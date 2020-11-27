Главный тест для «Красной машины». Хроники великой Суперсерии – 1972

Вспоминаем, как сборная СССР встретилась с Канадой. Возможно, это был лучший хоккей в истории.

Суперсерия-1972 – одно из величайших событий в истории хоккея. Первая встреча канадских профессионалов и советских любителей стала гораздо большим, чем просто серия статусных международных матчей. Это была ледовая битва двух могущественных сверхдержав, ярчайшее противостояние характеров, менталитетов и стереотипов, соперничество капитализма и коммунизма, перенесённое в спортивную плоскость. Вместе с Федерацией хоккея России и «Балтикой» стараемся воссоздать хроники противостояния.

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Предыстория: как свести профессионалов и любителей?

Сборная СССР по хоккею впервые сыграла на чемпионате мира в 1954 году, и с тех пор её встречи с «кленовыми листьями» приобрели регулярный характер. Неоднократно организовывались гостевые турне советской и канадской команд, однако со стороны родоначальников хоккея и в этих сериях, и на чемпионатах мира с Олимпиадами всегда выступали любители, а не действующие игроки НХЛ – профессионалы.

Фото: РИА Новости

Желание провести серию матчей между советскими хоккеистами, выигрывавшими всё подряд на международной арене в 60-е годы, и канадскими профессионалами было велико. Одни хотели проверить свой уровень в соперничестве с игроками НХЛ и доказать всему миру, чей хоккей на самом деле лучший на планете. Другие хоть и смотрели свысока на успехи советской команды, варясь в глянцевом мире НХЛ, но всё же хотели показать «дерзким выскочкам», что их достижения на турнирах любителей ничего не стоят.

С конца 60-х годов сборные СССР и Канады дипломатически двигались к ледовой битве, и весной 1972-го долгожданное соглашение было подписано. Во время чемпионата мира в Чехословакии были оговорены все условия предстоящей встречи: 8 матчей (по 4 в Канаде и СССР), международные правила (в частности два арбитра), по 19 хоккеистов в заявке на каждую игру, красная форма у хозяев, белая – у гостей.

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Подготовка: как Третьяк и Бобров обманывали канадцев?

В 60-е и начале 70-х годов сборная СССР была непобедима на крупнейших международных турнирах. С1963 по 1972 год команда под управлением Аркадия Чернышёва и Анатолия Тарасова выиграла девять подряд чемпионатов мира и взяла три комплекта золотых медалей Олимпиады. Это была настоящая «Красная машина», сметавшая всё на своём пути.

В 1972 году чемпионат мира впервые в олимпийский год прошёл отдельно от олимпийского хоккейного турнира. На главном старте четырёхлетия в Саппоро сборная СССР в очередной раз взошла на главную ступень пьедестала, но затем неожиданно выяснилось, что этот успех был лебединой песней тандема Чернышёв – Тарасов. Два великих советских тренера сложили полномочия, хотя было трудно представить, что на игры с Канадой сборную будут выводить другие люди. Истинные причины увольнения неизвестны, но, так или иначе, Чернышёв с Тарасовым написали заявление об уходе по собственному желанию. А сборную СССР приняли Всеволод Бобров и Борис Кулагин.

Состав сборной СССР на Суперсерию-1972



Вратари:



Защитники: Юрий Ляпкин («Спартак»), Владимир Лутченко (ЦСКА), Валерий Васильев («Динамо»), Геннадий Цыганков (ЦСКА), Александр Гусев (ЦСКА), Александр Рагулин (ЦСКА), Виктор Кузькин (ЦСКА), Юрий Шаталов («Крылья Советов»), Евгений Паладьев («Спартак»).



