Как выступают иностранцы на Востоке? Рейтинг легионерских бригад КХЛ

Продолжаем оценивать легионерские бригады клубов КХЛ. На очереди Восточная конференция.

Как выступают иностранцы на Западе? Рейтинг легионерских бригад КХЛ Одни приятно удивляют, а другие очень скоро могут оказаться без работы.

12. «Нефтехимик» — 4,5 (5,5)

Легионеры: з. Рантакари, н. Гудачек, н. Энлунд.

Как и в нашей летней версии, «Нефтехимик» занял последнее место в рейтинге легионеров. Иностранцы в клубе себя не проявляют, исключением можно назвать разве что Гудачека, который является одним из лучших бомбардиров команды. К остальным иностранцам, коих в Нижнекамске всего трое, хватает вопросов.

11. «Куньлунь» — 5,0 (б/о)

Китайский клуб живёт своей жизнью. Бардак в руководстве привёл к тому, что команда болтается на дне таблицы. Хватит ли энтузиазма Ковалёва, чтобы вывести «Куньлунь» в плей-офф? Трудно сказать. Раньше китайский клуб отдавал предпочтение легионерам, но сейчас в его составе немало россиян. Менеджерам других клубов мы бы порекомендовали посмотреть в сторону Райана Спроула и Сэма Лофквиста.

10. «Барыс» — 6,0 (7,0)

Легионеры: в. Ортио, з. Сведберг, н. Виделль, н. Лилья, н. Фрэттин.

Казахстанский клуб выдал очень слабый старт в этом сезоне. Команда пропустили практически всю предсезонку из-за карантинных мер в Казахстане. А как начнёшь сезон, так и закончишь. Не выручают «Барыс» и легионеры, которые играют слабо. Выделить можно разве что Лилью и Виделля, которые являются лидерами команды. Очень сильно разочаровал вернувшийся из «Ак Барса» Фрэттин. Надеемся, что новички Хатерингтон и Варон улучшат игру «Барыса».

9. «Амур» — 6,5 (6,5)

Легионеры: в. Лангхаммер, з. Йордан, з. Машин, н. Зогорна Г., н. Зогорна Т.

У хабаровского клуба тоже не задался старт сезона. В команде поменяли тренера, «Амур» потихоньку находит свою игру. Легионеры в целом радуют: братья Зогорна рулят в атаке, Йордан оформил хет-трик. Хотелось бы увидеть Машина на длинной дистанции, однако чех очень быстро угодил в лазарет. Мы бы поставили иностранцам «Амура» крепкую семерку, если бы не слабая игра Лангхаммера. Вратарь-легионер должен показывать более уверенную игру. 90,4% отбитых бросков и коэффициент надёжности 3,11 – очень слабо.

Фото: photo.khl.ru

8. «Сибирь» — 7,0 (8,5)

Легионеры: в. Сятери, з. Йокипакка, н. Руохомаа, н. Пуустинен, н. О’Делл.

Не такого результата мы ждали от новосибирских иностранцев. Подопечные Заварухина показывают не самую уверенную игру. В команде хватает проблем, глупо это отрицать. Все эти негативные моменты сказались и на игре легионеров. Сятери должен был стать новосибирской стеной, но финн очень слабо начал чемпионат. Йокипакка и дуэт финнов в атаке Пуустинен и Руохомаа вроде и набирают очки, но не в таком темпе, в каком нужно это делать ведущим игрокам. Эрик О’Делл был очень плох, позже он и вовсе угодил в лазарет. Скоро к сибирякам должен присоединиться Пекка Йормака. Сможет ли он улучшить игру легионерской бригады «Сибири»?

Худшая оборона и шесть поражений подряд. Почему посыпалась «Сибирь» Много вопросов как к руководству, так и к тренерскому штабу команды.

7. «Торпедо» — 7,0 (7,5)

Легионеры: з. Остин, з. Уайдмен, н. Миле, н. Шварц, н. Клус.

Про менеджмент «Торпедо» очень много пишут в последнее время, в частности про отказ от услуг агентов во время поисков игроков, а также о собственной скаутской службе. Так как сработали нижегородцы в это межсезонье? Неоднозначно.

Если подписания Миле, Уайдмана и Клуса оправдали себя сполна, то по Остину и Шварцу есть определенные вопросы. Первый не так активен в атаке, как его партнер по амплуа Уайдман, да и ошибок в своей зоне у Остина хватает, а от Шварца наверняка ждали большего, а не две заброшенный шайбы в 18 матчах. Положение дел в «Торпедо» лучше, чем в «Сибири», но нижегородцам есть куда расти.

6. «Авангард» — 7,5 (8,0)

Легионеры: з. Каски, з. Покка, н. Буше, н. Секач, н. Найт.

