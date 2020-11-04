Худобин стал вратарём номер один в «Далласе»! Его конкурент выбыл почти на полгода

Спустя полтора месяца после окончания финала Кубка Стэнли руководство «Далласа» подкинуло своим болельщикам две новости, из которых, по старой традиции, одна была хорошей, а другая — плохой. Позитивным известием было назначение Рика Боунесса полноценным главным тренером без приставки исполняющего обязанности. А негативным известием стала новость о сложных операциях для голкипера Бена Бишопа и нападающего Тайлера Сегина, которым потребуется почти полгода на восстановление. Что всё это будет означать для «звёзд»?

«Добби показал, что он вратарь номер один»

21 октября Бишоп перенёс операцию на правом колене, и, очевидно, это именно та травма, которая помешала канадцу полноценно сыграть в плей-офф — голкипера ждут обратно в строй примерно в конце марта 2021 года. Сегин «пошёл под нож» 2 ноября, чтобы восстановить своё правое бедро, и должен вернуться в начале апреля. Понятно, что когда речь идёт о серьёзном хирургическом вмешательстве, то сроки выздоровления могут сильно меняться, но вряд ли кто-то из болельщиков предполагал, что «Даллас» в межсезонье будут ожидать такие трудности.



33-летний Бишоп перенёс разрыв мениска, и нынешняя операция на колене станет для него второй за год — первая была в мае. У Сегина был обнаружен разрыв мышцы бедра. По свидетельству самого форварда, он чувствовал боль в бедре на протяжении нескольких лет, и недавняя травма колена могла стать отчасти следствием недолеченного бедра. Таким образом, «Даллас» разом лишился центрфорварда первого звена и стартового голкипера.

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Теперь становится понятно, чем руководствовался Антон Худобин, когда принимал решение не уходить из «Далласа» и пробовать свои силы на рынке свободных агентов, а остался в «Старз», несмотря на явную позицию «вратаря номер полтора». О том, что Бишопу потребуется серьёзное лечение, в команде наверняка было известно давно, но публике об этом не рассказывали. «Бишоп должен быть готов к 1 января. Единственный игрок, которого не было бы, если бы сезон начался в эту дату — это Тайлер Сегин», — говорил генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл.



Впрочем, согласно альтернативной версии, разрыв мениска был обнаружен на недавнем снимке МРТ. Тот же Нилл заявил, что потенциальная неготовность Бишопа начать сезон не влияла на переговоры с Антоном Худобиным, но в это трудно поверить. Сам россиянин пока также восстанавливается после операции на руке, которая была сделана 7 октября, но его восстановление вряд ли затянется, поскольку масштаб проблем был куда меньший. В любом случае господина Нилла можно смело поздравить с принятием грамотного решения по Худобину: в отсутствие Бишопа клуб будет располагать классным вратарём, который для стартёра уровня НХЛ получает достаточно скромную зарплату — $ 3,3 млн в год (на $ 1,6 млн меньше Бишопа).

При нынешнем раскладе у российского голкипера появляется отличный шанс выиграть конкуренцию у Бишопа, поскольку начинать новый сезон «Даллас» будет с Худобиным в роли безальтернативного первого номера. Если регулярный чемпионат начнётся в январе, то Антон минимум на три месяца станет обладателем статуса стартёра, и за это время может ещё больше укрепить свою репутацию максимально полезного для команды игрока.

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Как пройдёт реабилитация Бишопа, сможет ли он вернуться на свой прежний уровень — большой вопрос. Восстановление возрастных хоккеистов часто сопряжено с различными дополнительными трудностями, и не исключено, что через какое-то время после выздоровления мы увидим либо выкуп контракта Бена, либо завершение им карьеры. Дублёром Худобина станет молодой Джейк Эттингер, угрозы со стороны которого ожидать вряд ли стоит, но плотность расписания может заставить тренерский штаб чаще менять вратарей, поскольку встречи часто будут идти подряд.



«В плане голкиперов у нас всё очень хорошо. Добби показал, что он вратарь номер один. Он привёл нас в финал Кубка Стэнли. Джейк был с нами в «пузыре», что ускорило его прогресс, теперь у него есть возможность участвовать в матчах, это хорошо для него», — отметил Нилл.

Больше внимания Гурьянову и Хинцу

Задача заменить Тайлера Сегина — более трудная, поскольку центрфорвард первого звена является ключевой фигурой для любой команды. По ходу плей-офф тренерский штаб «Далласа» экспериментировал, ставя в центр к Радулову и Бенну другого ветерана Джо Павелски или финского универсала Роопе Хинца. Вероятно, первым вариантом для Рика Боунесса всё же станет тройка Бенн — Павелски — Радулов, а во второе звено попадут Денис Гурьянов, Хинц и Джесон Робертсон. Третье сочетание составят неизменные Кольяно, Факса и Комо, и вакантным останется только позиция центрфорварда четвёртой тройки, куда будет подтянут кто-то из молодых.

Возможные сочетания троек нападения «Даллас Старз» в сезоне-2020/2021:



Джейми Бенн — Джо Павелски — Александр Радулов,



— Роопе Хинц — Джейсон Робертсон,



Эндрю Кольяно — Радек Факса — Блейк Комо,



Йоэль Кивиранта — Тай Делландреа — Джейсон Дикинсон. Джейми Бенн — Джо Павелски — Александр Радулов, Денис Гурьянов — Роопе Хинц — Джейсон Робертсон,Эндрю Кольяно — Радек Факса — Блейк Комо,Йоэль Кивиранта — Тай Делландреа — Джейсон Дикинсон.

«Длительное отсутствие Сегина может привлечь больше внимания к Гурьянову и Хинцу. Особенно к последнему, который часто перемещается на позицию центра. Конечно, эти потери могут повлиять на команду, которая пытается продолжать своё развитие после неожиданного появления в финале Кубка Стэнли. С другой стороны, если «Даллас» сумеет продержаться в зоне плей-офф без своих лидеров, то в кубковых матчах может стать намного более грозным, когда Бишоп и Сегин вернутся в строй», — отметил обозреватель NBC Sports Джеймс О'Брайен.



«Мы очень довольны своими внутренними резервами. Кроме того, на рынке ещё много качественных игроков без контракта, и есть команды, которым нужно расчищать платёжную ведомость. У нас есть разные варианты, касающиеся обменов и свободных агентов. Мы будем открыты», — заявил Нилл.