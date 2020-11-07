Ковальчук взял приз главному «путешественнику». 7 шуточных наград для игроков НХЛ

Национальная хоккейная лига по итогам сезона вручает 17 индивидуальных наград, обладатели которых в этом году нам уже известны. Однако остроумные североамериканские болельщики создали ещё несколько своих, шуточных фанатских призов, проявив достойное чувство юмора и интерес к хоккею. Сайт болельщиков Puck Junk создал ряд своих необычных призов, которые виртуально вручает уже третий год.

«Крис Контос Трофи» — Доминик Кубалик («Чикаго»)

Этот приз предназначен для хоккеиста, о котором львиная доля болельщиков никогда не слышала, и который появился практически из ниоткуда. Назван трофей в честь Криса Контоса — хоккеиста «Тампа-Бэй Лайтнинг», который оформил голевой покер в первом матче в истории клуба в 1992 году.



Про 25-летнего Кубалика вряд ли кто-то знал до прошедшего сезона, в котором чех забил 30 голов за «Блэкхоукс». Доминик играл на родине, провёл два сезона в швейцарской «Амбри-Пиотте», и если европейские болельщики могли бы ещё вспомнить чемпионат мира в 2018 году, где он набрал 8 очков в 8 матчах за сборную Чехии, то североамериканцам этот турнир традиционно не интересен. В сезоне-2019/2020 Кубалик был лидером среди новичков по заброшенным шайбам, стал третьим в голосовании за «Колдер Трофи», проиграв Кейлу Макару и Куинну Хьюзу.



Предыдущие победители: Джордан Биннингтон (2019), Вильям Карлссон (2018).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Это приз для тех хоккеистов, кто уходил, затем вернулся, но только для того, чтобы снова уйти. Если бы эта награда существовала лет 10 назад, её обладателями стали бы измученный травмами Петер Форсберг или Клод Лемье, но нынче её получил «мистер седьмая игра» Джастин Уильямс. Он решил уйти из хоккея в сентябре 2019 года, затем вернулся в января 2020, а в октябре окончательно подал в отставку. В седьмых матчах серий он наколотил 15 очков, что оставит его в памяти болельщиков надолго.



Предыдущие победители: Илья Ковальчук (2019), Майк Фишер (2018).

«Лен Бродерик Трофи» — Дэвид Эйрс («Каролина»)

Это вратарский приз, предназначенный голкиперу, который сыграл один матч в НХЛ, но больше никогда не будет выходить на лёд. Трофей назван в честь Лена Бродерика, который в 1957 году на один матч заменил в воротах «Монреаль Канадиенс» Жака Планта.

Как во сне! 42-летний водитель «Замбони» Эйрс стал вратарём в матче НХЛ и выиграл его У «Каролины» травмировались оба голкипера. Пришлось дать форму работнику арены. Получилась голливудская история.

Что же до Дэвида Эйрса, то его историю наверняка все хорошо помнят. В конце февраля в матче между «Каролиной» и «Торонто» у «ураганов» случилась критическая ситуация с голкиперами — травмировались и Джеймс Раймер, и Петр Мразек. Спасать команду пришлось водителю ледозаливочной машины, который до этого один раз уже был экстренным вратарём для фарм-клуба, но тогда ему не пришлось выходить на лёд. 42-летний Эйрс отразил 8 бросков хоккеистов «Торонто», привёл «Каролину» к победе со счётом 6:3 и стал самым возрастным вратарём, который выиграл свой первый матч в НХЛ.



Предыдущие победители: Хантер Миска (2019), Скотт Фостер (2018).

Чудо в НХЛ. Закончить, стать бухгалтером и через 12 лет выиграть матч Ему не смогли забить ни Штястны, ни Лайне, ни Бафлин.

«Боб Проберт Трофи» — Райан Ривз («Вегас»)

Это просто — приз крутому парню, который может и драться, и забивать. Ривз в прошлом сезоне дрался трижды, что резко контрастирует с его предыдущей активностью: за первые 5 сезонов он провёл 46 боёв в НХЛ. Сейчас Райан предпочитает именно играть, действуя в силовой манере, да и оппоненты нечасто бросают ему вызов. К примеру, когда Ривз в сентябре 2019 года «вынес» Тайлера Мотта из «Ванкувера» грубым ударом в голову, никто из хоккеистов «Кэнакс» даже не попытался отомстить обидчику. Конечно, Ривз не так результативен, как многим бы хотелось, но он зарабатывает более $ 1 млн в год и получает стабильное игровое время.



Предыдущие победители: Майкл Ферлан (2019), Том Уилсон (2018).

«Фил Кессел Кап» — без победителя

Это приз для того хоккеиста, кто вполне заслужил «Конн Смайт Трофи» — награду лучшему игроку плей-офф, но её не получил. Назван в честь Фила Кессела, который в 2016 году, по мнению болельщиков, должен был взять «Конна Смайта», но уступил капитану «Питтсбурга» Сидни Кросби.



В нынешнем сезоне этот приз решили не вручать, поскольку Виктор Хедман, получивший награду MVP плей-офф, взял её вполне заслуженно и честно. Конечно, можно было бы дать «Кессела» Никите Кучерову, который возглавлял список бомбардиров «молний», но, всё-таки, Хедман был назван триумфатором по праву.



Предыдущие победители: Джордан Биннингтон (2019), Евгений Кузнецов (2018).

«Клод Лемье Трофи» — Мэттью Ткачук («Калгари»)

Это награда для парня, которому все хотят дать в лицо — таковым был знаменитый кубковый боец Клод Лемье. Ткачук из «Калгари» стал настоящим раздражителем для соперников, забираясь «под кожу», но его игра отмечена и неплохой результативностью (61 очко в 68 матчах). Пожалуй, самый известный момент с Ткачуком случился 11 января, когда он дважды ударил форварда «Эдмонтона» Зака Кассиана, а затем отказался с ним драться.



Предыдущие победители: Брэд Маршан (2019, 2018).

«Лига защищает игроков-крыс!» Мэттью Ткачук становится самым ненавидимым игроком НХЛ Поведение форварда «Калгари» достало многих, не только Зака Кассиана.

«Дейв Маклуэйн Трофи» — Илья Ковальчук

Это приз для главного «путешественника» сезона, то есть хоккеиста, кто чаще других менял команды по ходу регулярного чемпионата. В 1992 году нападающий Дейв Маклуэйн умудрился сыграть за 4 разных клуба: начал сезон в «Виннипеге», потом был обменян в «Айлендерс», потом оказался в «Баффало», а завершил хоккейный год в «Торонто».

«Рад, что Ковальчук больше не в нашей команде». Фанаты «Вашингтона» злятся на слова Ильи Ковальчук сказал, что «столичные» не приспособились к «пузырю».

Ковальчук, как известно, прошлый сезон начал в «Лос-Анджелесе», где дела ожидаемо не пошли. Потом было расторжение контракта и возрождение Ильи в составе «Монреаля», громкий февральский переход в «Вашингтон», где россиянин так и не смог стать заметной фигурой. Кроме Ковальчука, в прошлом сезоне ещё два игрока меняли свои команды дважды — это Владислав Наместников («Рейнджерс», «Оттава», «Колорадо») и Марко Сканделла («Баффало», «Монреаль», «Сент-Луис»), но Ковальчук, без сомнения, был самым ярким из «мигрантов».



Предыдущие победители: награда не вручалась.