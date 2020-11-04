Владельцы клубов хотели отменить сезон НХЛ. Хоккейный рынок мог глобально измениться

Прошлый сезон НХЛ пусть и с трудом, но удалось доиграть. Пандемия коронавируса серьёзно вмешалась в планы клубов, регулярный чемпионат так и не был доигран, а плей-офф превратился в жизнь в «пузыре» и игру без зрителей. Хорошо, что обладателя Кубка Стэнли всё же удалось определить, а «Тампа» заслуженно выиграла главный трофей.

Разумеется, что сразу после завершения сезона-2019/2020 начались разговоры о том, когда и как проводить следующий чемпионат. Раньше 1 января он не начнётся точно, но теперь в этой истории появились новые интересные детали. Некоторые североамериканские СМИ утверждают, что отдельно взятые владельцы клубов НХЛ предлагали и вовсе отменить следующий сезон.

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Какова мотивация? НХЛ – это бизнес. Хозяева команд мотивировали свою точку зрения тем, что клубы понесут большие финансовые потери из-за того, что придется проводить матчи без зрителей. А провести турнир со зрителями действительно вряд ли получится — по крайней мере, на начало регулярного чемпионата.



Такой вариант развития событий не устроил главного бизнесмена – комиссара Национальной лиги Гэри Беттмэна. Опытный и многое повидавший управленец справедливо считает, что отмена сезона негативно скажется на интересе к хоккею и нанесёт НХЛ больший вред в дальнейшей перспективе. Беттмэн категорически против любого простоя.

Деньги решают не всё?

Главная причина, по которой некоторые из владельцев клубов НХЛ могли настаивать на полной отмене сезона-2020/2021 — это финансы. Отыграть полноценный регулярный чемпионат у лиги не получится — сейчас это уже понятно. Варианты с разным количеством матчей — от 60 до 48 — постоянно обсуждаются, но в любом случае, это будут матчи либо совсем без зрителей, либо с минимальным процентом болельщиков на трибунах.



Ни о каких доходах в таких условиях говорить не приходится, даже если владельцам не придётся снова тратиться на организацию дорогостоящих «пузырей». НХЛ можно назвать самой зависимой лигой от дохода со стадионов, и, следовательно, самой пострадавшей от последствий пандемии. Хоккейное действо происходит на закрытой арене, что уже повышает опасность заражения, если сравнивать с американским футболом или бейсболом. НХЛ не обладает такой прибыльной сделкой с телевидением, как баскетбол, и не может себе позволить снова играть без зрителей только ради телевизионщиков.

Кроме этого, НХЛ имеет некоторую зависимость от АХЛ, где играют фарм-клубы. По словам комиссара АХЛ Скотта Хоусона, для его лиги играть без зрителей не имеет никакого смысла, поскольку вся экономическая модель выстроена именно на получении прибыли от зрителей на арене — если их нет, то проще объявить бессрочную паузу. И если семь канадских команд НХЛ можно «запереть» у себя на родине, создав отдельный канадский дивизион, то фармы «Ванкувера», «Эдмонтона» и «Калгари» базируются в США, и обязательный 14-дневный карантин сделает невозможным пересечение границы. АХЛ тоже могла бы временно переместить эти команды в Канаду, но согласовать подобное было бы не так просто.



Ещё один вариант, по которой могла состояться отмена сезона-2020/2021 — это подготовка к следующему чемпионату. В сезоне-2021/2022 в НХЛ вступит 32-я команда — «Сиэтл Кракен», а кроме этого, начнёт действовать новый договор с телевидением на территории США. Скомканный предшествующий сезон мог бы исказить условия комплектования для «Кракен», поскольку остальным клубам придётся формировать списки защищённых игроков, а остальные выйдут на драфт расширения. Финансовые кондиции и общий уровень интереса к новому клубу тоже может быть не вполне адекватным из-за «турбулентного» сезона-2020/2021.

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Почему Беттмэн хочет играть в любом случае?

Память руководства лиги о потерянном из-за локаута сезоне-2004/2005 ещё слишком свежа. НХЛ тогда пришлось выбираться из солидной ямы, поскольку отсутствие хоккея было быстро заполнено другими зрелищами, отставание от популярности других лиг начало расти, а телевизионные рейтинги матчей стали уступать различным ток-шоу. Второе отсутствие хоккея на рынке спортивных зрелищ за 15-летний отрезок могло бы крайне негативно сказаться на НХЛ в долгосрочной перспективе, хотя и позволяло бы минимизировать текущие потери.



Любопытно, что в других лигах уже ожидают возможные отказы отдельных команд участвовать в предстоящем сезоне. Пять команд Южной профессиональной лиги уже отказали от участия, два клуба Лиги Восточного побережья тоже снялись, и даже АХЛ не выразила уверенности, что полностью сохранит состав участников. Но пока НХЛ не хочет и слышать о том, чтобы кто-то сепаратно нажал на стоп.

«Я не хочу вдаваться в подробности. Инициативы лиги принимаются советом управляющих. Наша цель — выработать рекомендации для каждого клуба НХЛ. Это и будет нашей целью», — сказал вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли, явно дав понять, что сезон-2020/2021 состоится только в составе 31 клуба.



Словом, НХЛ в каком-то виде будет играть новый сезон, но, как сказал сам Гэри Беттмэн, есть различные варианты относительно его окончания. Цели непременно закончить сезон до начала Олимпиады в Токио уже нет, да и уверенности в том, что летом 2021 года в столице Японии действительно пройдут отложенные Игры, сейчас никто не испытывает. Отсутствие сезона в сильнейшей лиге мира могло бы означать глобальный передел мирового хоккейного рынка, но, кажется, что такого веселья мы всё-таки не увидим.