Нападающие: Александр Якушев («Спартак»), Владимир Шадрин («Спартак»), Владислав Третьяк (ЦСКА), Виктор Зингер («Спартак»), Александр Сидельников («Крылья Советов»), Александр Пашков («Динамо»).Юрий Ляпкин («Спартак»), Владимир Лутченко (ЦСКА), Валерий Васильев («Динамо»), Геннадий Цыганков (ЦСКА), Александр Гусев (ЦСКА), Александр Рагулин (ЦСКА), Виктор Кузькин (ЦСКА), Юрий Шаталов («Крылья Советов»), Евгений Паладьев («Спартак»).Александр Якушев («Спартак»), Владимир Шадрин («Спартак»), Валерий Харламов (ЦСКА), Владимир Петров (ЦСКА), Борис Михайлов (ЦСКА), Александр Мальцев («Динамо»), Вячеслав Анисин («Крылья Советов»), Евгений Зимин («Спартак»), Юрий Блинов (ЦСКА), Владимир Викулов (ЦСКА), Юрий Лебедев («Крылья Советов»), Александр Бодунов («Крылья Советов»), Александр Мартынюк («Спартак»), Вячеслав Солодухин (СКА), Вячеслав Старшинов («Спартак»), Александр Волчков (ЦСКА), Евгений Мишаков (ЦСКА).

Фото: РИА Новости

В Канаде перед Суперсерией царили самые «шапкозакидательские» настроения. Сборную СССР не воспринимали всерьёз и относились к советским хоккеистам как к чудным выскочкам, осмелившимся бросить вызов лучшим игрокам на планете. Разумеется, в стране «кленового листа» планировали спокойно выиграть все восемь матчей. Такое отношение к серии расхолаживало канадских игроков. Они приступили к тренировкам только в августе. «Все нам говорили: не беспокойтесь, вы их легко обыграете. Тренировались мы вполсилы, по сути, к предстоящим встречам готовились не лучшим образом», — признался позже Иван Курнуайе.

В Советском Союзе твёрдо верили в свой хоккей и характер, который помогал сборной быть лучшей командой последнего десятилетия на международных турнирах. Более того, советская команда решила использовать самоуверенность канадцев в качестве своего козыря. Бобров и Кулагин простили хоккеистов на тренировках, которые посещали канадцы, создавать образ нерасторопных, неуклюжих медведей, попросту неспособных достойно противостоять профессионалам. «Русские нападающие на тренировке в „Форуме“, казалось, во время броска не умеют правильно распределять вес тела. Защитники, большие и неуклюжие, чуть не падали, пытаясь резко изменить направление движения», — вспоминал потом канадский вратарь Драйден.

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«Ребята, вы же видите, что можете играть с ними на равных!»

Сборная СССР прилетела в хоккейную Мекку вечером 30 августа 1972-го, 2 сентября состоялся первый, ставший легендарным, матч Суперсерии. Канадцы перед ним играли мускулами, советских ребят бил мандраж. Трудно представить, насколько сильным было психологическое давление на наших хоккеистов, да ещё и начало игры подлило масла в огонь. Уже на 30-й минуте встречи Фил Эспозито пробил Третьяка в первый раз, на 7-й минуте отличился Пол Хендерсон. 0:2 в дебюте матча, уверенные в себе канадцы, беснующиеся трибуны – всё шло для сборной СССР максимально плохо и наклёвывался позорный разгром.

Фото: РИА Новости

К счастью, советские хоккеисты не сломались. Они продолжили играть в фирменный, комбинационный хоккей и, к удивлению всей Канады, быстро поправили патовую ситуацию. Сначала в позиционной атаке отличился «спартаковец» Евгений Зимин, а через шесть минут счёт в меньшинстве сравнял «армеец» Владимир Петров.

Видео голов первого матча Суперсерии.

В первом перерыве в обеих раздевалках произошёл психологический перелом. Канадцы вдруг осознали, что сошлись с сильным и равным соперником. Советские игроки поняли, что под внешним лоском и напускным величием «кленовых листьев» скрываются обычные люди, которые могут допускать ошибки. «Ребята, вы же видите, что можете играть с ними на равных», — подбадривал подопечных Всеволод Бобров.

