Мы снова влюбились в русский хоккей. Но игра молодёжки Ларионова – отражение позиции ФХР

Сборная России, как ни крути, самая популярная хоккейная команда нашей страны. Матчи КХЛ смотрят десятки тысяч людей, за конкретные клубы переживают тысячи, а национальная сборная – объект внимания миллионов. За своих парней, выходящих на лёд с надписью «Россия» на груди, с удовольствием болеют даже те, кто не знает ни одной фамилии в составе, а пресловутый Евротур (который в среде разбирающихся давно признан третьесортным турниром) смотрят и обсуждают даже в самых нехоккейных городах.

Среднестатистического болельщика не волнуют «зелёные» или «армейские» дерби, ему не важно, кто последний обладатель Кубка Гагарина, он не в курсе про плюсы потолка зарплат для КХЛ и всего нашего хоккея. Такой болельщик не проживает каждый день с обязательной хоккейной повесткой, но каждый раз, когда играет сборная России, он оказывается у экрана телевизора. Потому что там играют наши против не наших! Такой болельщик не отличит, например, Шалунова от Шумакова, он до сих пор не в курсе, что Кучеров в НХЛ уже круче Овечкина, вероятно, он может не знать, кто прямо сейчас тренер сборной. Но это неважно. Он включает телевизор в надежде, что парни в форме с двуглавым орлом сейчас сделают красиво. Для него конкретно и для всей страны в целом. И плевать, какой по статусу турнир!

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Людей с таким ограниченным интересом к хоккею по всей стране огромное количество. Их гораздо больше, чем фанатов «Салавата», «Авангарда» или ЦСКА. Они не разбираются в тонкостях игры, не вникают в детали управленческой модели ФХР, а просто знают, что «шайба» — это русский вид спорта, и сборная России, выходящая на лёд, должна это всякий раз доказывать.

И вот представьте, что видели такие люди в последний год на Евротуре. Унылую, скучную, серую, осторожную игру, под которую хотелось спать. При этом тренер на скамейке задумчиво чесал подбородок, с умным видом смотрел в блокнот, а потом говорил в прессе, что остался, в принципе, доволен увиденным. Он-то, может, и был доволен, но не болельщик, включивший хоккей после тяжёлого трудового дня и наблюдавший, как вместо яркого шоу ему подсунули передачу о садоводстве.

Видео доступно на «Чемпионате».

Это я к тому, что хоккей сборной России не имеет права быть заточенным только на результат. Да, кстати, и результата-то нет в последние годы. Пять подряд проигранных чемпионатов мира на одну выигранную Олимпиаду – маловато будет! Но это бы прощалось среднестатистическим болельщиком, если бы национальная сборная всякий раз дарила ему яркий, эмоциональный, весёлый, вкусный хоккей. Такого не было, поэтому широкий зритель и уходил на молодёжный чемпионат мира – благодаря Валерию Брагину и его парням рейтинг турнира за последние 10 лет улетел в космос в нашей стране. Хотя ведь и там побед, кроме Баффало-2011, не вспомнишь. Но там хоккей совсем другой! Красивый, сюжетный, лёгкий, притягивающий к себе, заставляющий болеть и переживать за искренне бьющихся молодых парней.

И вот мы увидели это не в новогодние праздники, а в ноябре. И заново влюбились в русский хоккей! Который про атаку, про скорость, про задор, а не про терпение, тактику и загадочное тренерское задание. Против финнов Россия играла очень просто, но с позиции силы. При этом вовсе не безрассудно! Игорь Ларионов продемонстрировал, как может играть талантливая команда, чтобы это нравилось зрителю – безумная нацеленность на ворота, минимум позиционных атак и передач в чужой зоне, быстрые фланги, побольше бросков. В обороне – разумный откат с обязательным поиском контратак, чтобы болельщик ни в коем случае не заскучал. Потому что хоккей сборной – для широкого зрителя, и это отлично знает Ларионов, один из самых ярких, умных и тонких отечественных игроков.

После вчерашнего матча уже хочется сказать спасибо тем, кого принято критиковать. Например, Роману Ротенбергу, который может поменять тренера сборной из-за того, что его хоккей не подходит России по стилю. Именно поэтому ведь ушёл Алексей Кудашов из взрослой команды, а в молодёжную пришёл Ларионов. Не такое уж это было и самодурство со стороны главы штаба, если эти решения в итоге привели к качественному сдвигу в сознании.

Или можно поблагодарить ФХР за то, что склонили на свою сторону бывшего оппозиционера Ларионова. Кто-то скажет, что Профессор просто «переобулся», получив хорошую должность. Да и пусть так, если его сборная будет вот так играть всегда!

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Понятно, что в первой игре Кубка Карьяла мы снова увидели молодёжку, за которую нам болеть в январе, но не национальную команду. По поводу стиля взрослой сборной вопрос остаётся открытым. Однако сейчас молодёжка и первая сборная близки как никогда. Они находятся под управлением одних и тех же людей, и эти люди в последнее время поняли, какой хоккей нужен русскому болельщику. Разворот на молодёжное направление и атакующий стиль игры – это жёсткая позиция современной ФХР, а вчерашний матч с финнами – первое её отражение. И есть надежда, что и взрослой команде Валерия Брагина никто не позволит на Кубке Первого канала или на чемпионате мира играть сухо, скупо, умиротворяюще-отторгающе. И если для этого понадобится вводить в состав национальной сборной молодых, то они будут введены, теперь-то можно не сомневаться. Да и плацдарм в нынешнем сезоне КХЛ для этого подготовлен.

Знаю, что пою много дифирамбов после всего лишь одной игры, да ещё и против третьесортных финнов. Но вчерашний хоккей в исполнении сборной России – это был глоток свежего воздуха, и думаю, не только для меня. Он, вероятно, где-то вскружил голову, но, в то же время вселил надежду, что отныне велеречивый пафос первых лиц нашей команды не будет расходиться с делом. Пускай менеджеры говорят красиво про «Красную машину» и прочее, если парни на льду будут красиво играть. И заставлять миллионы болельщиков по всей стране каждый раз заново влюбляться в русский хоккей.