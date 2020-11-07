Швеция — Россия. Ждём второй победы российской молодёжи на Кубке Карьяла

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам тестовую трансляцию второго матча сборной России на Кубке Карьяла – 2020 в режиме LIVE. В первом матче подопечные Игоря Ларионова разгромили финнов с счётом 6:2, сегодня на очереди матч против сборной Швеции. Встреча состоится на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки и начнётся в 14:30 по московскому времени.
Расписание матчей Евротура 2020-2021
Напоминаем, что этот Кубок Карьяла – особенный для сборной России. В Хельсинки на этот турнир приехала молодёжная команда (игроки не старше 20 лет) под руководством Игоря Ларионова. Для прославленного хоккеиста это будет дебют на тренерском мостике в официальных матчах, а для молодых парней в составе – первый и единственный смотр перед МЧМ-2021, стартующим в конце декабря.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»
Желаем удачи нашей молодой команде и, верим в её вторую победу!
Пока до матча есть время, приглашаем вас принять участие в голосовании о том, как сборная России сыграет со шведами. Сможем ли снова удивить Европу?
Сочетания звеньев сборной России перед матчем со Швецией
Накануне национальная сборная России провела тренировку на льду «Хартвалл-Арены» в Хельсинки.
На тренировку команда вышла в следующих сочетаниях:
Вратари: Аскаров, Ахтямов, Жеренко;
Белые: Грошев — Хуснутдинов — Подколзин, Чайка — Седов;
Синие: Грицюк — Сафонов — Чинахов, Мухамадуллин — Чистяков;
Красные: Афанасьев — Башкиров — Амиров, Кирсанов — Шеховцов;
Зелёные: Спиридонов — Бардаков — Алалыкин, Костенко — Бычков;
Оранжевые: Берёзкин — Злодеев — Мингачёв, Кузьмин.
Напомним, в первом матче на Кубке Карьяла сборная встречалась с хозяевами турнира, сборной Финляндии, и одержала победу — 6:2. Швеция же уступила Чехии со счетом 1:3.
- 7 ноября 2020
-
10:59
-
10:16
-
09:55
-
09:34
-
09:25
-
09:00
-
08:37
-
08:25
- 6 ноября 2020
-
23:45
-
23:27
-
23:00
-
22:46
-
22:40
-
22:31
-
22:17
-
21:51
-
21:21
-
21:00
-
20:45
-
20:24
-
19:52
-
19:35
-
19:15
-
18:56
-
18:32
-
18:14
-
17:58
-
17:50
-
17:43
-
17:32
-
17:22
-
16:35
-
16:29
-
15:45
-
15:20