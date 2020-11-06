«Рейнджерс» сохранили центра для Панарина. Что будет с командой в новом сезоне НХЛ?

Избежали арбитражей c лидерами

В межсезонье сразу четыре хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс», находившиеся в статусе ограниченно свободных агентов, подали иски в арбитраж НХЛ. Голкипер Александр Георгиев, защитник Тони Деанджело, а также нападающие Райан Строум и Брендан Лемье долгое время не могли договориться с клубом о новых контрактах, но в итоге всё закончилось миром.

Георгиев и Деанджело продлили соглашения ещё в октябре, а вчера, 5 ноября, стало известно о достижении компромисса со Строумом. Изначально канадский форвард запрашивал у «Рейнджерс» $ 5,7 млн за сезон, тогда как «синерубашечники» давали $ 3,6 млн в год. Сошлись почти посередине – двухлетний контракт на $ 4,5 млн за сезон (общая сумма сделки – $ 9 млн).

«Рейнджерс» подписали двухлетний контракт с Райаном Строумом на $ 9 млн

И отказались от последних символов клуба

Последовавшие сегодня официальные объявления о контрактах с Райаном и Бренданом, по всей видимости, станут последними ходами генерального менеджера «Рейнджерс» Джеффа Гортона на трансферном рынке. После заключения контрактов со Строумом и Лемье команда на следующий сезон готова. Эта осень оказалась непростой для тех болельщиков, которые начали переживать за парней с Бродвея задолго до появления в команде Артемия Панарина.

«Так много звёзд в НХЛ. Так мало в ней икон». «Рейнджерс» закончили эру Короля Лундквиста Шведский голкипер тащил «Нью-Йорк» на протяжении 15 лет. Теперь великий вратарь уступает место парням из России.

«Рейнджерс» последовательно отказались сразу от трёх символов прошлого – защитника Марка Стаала, голкипера Хенрика Лундквиста и форварда Йеспера Фаста. Все трое выступали за нью-йоркцев на протяжении всей своей карьеры в НХЛ. Лундквист защищал ворота команды с 2005 года, Стаал цементировал оборону с 2007-го, а юркий Фаст играл за «Рейнджерс» с 2013 года. Марк и Йеспер в течение последних сезонов являлись альтернативными капитанами «Рейнджерс». Однако теперь «блюширтс» начинают жить без них.

Формально новая жизнь для одного из самых популярных клубов НХЛ началась ещё 9 марта 2018 года. Тогда генменеджер Гортон вместе с президентом клуба Гленном Сатером на специально созванной пресс-конференции объявили болельщикам команды о начале перестройки. К марту «синерубашечники» потеряли все шансы на попадание в плей-офф, чего с клубом не происходило с сезона-2009/2010.

Руководство «Рейнджерс» объявило болельщикам о перестройке в клубе

В результате «Рейнджерс» взяли курс на коренную перестройку состава – за короткое время «синерубашечников» покинули Матс Цуккарелло, Кевин Хейз, Рик Нэш и Михаэль Грабнер, а теперь к ним присоединились Стаал, Лундквист и Фаст. Из ветеранов клуба в команде остался только лишь Крис Крайдер, а перестройку можно считать почти завершённой.

Карьеру Строума в НХЛ перезапустил Панарин

Своё долгосрочное планирование команда из Нью-Йорка связывает с целым рядом молодых проспектов, которые в минувшем сезоне с разной степенью успешности заиграли на уровне НХЛ. Это и голкипер Игорь Шестёркин, и защитник Адам Фокс, и форвард Каапо Какко. У финского нападающего возникли определённые проблемы в начале карьеры в лиге, зато талантливый форвард получил неоценимый опыт, который должен помочь ему в будущем. Разумеется, ключевая роль в новой жизни «Рейнджерс» отводится Панарину. Уже в дебютной регулярке Хлебушек переписал бесчисленное множество клубных рекордов, а главным его помощником на площадке неожиданно стал центральный форвард Строум.

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Канадский нападающий в своё время считался одним из самых перспективных юниоров НХЛ. По крайней мере, руководство «Нью-Йорк Айлендерс» полагало именно таким образом, выбрав Райана под пятым номером в 2011 году. Но карьера в лиге у представителя хоккейной династии Строумов откровенно не задалась. Сначала на игроке поставили крест в стане «островитян», а затем он откровенно провалился и в «Эдмонтон Ойлерз». В 18 матчах регулярного чемпионата-2018/2019 Строум набрал жалкие два очка, заставив канадский клуб отказаться от своих услуг. Обмен в «Рейнджерс» оказался для хоккеиста настоящим подарком судьбы.

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В прошлом тренировочном лагере Панарин изначально наигрывался в одном звене с Микой Зибанеджадом и Павлом Бучневичем. Это сочетание крайне мощно смотрелось в нападении, вот только отрабатывать в обороне из них было некому. Тогда Дэвиду Куинну пришла в голову идея объединить в одной тройке нападения Панарина, Строума и Фаста. Этот ход сработал на все 100%. По эффективности игры в атаке (проценту забитых голов среди троек, сыгравших не менее 400 минут вместе), это было второе звено во всей лиге, опережавшее ванкуверскую тройку Петтерсон — Миллер — Бёзер и легендарное звено Бержерона из «Бостона». Сам Строум рядом с россиянином провёл лучший сезон в карьере, практически удвоив среднюю результативность с 0,43 до 0,84 очка за игру.

