберёт хотя бы половину потерянных очков и/или не уйдёт на новый командный больничный, который уже точно обернётся для «шутов» техническими поражениями.

«Йокерит» снова на карантине и переносит матчи. Какие проблемы будут у финнов и КХЛ От «технарей» в этой ситуации может быть больше пользы.

Что же до игровых проблем, то у «Йокерита» несколько провисает вратарская позиция. Калниньш уже который год выглядит неплохо, но Марьямяки даёт много игрового времени и Линдбеку, а от шведа в каждом матче можно ждать подвоха. С подбором полевых хоккеистов у «шутов» всё в порядке: крепкая, надёжная защита, мощное нападение. Свои очки «Йокерит» берёт уверенно, старается биться с российскими топ-клубами, а поражения довольно редки. Но, повторюсь, чехарда с игровым и тренировочным тонусом может выйти «шутам» боком. Есть риск занять место в нижней части кубковой восьмёрки и слишком рано встретится с сильным соперником в плей-офф.

«Спартак»

8-е место в конференции, 22 игры, 23 очка



«Спартак» понемногу выбирается из кризиса, но пока команда Олега Знарка ещё далека от оптимальных кондиций. Какие проблемы у «Спартака»? Команда, в которой много возрастных хоккеистов, хороших знакомых Олега Валерьевича, но, по совместительству, «сбитых лётчиков», сильно зависит от эмоциональной составляющей, идущей от тренера, но мы видим, что в нынешнем сезоне харизма от Знарка весьма дозированна. «Спартак» предсказуемо классно бьётся со СКА и ЦСКА, но стабильного набора своих очков красно-белым не хватает.

У москвичей есть отличные лидеры в нападении, но оборона спартаковцев медлительна, часто привозит, что выливается в большое количество пропущенных шайб – по этому показателю красно-белые на третьем месте с конца на Западе.

«Витязь»

7-е место в конференции, 21 игры, 23 очка

У «Витязя» промежуточное седьмое место в конференции, но команда Михаила Кравеца может больше. Уже неоднократно я говорил о составе подольчан, и приходил к выводу, что, скажем, топ-6 у «Витязя» немногим хуже, чем у признанных лидеров КХЛ. Но подмосковный клуб пользуется этим не всегда, «Витязю» не хватает стабильности, а иногда с командой случаются необъяснимые провалы: вспомним 0:5 от «Локомотива», 2:5 от «Сочи», весёлое поражение 5:6 в Уфе от второго состава «Салавата», 1:5 в Санкт-Петербурге.

«Витязь» может играть ровнее и стабильнее и идти ещё выше в таблице. Кроме того, очевидно, что подопечным Кравеца нужно добавлять в игре в обороне. Подольчане уже пропустили 60 шайб (больше на Западе только у Минска, «Спартака» и «Сочи»), а по игре в меньшинстве находятся на седьмом с конца месте – лишь 76,5% надёжности.

«Динамо» Минск

6-е место в конференции, 22 игры, 24 очка

Минское «Динамо», как никого больше, подкосила эпидемия коронавируса. Клуб-сенсация сентября в одночасье потерял почти всех своих лидеров, и стал валиться: в последних восьми матчах у «зубров» семь поражений, и складывается ощущение, что Крэйг Вудкрофт теряет контроль над командой (как было в прошлом сезоне), а стартовый запал минчан безнадёжно утерян.

Впрочем, ещё посмотрим на Минск на дистанции, но главной проблемой «зубров» как была, так и остаётся игра в обороне. Они много пропускали и во время победного старта, много пропускают и сейчас. И вряд ли выход из лазарета Доминика Фурха исправит ситуацию, так как «Динамо» в принципе слишком много позволяет своим соперникам. Почти три пропущенные шайбы за игру – это очень много. В начале сезона «Динамо» покрывало это тем, что забивало в среднем четыре гола, но понятно, что на таком уровне продуктивности минское нападение вечно работать не будет, даже в оптимальном составе.

«Динамо» Москва

5-е место в конференции, 21 игра, 24 очка

Главная головная боль Владимира Крикунова, о которой известно всем, кто следит за КХЛ – у «Динамо» нормально играет только одно звено. Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин красавцы в тройке с любым партнёром, но за спинами у них – пропасть, что выливается в понятные проблемы для бело-голубых. Если соперник сумел закрыть лидеров, то у «Динамо» попросту некому забивать, но в любом случае Шипачёв и Яшкин не могут генерировать по 3-4 шайбы в каждом матче.

«Играем за Крикунова». Игроки «Динамо» в третий раз за два года спасают своего наставника Лидеры клуба не хотят лишних движений, а великий тренер готов превзойти достижение Владимира Юрзинова 28-летней давности.

Проблемы с глубиной состава у «Динамо» читались ещё летом, но в сезоне приобрели более острые формы, так как пока разочаровывают Теэму Пулккинен и Оскар Линдберг, вокруг которых предполагалось выстроить второе звено. К тому же, сильно сдал в результативности верный помощник атаке «Динамо» в прошлые годы защитник Хиетанен, да и второй деф-бомбардир Михал Чайковски излишне скромничает.



Нельзя сказать, что «Динамо» мало забивает, но дело в весьма ограниченном атакующем потенциале команды, что обязательно будет заметно в матчах плей-офф.

