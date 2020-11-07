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Кубок Карьяла 2020, Швеция — Россия: прямая трансляция матча, 07 ноября 2020

Швеция — Россия на Кубке Карьяла
«Чемпионат»
Швеция — Россия. Ждём второй победы российской молодёжи на Кубке Карьяла
В первом матче с финнами сборная России показала классный хоккей, который даже вызвал ностальгию. Теперь на очереди грозные «Тре Крунур».
Хоккей / Евротур 0

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам тестовую трансляцию второго матча сборной России на Кубке Карьяла – 2020 в режиме LIVE. В первом матче подопечные Игоря Ларионова разгромили финнов с счётом 6:2, сегодня на очереди матч против сборной Швеции. Встреча состоится на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки и начнётся в 14:30 по московскому времени.

Расписание матчей Евротура 2020-2021

Напоминаем, что этот Кубок Карьяла – особенный для сборной России. В Хельсинки на этот турнир приехала молодёжная команда (игроки не старше 20 лет) под руководством Игоря Ларионова. Для прославленного хоккеиста это будет дебют на тренерском мостике в официальных матчах, а для молодых парней в составе – первый и единственный смотр перед МЧМ-2021, стартующим в конце декабря.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Желаем удачи нашей молодой команде и, верим в её вторую победу!

Live Максим Замятин

Пока до матча есть время, приглашаем вас принять участие в голосовании о том, как сборная России сыграет со шведами. Сможем ли снова удивить Европу?

11:04 Максим Замятин

Сочетания звеньев сборной России перед матчем со Швецией

Накануне национальная сборная России провела тренировку на льду «Хартвалл-Арены» в Хельсинки.

На тренировку команда вышла в следующих сочетаниях:

Вратари: Аскаров, Ахтямов, Жеренко;
Белые: Грошев — Хуснутдинов — Подколзин, Чайка — Седов;
Синие: Грицюк — Сафонов — Чинахов, Мухамадуллин — Чистяков;
Красные: Афанасьев — Башкиров — Амиров, Кирсанов — Шеховцов;
Зелёные: Спиридонов — Бардаков — Алалыкин, Костенко — Бычков;
Оранжевые: Берёзкин — Злодеев — Мингачёв, Кузьмин.

Напомним, в первом матче на Кубке Карьяла сборная встречалась с хозяевами турнира, сборной Финляндии, и одержала победу — 6:2. Швеция же уступила Чехии со счетом 1:3.

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