Во втором периоде настало время Валерия Харламова. Великолепный нападающий ЦСКА продемонстрировал сумасшедшую технику, скорость и чувство гола, организовав две шайбы в ворота Драйдена. Это был контрольный выстрел в голову канадцам, у которых уже не осталось ни моральных, ни физических сил, чтобы перестроиться и разозлиться на самих себя. «Кленовым листьям» оставалось только грубить и провоцировать соперника. Пока канадцы открывали «сезон охоты» на Харламова, советские игроки забрасывали одну шайбу за другой – Михайлов, Зимин, Якушев…После сирены табло «Форума» зафиксировало невероятные 7:3 в пользу сборной СССР, а канадские болельщики покидали трибуны в гробовом молчании, пытаясь осмыслить произошедшее.

Канадцы не верили своим глазам. Разгром от СССР в первой игре Суперсерии 2 сентября в КХЛ стартовал новый сезон, а ровно 48 лет назад в этот же день произошла мировая сенсация.

«Порой становилось неловко и даже стыдно за своих»

На вторую монреальскую встречу вышли уже совсем другие канадцы. Не только злые, но и изменившие отношение к советским хоккеистам. Теперь никому из них не приходило в голову, что сборную СССР можно объехать на одном коньке.

Канадцы ещё больше добавили в агрессии и грубости, плюс гораздо строже сыграли в обороне. «Порой становилось неловко и даже стыдно за своих. На месте русских я бы наверняка подумал: „Эти канадцы, должно быть, настоящие звери, раз они позволяют себе такие выходки“», – писал впоследствии Драйден.

Во второй игре серии тактика канадцев сработала. Они открыли счёт в середине матча (забил Фил Эспозито), в начале третьего периода Курнуайе забросил вторую шайбу. Гол Якушева ненадолго повесил напряжённую атмосферу надо льдом «Форума», но почти сразу же Питер Маховлич отличился в меньшинстве, а затем его брат Фрэнк установил окончательный счёт – 4:1 в пользу Канады.

Фото: РИА Новости

После матча разгорелся судейский скандал. Советская сторона была крайне недовольна работой американских рефери. Говорят, что Андрей Старовойтов даже ворвался в судейскую комнату после игры с громким заявлением: «Американские судьи позволяли канадским хоккеистам действовать как шайке разбойников!»

Ничья, разозлившая Виннипег

После двух матчей серии стало окончательно понятно, что идёт великое противостояние двух совершенно разных стратегий и хоккейных школ. Грубое прямолинейное канадское «бей-беги-бросай-копай на пятачке» против изящного советского комбинационного стиля.

На третью игру серия переехала из Монреаля в Виннипег. Бобров и Кулагин освежили состав советской команды: вместо защитников Рагулина, Ляпкина и Паладьева, на площадку вышла пара Васильев – Шаталов, опытных Старшинова и Зимина заменили молодые Лебедев и Бодунов.

В этот раз зрителям не пришлось долго скучать без голов. Паризе открыл счёт уже на второй минуте, но Петров быстро восстановил равновесие, убежав к воротам Эспозито в меньшинстве. Но советские голы уже не вгоняли канадцев в ступор, они продолжили гнуть свою линию и к 25-й минуте повели 3:1 – отличились Раттель и Эспозито. Сборной СССР пришлось проявлять характер, а с этим проблем у наших хоккеистов не было никогда. Сначала очередной советский гол в меньшинстве соорудил Валерий Харламов. И хоть на него быстро ответил Хендерсон, подопечные Боброва ушли на перерыв при равном счёте. Третий и четвёртый голы забросили Лебедев и Бодунов, дважды им ассистировал Анисин. Работала советская молодёжь!

Третий период неожиданно оказался безголевым. Великолепно действовал Третьяк, второй раз подряд названный лучшим игроком сборной СССР, но и на другом конце площадки чудеса творил Эспозито. Так, за 13 секунд до конца игры Тони отразил сложнейший бросок Александра Мальцева. Итог встречи – боевая ничья.