«Северсталь»

4-е место в конференции, 21 игра, 25 очков

Когда клуб со смешным по меркам топ-клубов бюджетом идёт на четвёртом месте в конференции, странно говорить о его проблемах. Но «Северсталь», разумеется, не идеальна. Это рабочая, но при этом красиво играющая, тренерская команда со стальным внутренним стержнем, который пока позволяет ей гнуть свою линию и правильно относиться к поражениям.

В Уфе недовольны Сошниковым, «Авангард» на пороге странного трансфера. Итоги недели КХЛ «Северсталь» — главный сюрприз первой трети сезона, а в лиге появилась новая звезда.

«Северсталь» сильна коллективом, и это здорово, но всё же рано или поздно наступит момент, когда понадобится веское слово лидеров. А лидеров в нынешнем коллективе у череповчан почти и нет. У лучшего бомбардира Петунина лишь 15 очков, а за его спиной можно разглядеть «уснувшего» Дениса Вихарева, сильно сдавших Адама Лишку и Игоря Гераськина, малозабивающего Йоонаса Няттинена, не спешащего радовать результативностью защитника-бомбардира Шона Лалонда. Да, многих ребят в «Северстали» подкосил коронавирус, но мы прекрасно видим на примере других клубов, что перенесённый ковид вовсе не означает обязательный игровой кризис.

Лидеров «Северстали», однозначно, не хватает, возможно из-за этого на обе ноги хромает реализация большинства. Жалкие 9,8%, всего лишь 9 шайб в 92 попытках и последнее место в лиге по этому компоненту.

«Локомотив»

3-е место в конференции, 22 игры, 34 очка

Тяжело найти какие-то проблемы у «Локомотива». В октябре команда Андрея Скабелки показывает практически идеальный хоккей, мало пропускает, много забивает, почти не проигрывает и на всех парах несётся к промежуточному первому месту в КХЛ. Оправившийся от травмы Эдди Паскуале встал настоящей стеной в ворота ярославцев, ворвался в топы всех вратарских номинаций и отказывается проигрывать матчи. Оборона у «Локомотива» с отрывом лучшая во всей лиге, а нападение хоть и слегка отстаёт в количестве заброшенных шайб от нескольких клубов, но атака у «железнодорожников» живая, разнообразная и глубокая.

Но статья у меня о проблемах. Так вот, ярко выраженная беда у «Локомотива» одна – реализация большинства. 14,9% — это очень мало для топ-клуба, и к плей-офф этот момент ярославцам необходимо поправить, так как в равных составах кубки выигрываются редко.

СКА

2-е место в конференции, 22 игры, 27 очков

Петербуржцы идут в лидерах своего дивизиона и на втором месте в конференции, но эта яркая оболочка не должна туманить глаз. Проблем у СКА хватает, но они не совсем обычного характера. Дело в том, что у «армейцев» явный «перевес» ростера, там просто огромное количество хоккеистов на каждой позиции, из которых тренерский штаб должен постоянно выбирать состав на матчи. Всем бы такие проблемы, подумаете вы, но, на самом деле, повышенный уровень конкуренции – это не всегда хорошо. Да, у СКА длинная скамейка (что там, кстати, с потолком зарплат?), но давать играть надо всем, а это обстоятельство отнимает у тренера возможность наиграть постоянные сочетания, настроить нужную «химию» внутри коллектива, разобраться со спецбригадами, вратарями и прочее.

В СКА подписали шестого легионера из НХЛ. Теперь клуб выгонит вратаря Хелльберга? У «армейцев» талантливые российские голкиперы, а с приходом защитника Оскара Фантенберга в команде переизбыток иностранцев.

СКА сейчас выглядит ярко и броско, но как-то сумбурно. Не приходится говорить и о стабильности. В одном матче петербуржцы сыграют почти идеально, в другом – не настроятся, а лидера, который поведёт за собой, не найдётся. Опять же, потому что у СКА почти нет тех хоккеистов, которые гарантированно освобождены от ротации, а ведь настоящему альфа-самцу нужно ощущение неприкосновенности.

ЦСКА

1-е место в конференции, 23 игры, 36 очков

ЦСКА снова первый в КХЛ, у «армейцев» по-прежнему классно работает система игры, и прямо сейчас эту команду можно назвать однозначным фаворитом на выход в финал Кубка Гагарина от Запада. Проблемы у красно-синих, конечно, есть, но они незначительны и легко решаемы игроками и тренерским штабом ЦСКА при помощи настроя. Например, «армейцы» пропускают голов чуть больше, чем обычно, но, очевидно, в нужный момент оборона ЦСКА привычно зацементируется. С командным характером и игрой в атаке у красно-синих всё в порядке даже после ухода Капризова, Вея и Григоренко. Небольшую тревогу вызывает вратарский пост, где до сих пор трудно поверить в Шарыченкова, а Юханссон никак не придёт в себя, но в целом в нынешнем чемпионате у ЦСКА редко возникали серьёзные проблемы из-за голкиперов. Собственно, система игры «армейцев» и не предполагает большой нагрузки на вратарей, хотя понятно, что в плей-офф уровень сопротивления будет сильнее, и там-то уж без сильных голкиперов ЦСКА не обойтись.