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«Рейнджерс» искали обмен для Строума, но трейда не случилось

В межсезонье генменеджер «Рейнджерс» долго думал над целесообразностью продолжения сотрудничества со Строумом. Скорее всего, Гортона крайне сильно смущал резкий всплеск результативности Райана после появления рядом с ним Панарина. Наверняка в его голову закрадывались мысли, что вместе с россиянином набирать очки на регулярном уровне может любой более-менее приличный игрок НХЛ. «Рейнджерс» даже искали обмен для 27-летнего нападающего, но заинтересованных клубов найти не удалось.

«Я тянул до последнего, потому что искал ему обмен? В том числе. Райан должен получить значительное повышение по своему контракту, и у нас были нюансы, о которых мы говорили с другими командами лиги. Я хотел оставить все варианты открытыми до самой последней секунды», — признавался Гортон.

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В конечном счёте восторжествовал здравый смысл. Сам Строум, видимо, осознал, что в другом клубе лиги второго Панарина для него может попросту не найтись. А боссы «Рейнджерс» решили не добивать одну из лучших связок лиги, в результате согласовав контракт со Строумом на приемлемых условиях для обеих сторон. В принципе всё ещё остаётся возможность Sign-and-trade deal (обмена хоккеиста после подписания контракта с прежним клубом), но североамериканские аналитики вероятность подобного развития событий оценивают невысоко.

Изменения в обороне и тренерском штабе

Стоит заметить, что помимо сохранения ключевых хоккеистов прошлогоднего состава, «Рейнджерс» произвели важные изменения и в тренерском штабе команды. Отвечавший за работу с защитниками Линди Рафф покинул клуб, перейдя на должность главного тренера в «Нью-Джерси Дэвилз». В качестве замены Раффа «синерубашечники» наняли Жака Мартена.

67-летний специалист успешно отвечал в «Питтсбурге» за игру защитников и действия бригад меньшинства. Именно этот компонент игры крайне сильно проседал у «Рейнджерс» в прошлом сезоне. Мартен уже успел сказать веское слово и в селекции, настояв на заключении контракта с защитником Джеком Джонсоном. Американского защитника освободили из «Пингвинз», выкупив его соглашение, но Мартен убедил боссов «Нью-Йорка» дать хоккеисту шанс.

«В минувшем сезоне „Питтсбург “ занял восьмое место в НХЛ по игре в меньшинстве. В гостевых матчах они показали шестой результат по нейтрализации большинства соперника, а Джонсон являлся одним из ключевых игроков их команды в этом компоненте. Что касается нашей команды, то у нас были огромные проблемы в этой области. Мы показали 23-й результат в сезоне, а в домашних матчах и вовсе оказались 30-ми. Так что усилить меньшинство было очень важно для нас.

Вдобавок в этому Жак Мартен очень сильно рекомендовал нам взять Джонсона. Жак отстаивал его подписание. Контракт рассчитан на один сезон, маленькая зарплата в условиях наших проблем с потолком зарплат, защитник на левой стороне — вот все причины, по которым мы его взяли», — заявил президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон.

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Какой будет команда в новом сезоне НХЛ?

Кто заменит Фаста в звене Строума и куда поставить первого номера драфта НХЛ Лафренье? Именно над этими вопросами тренерскому штабу «Рейнджерс» придётся крепко поломать голову до начала нового сезона. Пока что заменителем Фаста во второй тройке нападения видится финн Какко, и в этом случае Лафренье займёт место в третьей линии атаки вместе с Филипом Хитилом. Впрочем, Куинн очень сильно любит экспериментировать с составом и можно не сомневаться в том, что американский специалист перепробует все варианты сочетаний. На данный же момент ростер «Рейнджерс» выглядит примерно следующим образом:

Состав «Рейнджерс» на сезон-2020/2021



Шестёркин (Георгиев);

Линдгрен – Фокс, Крайдер – Зибанеджад – Бучневич,

Смит – Труба, Панарин – Строум – Какко,

Джонсон – Деанджело, Лафренье – Хитил – Готье (Лемье),

Ди Джузеппе – Хауден (Бэррон) – Лемье (Готье).

Под потолком зарплат у нью-йоркцев сейчас остаётся чуть больше $ 4,8 млн. Таким образом, у «Рейнджерс» даже остаётся возможность для неких манёвров в дедлайн. Впрочем, в любом случае следующий сезон команды будет потрачен на окончательное завершение перестройки. Через год из платёжки «Рейнджерс» уйдёт провальный контракт Смита, а также освободятся почти $ 8 млн за выкупы контрактов Лундквиста, Спунера и Шаттенкирка. Тогда «Синерубашечники» получат возможность развернуться на трансферном рынке и сделать недостающие ходы для усиления команды.