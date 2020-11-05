Дацюк сделал из 28-летнего партнёра лучшего снайпера лиги. Неожиданный взлёт Макеева

Интересно, кого ожидал увидеть к первой паузе на Евротур на первой строчке в рейтинге лучших снайперов КХЛ среднестатистический российский зритель? После того, как команды устаканили свои составы и завершили селекцию, в первую очередь на ум приходили тривиальные кандидаты — Яшкин, Хартикайнен, Сошников, Доус. Кто-то верил в уже состоявшихся кахаэловских звёзд, кто-то надеялся на новичков типа Николая Голдобина или Маркуса Гранлунда. Но вряд ли кто-то мог предположить, что больше всего голов к ноябрю наколотит 28-летний нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев.

То, что Макеев взрывает чарты может и удивляет, но назвать новичка команды Билла Питерса серым ноунеймом язык повернётся только у далёкого от КХЛ человека. Воспитанник провинциального «Кедра» из закрытого городка Первоуральска, что находится в Свердловской области, в 2012 году уже играл за «Автомобилист», в который попал после мощного сезона в третьей лиге. Но, отыграв за екатеринбуржцев всего сезон, Макеев уехал в «Витязь», только что очистившийся от Мирасти, Яблонски, Гиллиса и прочих горилл на коньках. Знал ли тогда 20-летний парень из ЗАТО, что задержится в Подольске на долгих семь лет и покинет клуб в статусе лучшего бомбардира «Витязя» в КХЛ?

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

На протяжении первых трёх сезонов в «Витязе» Макеев был стабильным игроком основы, но не сказать, чтобы феерил. На новый уровень тогда ещё молодого нападающего вывел бывший помощник Зинэтулы Билялетдинова Валерий Белов, сменивший на посту главного тренера «Витязя» Олега Ореховского. Белов, поставивший команде очень симпатичный системный хоккей, не только впервые в истории КХЛ попал с «Витязем» в плей-офф, но и собрал два шикарных звена.

Первое вы должны прекрасно помнить: там вместе с финном Миро Аалтоненом и шведом Марио Кемпе незадолго до завершения карьеры зажигал ветеран Алексей Копейкин. А во втором, рядом с переродившимся и начавшим попадать с метра Максимом Афиногеновым, неожиданно настрелял 22 шайбы как раз Макеев, никогда не хватавший звёзд с небес. Уралец и чумовой старичок в трио с Александром Никулиным, в отличие от первой тройки Аалтонена, не плели кружева в чужой зоне и играли куда проще, но от этого не менее эффективно.

«Когда пришёл Валерий Белов, мы сразу поняли, что у команды будет другая тактика, более атакующая. Что касается лично меня, то ничего, по сути, не изменилось. Готовился, как всегда. Плюс – четвертый сезон играю вместе с таким мастером, как Максим Афиногенов, в одном звене. Понимаем друг друга уже с полувзгляда», — рассказывал Макеев о связке с Безумный Максом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube.

На следующий год «Витязь» Белова, после ухода Сятери, Аалтонена и Кемпе, провалился в «регулярке», неожиданно стал играть по билялетдиновским конспектам и финишировал всего лишь одиннадцатым на Западе. Однако в чёрный сезон Макеев набрал всего лишь на одно очко меньше, чем в прошлый и впервые в карьере получил в сборную. Правда, в Олимпийскую. Тогда вингер настолько удачно съездил к Олегу Браташу, что в матче против немцев положил покер и даже перспективный «тренер» из Санкт-Петербурга стал приглядываться к хоккеисту из своей дочерней команды. Но весной 2017 нападающий решил остаться в Подольске, подписав трёхлетний контракт, и продолжил тащить на себе «Витязь».

Несколько поразительно, что Макеев по ходу прошлого сезона, как Александр Самонов, Артём Швец-Роговой и всё тот же Миро Аалтонен, не оказался в СКА. Почему Роман Ротенберг во время контрольной закупки не отжал у «Витязя» второго бомбардира — известно только ему. Вполне возможно, что босса «армейцев» смутил возраст Макеева. Но удивляет и другое — летом за нападающего в статусе НСА, стабильно набирающего около 30 очков за «регулярку», не было рубки на рынке. Зато ходили слухи о возможном отъезде в НХЛ, но Алексей, услышав их, покрутил у виска и назвал их смешными. В конце концов хоккеист резюмировал, что не нужно питать ненужные иллюзии и спустя семь лет вернулся в практически родной Екатеринбург.

«Переходил в «Автомобилист» совсем по другим причинам. Мне не так важно, с кем играть. Главное, что я возвращался домой. И так всё совпало, что и «Автомобилист» предложил контракт, и ребёнок родился уже дома. Поэтому я был всеми руками и ногами за переезд в Екатеринбург. Здесь у нас все родные и близкие, которые были рады нашему приезду.

Вопрос руководству «Витязя». Это огромный опыт — семь лет в одной команде. Возможно, можно было уйти пораньше, но я был ограниченно свободным агентом. Поэтому мой переход зависел от желания менеджеров. Когда в прошлом сезоне завершался контракт, понял, что необходимо что-то изменить в карьере. Предлагали остаться в Подольске, но я выбрал «Автомобилист», — прокомментировал переезд в Екатеринбург нападающий.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Новый главный тренер Билл Питерс «Автомобилиста» мгновенно отрядил Макеева в первое звено к Павлу Дацюку и Анатолию Голышеву, и, кажется, сотворил одно из лучших сочетаний лиги. Вряд ли канадец видел, как и с кем играл в «Витязе» Макеев, но он будто почувствовал, что если дать ему правильных партнёров, то Алексей моментально начнёт генерировать голы.

