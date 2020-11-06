Свитов завершил карьеру. Вспоминаем самые зрелищные бои русского великана

38-летний Александр Свитов завершил карьеру. «Не сказать, что скучаю по хоккею. Наигрался вдоволь, получил удовольствие от игры за 20 лет, что выступал на высоком уровне. Всё равно приходится когда-то заканчивать карьеру. Пока публично не объявлял об этом, но, думаю, в ближайшее время это сделаю.

Клубы не ищу себе, хватит уже. Пора залечивать болячки, травмы надоели. И семье надо побольше внимания уделять. Мысли закончить были уже по окончании прошлого сезона КХЛ. Думал ещё годик поиграть, но, как начались пандемия и карантин, затянулось время без хоккея, пришёл к решению закончить», — заявил Свитов в интервью коллегам из «Известий».

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Последним клубом 38-летнего нападающего стал ярославский «Локомотив», контракт с которым он не продлил по окончании прошлого сезона. В КХЛ в 612 матчах набрал 231 (105+126) очко при показателе полезности «+31». В составе уфимского «Салавата Юлаева» Свитов выиграл Кубок Гагарина в 2011 году, а в составе казанского «Ак Барса» – в 2018-м. В 2012 году нападающий стал чемпионом мира в составе сборной России.

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Александр никогда не был суперзвездой, но всегда отличался работоспособностью и умением постоять за партнёров на льду. Центральный нападающий никогда не отказывался от драк. Вспоминаем самые яркие бои с участием Свитова.

Свитов – Рыспаев

Один из самых крутых боёв Александра в КХЛ. Увы, но в последнее время в нашей лиге мы таких драк не видим. Тафгай «Барыса» Дамир Рыспаев, возмужавший во времена работы в казахстанском клубе Андрея Назарова, не побоялся бросить вызов проверенному бойцу. Свитов разбил руки, но по очкам, конечно, победил Дамира.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube- канале лиги.

Свитов – Грэттон

Ещё один бой между игроком «Ак Барса» и «Барыса». Но если Рыспаев смотрелся прилично, то Джошуа Грэттон в одну калитку проиграл бой форварду казанцев. Североамериканцу досталось так сильно, что покидать лёд пришлось с помощью державших его под руки партнёров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Свитов – Болдюк

Ещё один бой русского великана с иностранным хоккеистом. Помните, когда в КХЛ ещё выступал «Медвешчак» из Загреба? Именно в те времена выступавший за «Ак Барс» Свитов сцепился с канадским нападающим Александром Болдюком. Капитан казанского клуба несколько раз как следует приложился по голове соперника, но добивать североамериканца не стал, сразу отправившись в бокс для штрафников.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Свитов – Мирасти

Бесшабашные тафгаи «Витязя» часто бросались на других игроков без видимой причины. Одним из тех, кому пришлось отбиваться от Джона Мирасти, стал форвард «Салавата Юлаева» Александр Свитов. По габаритам Свитов выглядит гораздо предпочтительнее соперника, но не будем забывать, что Мирасти обученный тафгай, который профессионально размахивает кулаками. Однако даже в таких условиях российский форвард провёл достойный поединок.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube – канале лиги.

Свитов – Лауридсен

Два габаритных хоккеиста ввязались в бой. По ходу драки Свитов захватил преимущество, нанёс несколько прицельных ударов, после чего повалил соперника из «Йокерита» на лёд. Отметим, что Лауридсен с честью принял этот поединок и не выглядел каким-то мальчиком для биться. Достойная схватка физически крепких игроков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube – канале лиги.

Свитов – Евенко и Свитов – Емелин

Напоследок – два крутых боя. Первый — между форвардом «Локомотива» Свитовым и защитником минского «Динамо» Евенко — прошёл в равных условиях. Сложно кому-то отдать преимущество, оба высоченных игрока выглядели отлично и вдоволь повеселили публику.

Посмотреть бой Свитов — Евенко можно здесь

Посмотреть бой Свитов – Емелин можно здесь

Второй целиком и полностью остался за выступавшим в составе «Авангарда» омичом Свитовым. На тот момент защитнику «Ак Барса» Емелину (он в куда более скромной весовой категории) досталось так сильно, что Алексей оказался в глубоком нокауте.