Летом в омском клубе провели легионерскую перестройку. Удалась ли она? Трудно сказать. Своей игрой радуют защитники Покка и Каски, а вот иностранцы в атаке должны поднажать. Как в случае с Андригетто, от Буше ждали куда большего, а не 5-е место в списке бомбардиров команды. Похвалить можно Найта, который неплох на точке вбрасывания (64.5%). Совсем разочаровал Иржи Секач, на счету которого лишь 2 шайбы в 17 матчах.

«Авангард» ищет иностранного вратаря. В Омске расстанутся с Бобковым или Гариповым? Топ-клуб потерпел три поражения подряд. Похоже, Боб Хартли начинает нервничать.

В целом в «Авангарде» собраны очень неплохие российские игроки атаки. Возможно, Хартли нужно было сохранять Клинкхаммера, который не боится черновой работы, вместо подписания того же Секача.

5. «Металлург» — 7,5 (7,5)

Легионеры: в. Олкинуора, н. Бэк, н. Нестрашил, н. Песонен, н. Ламмикко.

Что касается «Магнитки», то легионеры уральцев оправдали наши прогнозы. Бэк смог перезапустить карьеру, Олкинуора стал первым номером, Нестрашил идет в своем темпе 30 очков за сезон, а финские новички Песонен и Ламмикко не смогли стать полноценными лидерами. Если смотреть относительно других клубов востока, в Магнитогорске не всё так и плохо, но и далеко не идеально. До восьмёрки «Магнитка» недотягивает.

Что случилось с «Магниткой»? Выдали победную серию, а потом команду скосил вирус На Илью Воробьёва свалилась масса проблем, но пауза на Евротур поможет их решить.

4. «Ак Барс» — 8,0 (8,5)

Легионеры: в. Рейдеборн, з. Викстранд, н. Кормье, н. Да Коста, н. Азеведо.

У казанцев собралась очень многообещающая легионерская бригада, однако два игрока не оправдали наших ожиданий. Мы ждали больше от Рейдеборна, который окончательно проиграл конкуренцию Билялова. Зачем держать иностранца на скамейке? Из-за перенесенного ковида не смог выйти на свой привычный уровень Викстранд. А вот по трио нападающих вопросов нет. Да Коста и Азеведо ожидаемо являются ведущими игроками в атаке. Неплох и Кормье, который имеет фантастические цифры на точке вбрасывания (почти 70%!).

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

3. «Трактор» — 8,5 (9,0)

Легионеры: в. Вилл, з. Пилут, н. Берглунд, н. Седлак, н. Гика, н. Оберг.

Челябинский «Трактор» смотрится уверенно на дистанции. Большую вклад в выступление команды вложили легионеры. Роман Вилл неплох на последнем рубеже, Пилут на пару с белорусом Бэйленом рулят на синей линии, а в атаке забивают Седлак, Гика и Оберг. Шестым легионером стал Берглунд, но даже он смотрится хорошо (6 очков в 11 матчах). В «Тракторе» некого ругать, все иностранные игроки очень неплохо проявляют себя, однако они могут играть лучше.

2. «Автомобилист» – 8,5 (8,0)

Легионеры: в. Коварж, з. Геноуэй, н. Сэкстон, н. Мэйсек, н. Холланд.

Екатеринбургская команда утвердила свой статус топ-клуба. Команда идет очень уверенно в нынешней регулярке, не без помощи легионеров. На последнем рубеже всё ещё тащит Коварж, на синей линии очень хорош Гэноуэй, а тройка иностранцев в атаке не затерялась в тени Дацюка и Макеева. На днях команду усилил еще один немец – Корбиниан Хольцер. Экс-игрок НХЛ должен помочь «Авто» добавить в обороне. Будет интересно посмотреть, кто из легионерской шестёрки попадёт в ротацию.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

1. «Салават Юлаев» — 9,0 (8,0)

Легионеры: в. Метсола, з. Ларсен, н. Хартиканей, н. Гранлунд, н. Маннинен.

В начале сезона у нас были определённые сомнения относительно новичка уфимцев Гранлунда, но финн быстро их развеял. Связка Гранлунд – Маннинен – Хартикайнен является самой опасной в КХЛ. Может «Салавату» не хватает того импульса, который давал Умарк, но для уфимцев это не проблема.

Единственный минус в копилку «Салавата» — игра Метсолы. В игре уфимцев всё ещё заметны нотки «бразильского» хоккея, команда зачастую забывает об обороне, но и финский страж не безгрешен. Юха должен прибавлять в своей игре, иначе «Салават» рискует в очередной раз пройти регулярку с приключениями.