Канадцы злились, зрители хватались за головы. Лучшие сейвы Владислава Третьяка Легендарный голкипер 20 века иногда действительно был непробиваемой стеной для соперников ЦСКА и сборной СССР.

Этот исход раздражал канадскую публику. Они негодовали и недоумевали, почему их хвалёные профессионалы никак не могут сломить сопротивление советских любителей. Дошло до того, что перед четвёртой встречей болельщики в Виннипеге освистали свою сборную, а команду СССР, напротив, встретили аплодисментами.

«После того, что русские сделали с нами, боюсь, в спорте не осталось ничего святого»

Как в воду глядели! Канадцы в этом матче смотрелись значительно хуже и медленнее соперника, хотя Гарри Синден ввёл в состав много свежих хоккеистов. К восьмой минуте в активе Бориса Михайлова был уже дубль: наш прославленный форвард дважды удачно подставил клюшку под бросок Лутченко. На 26-й минуте Паризе отыграл-таки одну шайбу, но уже через минуту Блинов вернул разницу в две шайбы, а ещё через несколько смен Викулов довёл счёт до разгромного.

Канадцы казались уставшими, но всё же старались яростно атаковать — тем более их подгонял оглушительный свист трибун. Но Третьяк был на высоте. В третьем периоде «кленовые листья» смогли забить две шайбы, но и у сборной СССР отличился Шадрин. Итог матча, который закруглял канадскую часть Суперсерии, – 5:3 в пользу сборной СССР.

Фото: РИА Новости

После встречи раздосадованный Фил Эспозито горячо обратился к канадским болельщикам, а Фрэнк Маховлич был на пороге совершенного отчаяния: «Я готов поверить теперь во что угодно! После того, что русские сделали с нами в нашей игре здесь, в Канаде, боюсь, в спорте не осталось ничего святого. Если их кто-нибудь познакомит с американским футболом, они через два года разгромят „Далласских ковбоев“ и выиграют первый приз!».

«Не думаю, что русские будут освистывать свою сборную». Речь Эспозито, вдохновившая Канаду Болельщики требовали признать превосходство коммунизма. Фил Эспозито не мог больше это терпеть и обратился к стране прямо со льда.

Упавшая люстра как предвестник беды

Суперсерии предстоял двухнедельный перерыв и переезд в Советский Союз. Канадцы, у которых не осталось ни грамма былой спеси и бахвальства, использовали эту паузу для усиленных тренировок и проведения нескольких товарищеских матчей на площадках европейского размера. Советские же игроки посвятили это время тренировочному процессу.

Вечером 20 сентября «кленовые листья» прилетели в Москву. Если в Канаде смеялись над «забавными коммунистами», которые даже в магазин за джинсами ходили организованной группой, то в СССР потешно выглядели уже чересчур мнительные канадцы. Они боялись вездесущий КГБ, искали жучки в номерах (известна история про открученную Фрэнком Маховличем люстру в гостинице), не доверяли советской еде, путались в расписании тренировок.

Но это всё трудности быта, а на льду канадская сборная была всё той же, что и на родине – агрессивной, мощной, нахрапистой. И смогла создать огромные проблемы советской команде в переполненных «Лужниках». На глазах Леонида Брежнева и всей верхушки ЦК КПСС наши хоккеисты к середине пятого матча уступали со счётом 0:3. У Канады отличились Паризе, Кларк и Хендерсон, а у сборной СССР особо не получалась игра в атаке. После второго периода «кленовые листья» чувствовали себя максимально комфортно на чужом московском льду.

Видеозапись пятой игры Суперсерии.

Но в третьем периоде канадцы перестали играть в давление, ушли в оборону, и были за это наказаны. Советские хоккеисты получили необходимый простор для комбинаций и свободных входов в чужую зону и стали потихоньку отыгрывать отставание. На шайбу Блинова быстро ответил Хендерсон, но затем забивала только сборная СССР. Анисин, Шадрин, Гусев и Викулов за шесть минут превратили 1:4 в 5:4 – величайший камбэк нашей команды, забросившей пять шайб всего лишь с 11 бросков. Канада была обескуражена такой наглостью и мастерством и не смогла спасти встречу. Гарри Синден так расстроился из-за результата встречи, что не пришёл на послематчевую пресс-конференцию.