В Подольске Макеев всегда был игроком, нацеленным на бросок — среди нападающих команды Михаила Кравеца чаще него бросал только Александр Сёмин. Но зато Алексей обошёл бывшего партнёра Овечкина по количеству бросков, дошедших до створа. При этом в «Витязе» Макеева целенаправленно не выводили на завершение.

В тройке с Голышевым и Дацюком именно Макеев выполняет роль наконечника, зачастую завершающим атаку звена. Опять же сухие цифры — Макеев второй в «Автомобилисте» по общему количеству бросков после Чарльза Геноуэя и первый по броскам в створ. Согласитесь, новичок на острие — не самый очевидный выбор Питерса при наличии того же Голышева в первом сочетании. Тем не менее, план любимого тренера Акима Алиу сработал.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Уже с первых матчей Макеева называли игроком, которого «прокачал Дацюк» и в его прорыве, действительно, велика роль партнёров. Просто посмотрите на то, как его кормит передачами неожиданно оживший Павел Валерьевич. Член Тройного клуба, как в лучшие годы, раздаёт радиоуправляемые пасы точно в крюк, после которых у вингера просто нет выбора, кроме как отправлять шайбу в паутинку. И красота этих передач в простоте. До травмы капитана «Авто», Макеев 13 из 21 очков набрал в синергии с Дацюком.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Играя в тройке с такими партнёрами, как Павел Дацюк и Анатолий Голышев, получаешь удовольствие от хоккея. Ну и известно, что с таким диспетчером, как Павел Валерьевич, каждому хоккеисту гарантирован лучший результат в карьере, поэтому тут никаких сюрпризов.

У нас хорошая тройка, неплохое взаимопонимание, над которым мы работаем каждый день. Результат говорит сам за себя. Анатолий, как и я, каждый день многому учится у Дацюка. Нам очень комфортно в одном звене.

Мы друг друга скорее дополняем, но Дацюк – мозг нашей тройки. Тут всем все понятно, кто в хоккее хотя бы немножко понимает. Павла не хватает не только нашему звену, но и всей команде. Его травма сказалась на всём коллективе. Где-то захромало большинство, где-то в раздевалке уже не та атмосфера. Когда такого человека в команде нет, все по-другому идет», — отмечает вклад Волшебника в свою статистику сам Макеев.

Однако хорош новичок «Автомобилиста» и без волшебной палочки Дацюка, а свой первый хет-трик за уральцев оформил в его отсутствие.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube.

«Его скорость и катание потрясающие, они создают отличную связку с Дацюком. Когда я увидел его в первый раз в Рефтинском на сборах, то сразу же понял, что это игрок высокого класса с отличным броском. То, что он показывает, было ожидаемо», — рассыпался в комплиментах Питерс, отвечая на вопрос о том, ожидал ли такой результативной игры от Макеева.

По большому счёту, в «Витязе» у Макеева почти все компоненты были на хорошем среднем уровне. Превалировала над другими качествами только скорость. Однако в Екатеринбурге Алексей существенно добавил в завершении и стал банально точнее бросать. Как говорит Александр Елагин, вроде бы банальные вещи.

Если верить статистике от InStat, в прошлом сезоне Макеев был вторым игроком «Витязя» по количеству голевых моментов. В «Автомобилисте» Питерса главное открытие «регулярки» по этому показателю занимает только четвёртое место (44) — чаще него на острие оказываются только рукастые легионеры Дэн Секстон (54) и Питер Холланд (47). Не нужно быть математиком, чтобы сделать простой вывод — каждый второй голевой момент Макеев заканчивается заброшенной шайбой. Цифры просто потрясающие.

Примечательно и другое. Если в «Витязе» Макеев был ещё и работягой, которого активно использовали в меньшинстве, то в «Автомобилисте» Питерс вообще не выпускает его убивать штрафные минуты. Объяснить это можно только тем, что канадец не хочет перегружать своего динамичного лидера и видит в нём исключительно игрока атаки. Зато в Екатеринбурге никто не играет большее него в большинстве — в среднем чуть больше 3 минут за матч. Если в Подольске, как мы уже отметили, Макеев не был главным завершителем при игре в неравных составах, то в Екатеринбурге подавляющее количество ходов ведёт к лучшему снайперу лиги, который стреляет в основном из комфортабельного офиса в правом круге вбрасывания.

Карта бросков Алексея Макеева при розыгрыше большинства Фото: InStat

Никто не знает, сумеет ли сохранить Макеев ту же реализацию после Кубка Карьяла и оставить позади себя на второй строчке в списке лучших снайперов Дмитрия Яшкина, вновь рвущегося в топ. Если до травмы Дацюка, феерию Алексея связывали исключительно с магией пожилого «Волшебника» и предрекали неминуемый спад, то сейчас, после хет-трика в ворота рижского «Динамо», эти разговоры притихли. Вряд ли 28-летний крайний нападающий пройдёт коронавирусный сезон без спадов. Но пока совершенно точно можно сказать одно — Макеев стал одним из ключевых игроков Билла Питерса и однозначно главным приобретением «Автомобилиста» в это межсезонье. Валерий Николаевич, посмотрите в сторону столицы Урала. Как минимум, вызов на Евротур Макеев точно заслужил.