«Авангард» ищет иностранного вратаря. В Омске расстанутся с Бобковым или Гариповым?

Перед паузой на Евротур «Авангард» проиграл уже в трёх матчах подряд. Омский клуб не справился со СКА, московским «Динамо» и «Спартаком», в результате чего «Салават Юлаев» обошёл «ястребов» в турнирных таблицах дивизиона Чернышёва и Восточной конференции. Более того, на Востоке омичи и вовсе скатились на пятую строчку.

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Конечно, такое положение дел не устраивает ни болельщиков, ни тренеров, ни руководство омского клуба. Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов даже выступил со специальным заявлением.



«Последние результаты оставляют желать лучшего, но давайте не будем отчаиваться. Сезон только стартовал, нужно набраться немного терпения. Мы работаем. Работаем каждый день: над мастерством на тренировках, над атмосферой в команде, над усилением состава. Давайте дадим команде, тренерскому штабу и менеджменту спокойно поработать. Именно в такие моменты нужна ваша поддержка, как никогда. Я верю в ребят и уверен, что победы «Авангарда», как и вчера в гонках, обязательно придут!», — говорится в сообщении на официальной странице омского клуба в «Инстаграме».



Но, похоже, изменений в составе временно базирующимся в Балашихе сибирякам не избежать даже при столь оптимистичном настрое своего руководителя. Если в «Спартаке» затеяли чистку среди полевых игроков, поместив в список отказов Романа Любимова и Максима Гончарова, то в «Авангарде» решили обратить внимание на вратарскую линию.

Знарок продлил серию поражений «Авангарда». На Хартли было больно смотреть Похоже, у омичей наметился игровой кризис, а «Спартак» продолжает борьбу за плей-офф.

Есть вариант, при котором в ближайшее время состав сибирского клуба пополнит иностранный голкипер. Первым в «Авангард» сосватали чеха Шимона Грубеца из «Куньлуня». Это наиболее ожидаемый ход, так как Грубец уже находится на территории России, поэтому у него не будет никаких проблем с документами и карантином. Грубецу 29 лет, в нынешнем сезоне он провёл 10 матчей за «драконов» при 91,9% отражённых бросков и 3,31 коэффициенте надёжности. Не бог весть какие показатели, но не стоит забывать, что оборона «Куньлуня» оставляет желать лучшего.

Шимон Грубец Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Позднее «всплыли» ещё два иностранных кандидата: 25-летний чемпион мира в составе сборной Финляндии Кевин Ланкинен (именно он «засушил» полуфинальный матч со сборной России на ЧМ-2019) и 27-летний чех Патрик Бартошак.

Прошлый сезон Ланкинен провёл в Северной Америке, выступая за фарм-клуб «Чикаго» в АХЛ и проведя за него 21 матч. Финн пропускал в среднем 3,03 шайбы за игру при 90,9% отражённых бросков. Вообще в «Авангарде» любят финских вратарей. Достаточно вспомнить Карри Рямё, чьё последнее возвращение в омский клуб было омрачено серьёзной травмой.



У Ланкинена, как и у выступающего за финский «Пеликанс» Бартошака, нет ни малейшего опыта выступления в КХЛ. История с их переездом в Балашиху, учитывая нынешние реалии, может серьёзно затянуться, а «Авангарду» если и нужно, то здесь и сейчас. Здесь, повторимся, оптимальным вариантом выглядит Грубец, вот только в любом случае возникают вопросы. Непонятно, зачем Омску вообще понадобился иностранный голкипер?



После того как в «Ак Барсе» отказались от Эмиля Гарипова, а «Авангард» пригласил обладателя Кубка Гагарина к себе, у сибирского топ-клуба сформировался отличный дуэт вратарей Бобков – Гарипов.



Бобков по габаритам и стилю похож на Василия Кошечкина. Это обученный и грамотно читающий игру российский вратарь, от которого точно нельзя отказываться. В нынешней регулярке у Игоря 10 матчей, 94,7% отражённых бросков и коэффициент надёжности 1,44. Кроме того, Игорь Бобков обладает хорошими человеческими качествами, что просто необходимо в плане нормализации атмосферы внутри коллектива. Что-то выдумывать на ровном месте и без видимых причин расставаться с таким голкипером – точно не лучшее решение для «Авангарда». Из упомянутой тройки легионеров нет ни одного вратаря, который превосходил бы Бобкова в классе.



Сложно предъявлять какие-то претензии и Эмилю Гарипову. У него в нынешнем сезоне 8 матчей, 93,2% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2. Да, Эмиль долго восстанавливался после травмы, набирал форму, но всё это давно в прошлом. Самое интересное, что помимо наличия в составе «Авангарда» двух сильных российских голкиперов, у омичей ещё и отличная конкуренция во вратарской линии. Приглашая же шестого легионера (в составе уже есть Покка, Каски, Найт, Буше и Секач), можно столкнуться с обидами и недопониманием со стороны других иностранцев. Ведь кому-то из них придётся оставаться вне заявки на матч.

Гарипов психанул после гола в овертайме, и вратаря можно понять. Где характер, «Авангард»? Трудный омский октябрь, вечная проблема «Динамо», вернувшаяся «Сибирь» и конфуз «Барыса» — что происходит в КХЛ.

Видимо, главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после серии поражений начал нервничать и искать виновных в неудачах команды. Но для начала лучше обратить внимание на себя. Состав у «ястребов», включая вратарскую линию, объективно один из сильнейших в КХЛ. Поэтому грех жаловаться на тех хоккеистов, которые у тебя есть. И уж тем более омичам не нужен шестой легионер среднего уровня.