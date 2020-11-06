«Унизительное и позорное поражение финнов. Это были бесстрашные русские мальчики»

Ялонен и компания больше всех критиковали Россию за молодёжный состав. Теперь уже им достаётся по полной программе от злых журналистов.

Неожиданное крупное поражение сборной Финляндии от россиян (2:6) в стартовом матче Кубка Карьяла вызвало бурю эмоций в зарубежной прессе. Общий тон высказываний был ясен — команда Юкки Ялонена подверглась жесточайшей критике.

Россия – Финляндия, LIVE. Наша молодёжь разгромила соперника в стартовой встрече! Всё самое главное и интересное о первом матче команды Игоря Ларионова.

Ручной тормоз для финнов

«Молодёжная сборная России разгромила наших «львов» — домашний турнир начался с унизительного поражения, — с таким заголовком вышел в финской газете Iltalehti отчёт о матче России и Финляндии на Кубке Карьяла. — Последствия пандемии отражены в составах обеих команд. Юкка Ялонен выбрал игроков только из финского чемпионата, а россияне отправили в Хельсинки команду до 20 лет. Финская сборная также неопытны на таком уровне, поскольку в команде задействовано 12 новичков. Явно чувствовалась нервозность, почти никто не играл на своём уровне».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Шоковая терапия! Молодёжная сборная России унизила Финляндию на Кубке Каряла», — отмечает обозреватель Ilta-Sanomat Миса Сойнинен. — «Россия наделала шуму ещё до турнира, когда объявила, что на Кубок Карьяла приедет команда до 20 лет. Другие сборные просили российскую сторону поменять это решение, но россияне отказались, хотя, по правилам, это взрослый турнир. Судя по матчу в четверг, молодые российские игроки в нём преуспеют», — считает Сойнинен.

Куда более жёстко критикует свою команду другой автор Ilta-Sanomat Сами Хоффрен.

«Это было позорное поражение. Перед стартом Кубка Карьяла главный тренер Юкка Ялонен раскритиковал решение ФХР привезти на турнир молодёжный состав. Теперь гнев Ялонена предстаёт в новом свете. Бесстрашные русские мальчики взлетели, а робкие чемпионы — скулили. Сборная России до 20 лет, которую тренирует «Профессор» Игорь Ларионов, унизила «львов» цифрами 6:2. Выступление финской команды было просто позорным и одним из самых скандальных за всю новейшую историю. Российская молодёжь сделала из финской сборной очень медленную команду, была огромная разница в скорости. Россия показала, что у них есть скорость, катание и отменная техника.

Финляндия должна была иметь опыт и хладнокровие, но ничего этого не было, вся игра была в руках сильной и сплочённой российской команды. Они держали шайбу и держали ритм матча на протяжении всех 60 минут. Как правильно заметил капитан Саллинен, у финской сборной был словно включён ручной тормоз. Единственным положительным моментом вечера было то, что большинство болельщиков не увидели этого унижения непосредственно со стадиона — на матче присутствовало лишь 2 224 зрителя», — пишет Хоффрен.

Европейцы предлагали выгнать Россию с Кубка Карьяла. Наши пацаны забили 3 гола за период! В Суоми сильно возмущались молодёжным составом российской сборной, но блёкло выглядит сама команда Юкки Ялонена.

«На плечах этой команды лежит репутация SM-лиги»

«Мы недооценили Россию. Сегодня мы могли проиграть и своей сборной 20 лет, поскольку действовали недостаточно хорошо. Увы, я не могу залезть в головы игрокам. Было слишком много ажиотажа и нервов. Половина нашей команды — новички, а у соперника была очень хорошая сборная. Уверен, что русские могут хорошо сыграть и против чехов, и против шведов», — пытался оправдаться после матча Ялонен.

«С оценкой тренера легко согласиться. Неопытная финская команда явно нервничала, особенно в первом периоде, никто не играл на своём уровне. Конечно, в этом заслуга соперника. Молодёжная сборная России — быстрая и умелая команда, у которой было несколько хоккеистов, выбранных в ранних раундах драфта НХЛ. Многие игроки уже имеют опыт игры в КХЛ, и Россия явно опережала нас в скорости. Силовая игра и «физика» должны были стать козырем финской команды, но и здесь уровень нашей игры оставался низким. В глазах широкой публики проиграть молодёжной команды представлялось позором. Когда команда полностью состоит из игроков SM­-лиги, то на её плечах лежит и репутация финского чемпионата», — отметил Веса Парвиайнен из Iltalehti.

Сделали то, что нравится! Русская молодёжь вынесла Финляндию на Кубке Карьяла И кто здесь дискредитирует Евротур?

«Русские мальчики-подростки обыграли «львов». Оказывается, доморощенные финские хоккеисты могут выиграть чемпионат мира, но не могут выиграть Кубок Карьяла. Молодёжная сборная России ошеломила команду Финляндии, а кроме крупного счёта, забила прекрасные голы. Ялонен сказал, что у его игроков не было недооценки соперника. Но вряд ли всё это должно так уж удивлять. В составе сборной России 12 человек выбраны на драфте НХЛ, причём пятеро — в первом раунде», — отметил Хейкки Миеттинен из Helsingin Sanomat.

«Вышли мальчики и сокрушили мужчин», — отмечает автор шведского издания Aftonbladet Матс Веннерхольм. «То, что произошло вчера вечером в Хельсинки — ни что иное, как самый большой «взрыв» в истории турнира. Да, это один из самых больших сюрпризов, его автором стала молодёжная сборная России», — считает швед, хотя куда большей критики с его стороны была удостоена «Тре Крунур», уступившая чехам. (1:3).

«Такого результата никто не ожидал! Молодёжный состав сборной России преподал тяжёлый урок финнам, которые даже не могут вспомнить, когда они последний раз так проигрывали. Теперь руководство российского хоккея может просто потирать руки, поскольку до турнира оно получило широкую критику со стороны других участников за то, что отправили на «Карьялу» молодых», — отмечает чешское издание Blesk.

«Молодёжная сборная России унизила финнов. Возвращение хоккея сборной после месяцев простоя обернулось полным провалом», — резюмировал Томми Вилберг из HBL.fi.