Для общего успеха в оставшихся трёх матчах на домашнем льду «Красной машине» нужно было хотя бы раз свести дело к ничьей. Казалось, что для наших хоккеистов это легчайшая задача, поэтому Страну Советов охватила преждевременная эйфория. Подобно той, что была в Канаде перед стартом серии.

Фото: РИА Новости

Ключевой эпизод Суперсерии

«Кленовые листья» оказались прижатыми к стенке. В этой ситуации им ничего не оставалось, как вернуться к излюбленной тактике – чрезмерно жёсткой, грубой игре, запугиванию соперника и даже нанесению травм. Ставки были высоки, и Канада не боялась перейти границу – терять ей было нечего.

В шестом матче сборной СССР удалось открыть счёт в начале второго периода — от синей линии мощно приложился защитник Ляпкин. Но вскоре Канада дала достойный ответ: забросила три шайбы в ворота Третьяка за 83 секунды. «Наскок» организовали Деннис Халл, Иван Курнуайе и Пол Хендерсон. На 38-й минуте сборная СССР отыграла одну шайбу усилиями Якушева. Затем Харламов, казалось, сравнял счёт, но судьи посчитали, что снаряд угодил в штангу, а затем оказался под ловушкой Драйдена.

Тем не менее канадцы ощутимо теряли контроль над этой встречей, и в третьем периоде для них мог повторится кошмар из прошлого матча. Из психологических соображений Гарри Синден даже продержал своих ребят в раздевалке перед третьим периодом на пять минут дольше положенного, и этот ход сработал. Взвинченные канадцы успокоились, в третьем отрезке сыграли строго и сохранили победный счёт.

Но глупо отрицать, что «осадила» атакующий порыв сборной СССР ещё и травма Валерия Харламова. Форвард, за которым канадцы охотились ещё с первой игры, получил сильнейший рубящий удар крюком клюшки в область лодыжки. На этом Суперсерия для Харламова фактически оказалась закончена.

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Неудержимый Хендерсон

На седьмую игру советская команда вышла без Харламова – его заменил Мишаков. Матч складывался привычно результативно, качельно. После первого периода счёт был 2:2 – на дубль Фила Эспозито голами ответили Якушев и Петров. Во втором отрезке голов не случилось, зато начало нарастать напряжение, вылившееся в большое количество штрафа. В результате всё это закончилось первой настоящей дракой в Суперсерии – в клинче схлестнулись Борис Михайлов и Гари Бергмэн.

Решающим оказался третий период. В нём Якушев быстро ответил на голевой выстрел Жильбера, после чего игра, казалось, идёт к ничьей. Это позволило бы сборной СССР отпраздновать итоговую победу. Но на 58-й минуте неутомимый Пол Хендерсон принёс победу канадской сборной: нападающий получил шайбу в середине площадки, обманул финтом на синей линии Геннадия Цыганкова, вышел на ворота Третьяка и в падении послал шайбу в цель. Так Канада вырвала третью победу в Суперсерии, а восьмой матч приобрёл статус решающего в великом противостоянии.

Фото: РИА Новости

«Русские стали откатываться назад, а мои парни были настроены победить»

Встреча 28 сентября в Москве – отдельное историческое событие. Началось всё с того, что этот поединок оказался на грани срыва. Канада и СССР яростно спорили, какие арбитры должны обслуживать эту встречу. «Кленовые листья» настаивали на чехословацко-шведском тандеме Рудольф Батя – Уве Дальберг, советская сторона хотела видеть на матче бригаду судей из ФРГ — Франц Баадер – Йозеф Компалла. Но работа этих арбитров в шестой встрече вызвала гнев канадской стороны. Разногласия были настолько остры, что Алан Иглсон пригрозил отъездом сборной Канады на родину. Но в результате удалось найти компромисс – каждая команда выбрала по одному арбитру.

