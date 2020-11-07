Швеция — Россия. Ждём второй победы российской молодёжи на Кубке Карьяла

В первом матче с финнами сборная России показала классный хоккей, который даже вызвал ностальгию. Теперь на очереди грозные «Тре Крунур».

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам тестовую трансляцию второго матча сборной России на Кубке Карьяла – 2020 в режиме LIVE. В первом матче подопечные Игоря Ларионова разгромили финнов с счётом 6:2, сегодня на очереди матч против сборной Швеции. Встреча состоится на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки и начнётся в 14:30 по московскому времени.

Расписание матчей Евротура 2020-2021

Напоминаем, что этот Кубок Карьяла – особенный для сборной России. В Хельсинки на этот турнир приехала молодёжная команда (игроки не старше 20 лет) под руководством Игоря Ларионова. Для прославленного хоккеиста это будет дебют на тренерском мостике в официальных матчах, а для молодых парней в составе – первый и единственный смотр перед МЧМ-2021, стартующим в конце декабря.

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Желаем удачи нашей молодой команде и, верим в её вторую победу!