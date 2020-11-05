На зависть конкурентам. 10 лучших контрактов в НХЛ по соотношению цены и качества

Пока боссы НХЛ и генеральные менеджеры обсуждают варианты проведения нового сезона в условиях пандемии, болельщикам ничего не остаётся, как ждать и оценивать текущие составы команд. Замороженный потолок зарплат сделал ещё более ценными те контракты, которые и раньше можно было отмечать, как удачные с точки зрения цены и качества. В десятке лучших есть и россиянин, ставший год назад обладателем «Харт Трофи».

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Контракт: $ 6,6 млн на три года.

Чех — один из лучших форвардов НХЛ, и его нынешняя зарплата очень невелика по сравнению с тем, сколько он на самом деле стоит. Да, Пастрняк, вероятно, не будет готов к началу нового сезона из-за травмы, но в прошлом году он также сыграл лишь 70 матчей и сумел почти добраться до мастерской отметки в 100 очков (48 голов, 47 передач). Многие считают Пастрняка лучшим в лиге по соотношению цены и качества — по крайней мере пока действует его текущий договор.

Контракт: $ 6,13 млн на пять лет.

Можно как угодно относиться к игроку, у которого сложилась своеобразная репутация игрока-«крысы», но это именно тот хоккеист, которого все хотят видеть в своей команде и ненавидят играть против него. За три последних сезона он наколотил 98 голов, заработав суммарный показатель полезности «+65», а в позапрошлом сезоне стал лучшим бомбардиром плей-офф (23 очка). Маршан также пока восстанавливается после травмы, и если отсутствие Пастрняка для «Брюинз» является чуть более привычным, то нехватка Брэда может стать более чувствительной. К слову, Маршан не любит, когда его называют Брэдли, — возможно, именно этим пользуются оппоненты, чтобы вывести его из себя.

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Контракт: $ 6,3 млн на три года.

Маккиннон обладает чуть более скромным контрактом, чем Пастрняк и вполне может спорить с форвардом «Бостона» за пальму первенства при определении максимально ценного игрока своей команды. Форвард «Колорадо» играет чуть больше Пастрняка (на две минуты в среднем за матч), но бесспорно, что оба игрока являются лучшими в лиге с контрактами до $ 7 млн. Макиннону тоже пока не удалось выбить «сотку», до которой два года назад ему не хватило лишь одного очка, но главной задачей для одного из лидеров «лавин» является воплощение кубкового потенциала «Эвеланш» в реальные победы.

Контракт: $ 8,5 млн на пять лет.

Немецкий форвард за два последних сезона набрал 215 очков, а в минувшем чемпионате собрал целый урожай индивидуальных трофеев — взял «Харта», «Теда Линдсея» и «Арта Росса». Кроме этого, он стал лидером НХЛ по количеству победных голов (10). Драйзайтль получает меньше своего приятеля по «Ойлерз» Коннора Макдэвида, а приносит как минимум столько же пользы, поэтому можно говорить о том, что немец более выгодный для команды игрок, если учитывать только вклад на льду.

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з. Ши Теодор («Вегас»)

Контракт: $ 5,2 млн на пять лет.

У Теодора начинается третий год его семилетнего договора, и хотя он очень ценен уже сейчас, следующие несколько сезонов должны быть ещё более приятными для команды. Теодор не получает огромного количества игрового времени, но вносит большой вклад в атаке (83 очка за два сезона), а для защитника, играющего в первой паре, получает весьма скромные деньги. В плей-офф этот защитник часто вёл всю игру своей команды, и нет сомнений в том, что если бы Теодор вышел на рынок свободных агентов, то получил бы намного более щедрое предложение.

Контракт: $ 9,5 млн на семь лет.

Если бы у Кучерова действовал старый контракт, сумма которого составляла смехотворные $ 4,7 млн в год, то он с гигантским отрывом лидировал бы в НХЛ по соотношению цены и качества. Но так сильно недоплачивать одному из самых талантливых игроков лиги было бы несправедливо. Тот факт, что Никита подписал восьмилетний договор на сумму менее $ 10 млн в год, уже солидное достижение менеджмента «молний».

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В завершившемся сезоне Кучеров стал ещё более полезным и универсальным для команды: когда россиянин находился на льду, «Тампа» создавала 60% своих голевых моментов. Его вклад в общем результате «Лайтнинг» очень велик, и если к отсутствию Стивена Стэмкоса команда и болельщики уже как-то привыкли, то когда не идут дела у Никиты, становится тревожно.

Контракт: $ 6 млн на четыре года.

Гюнцеля трудно назвать суперзвездой, но за последние два сезона он зарекомендовал себя как форвард, способный забивать по 40 голов в регулярном чемпионате. Конечно, в этом велика заслуга центрфорварда Сидни Кросби, но рядом с ним американец превратился в элитного форварда, получающего не самые большие деньги. И Кросби, и Евгений Малкин играли просто здорово, когда Гюнцеля ставили к ним в партнёры, поэтому говорить о том, что результативность Джейка — это только заслуга двух звёздных центров, было бы несправедливо.

Контракт: $ 7,85 млн на пять лет.

Гигант из «Тампы» в минувшем плей-офф показал, что обладает огромной ценностью для команды. Защитникам в принципе тяжело состязаться с нападающими в деле оценки справедливости своих контрактов, поскольку игрок обороны набирает намного меньше очков, а списки худших контрактов, как правило, состоят почти из одних защитников. Хедман — приятное исключение, поскольку ему платят меньше $ 8 млн в год при истинной ценности примерно в $ 12 млн. Швед способен проводить на льду огромное количество времени, быть лидером команды в самые трудные минуты и набирать по 60 очков за сезон — словом, быть суперменом.

Контракт: $ 11,6 млн на четыре года.

Все как-то подзабыли, что Мэттьюсу всего 23 года и на пик своей карьеры он ещё даже не начал взбираться. С точки зрения воздействия на игру, Остон стал более разносторонним и универсальным хоккеистом, чем был раньше, а его игра в обороне и умение отработать становятся намного более заметными при сравнении с его извечным конкурентом — Коннором Макдэвидом. Мэттьюс отказался от амплуа эгоиста-бомбардира, играющего только на свою статистику, что заслуживает дополнительного уважения.

Контракт: $ 12,5 млн на шесть лет.

Самый высокооплачиваемый игрок лиги вряд ли может претендовать на лавры самого рачительного и грамотного вложения денег. Но его нынешняя сделка с «Эдмонтоном» пока выглядит как достаточно выгодная для клуба, поскольку на рынке хоккеист с такими показателями стоил бы $ 15-16 млн в год. Макдэвида не без оснований называют самым талантливым игроком нынешнего времени, его бомбардирские качества не подвергаются никакому сомнению, и можно только предполагать, где были бы сейчас «нефтяники» без своего капитана.