В самом начале игры сборная Канады осталась втроём, и советская команда открыла счёт – отличился Якушев. Канадцы продолжали дерзить и грубить, и спустя несколько минут Жан-Поль Паризе едва не совершил роковую ошибку. Канадскому форварду «зажгли» удаление, а тот, выражая недовольство действиями немецкого арбитра, подъехал к нему и в порыве ярости занёс клюшку над головой, как бы намереваясь ударить Компаллу. К счастью, Паризе вовремя одумался.

На 7-й минуте матча Фил Эспозито сравнял счёт, через семь минут Лутченко снова вывел советскую команду вперёд, но свести период к ничьей Канаде удалось благодаря голу Парка. Во втором отрезке голевой концерт продолжился: Шадрин вновь дал преимущество сборной СССР, через десять минут Уайт восстановил паритет, но затем Якушев и Васильев забросили два гола, сделав счёт 5:3. Казалось, при домашних трибунах «Красная машина» всё же сможет дожать канадцев и одержать блистательную победу. Но Канада есть Канада. Воли к победе и характера этим парням тоже не занимать.

Третий период той игры по эмоциональной наполняемости мог сойти за целый отдельный матч. На 44-й минуте Фил Эспозито забросил четвёртую канадскую шайбу. На 53-й минуте Канада сравняла счёт: после броска Эспозито на добивании сработал Курнуайе. При этом судья за воротами не зажёг красную лампу. Это спровоцировало бурю эмоций руководителя канадской делегации Иглсона. Он, словно обезумев, попытался с трибуны пробраться к арбитрам, но был остановлен советскими милиционерами. Те схватили Иглсона, это увидел Питер Маховлич. Канадский нападающий перемахнул через бортик, стал кричать на стражей порядка и тыкать в них клюшкой. Настоящее шоу!

Фото: РИА Новости

Счёт 5:5 приносил победу в Суперсерии сборной СССР – за счёт лучшей разницы шайб. Наверное, это обстоятельство тоже сыграло свою роль. Советские хоккеисты во второй половине третьего периода стали удерживать ничью, отойдя от привычного стиля. «Вместо постоянного наступления, которое их никогда не подводило, русские стали откатываться назад. Это предоставило нам лучшие возможности… Теперь, более чем когда-либо раньше, мои парни были настроены победить», — отмечал Гарри Синден.

Развязка наступила за 34 секунды до конца основного времени. Этот момент в Канаде до сих пор называют величайшим в спортивной истории страны. Хендерсон при помощи Курнуайе и Эспозито «доел» атаку до конца и принёс «кленовым листьям» победу и в матче, и в серии.

Видео решающего гола Хендерсона.

Таким грустным оказался финал Суперсерии для советских хоккеистов. Но вряд ли кто-либо в нашей стране упрекал этих парней. Напротив, всех распирала гордость за то, что «дерзкие любители» на равных сыграли с хвалёными канадскими профессионалами и заставили их плакать от счастья после выигрыша в восьмираундовой дуэли. А ведь суровые канадские мужики редко давали волю эмоциям даже после побед в Кубке Стэнли.

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Результат этой Суперсерии для советской команды был не так уж и важен. Главное же заключалось в том, что «Красная машина» сумела показать свой хоккей миллионам людей и прославить его на весь мир. Именно тогда за океаном поняли, что не они одни умеют ловко обращаться с клюшками и шайбами. Именно тогда к советской школе хоккея появилось уважение. Более того, канадские специалисты заявляли, что теперь игрокам НХЛ придётся учиться играть в хоккей заново, уделяя важное внимание командной игре. В СССР же подметили, что силовая борьба и высокий прессинг – это важнейший элемент игры, без которого нельзя обходиться.

Наконец, эта серия положила начало классическому противостоянию отечественного и канадского хоккея. Сейчас встреча России и Канады на любом уровне вызывает огромный ажиотаж, а корни этого явления уходят в 1972 год.