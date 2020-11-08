«Россия поступила правильно, нарушив договор. Трудно не быть очарованным этой командой»

Второй матч сборной России на Кубке Карьяла получился не таким зрелищным, как стартовый разгром Финляндии. Но победа над «Тре Крунур» вызвала интересную реакцию в европейских СМИ, которые стали близки к тому, чтобы признать ошибочность своей критики, обильно звучавшей до старта турнира.

Русская молодёжь снова сильнее взрослых! Победный буллит шведам от Подколзина – это шедевр Наша команда вынуждена была терпеть всю игру, но в конце показала крутой характер.

Этот великолепный Аскаров

«Проигрыш после драмы. Это было действительно кисло. Сборная России до 20 лет и молодая сборная Швеции — это был настоящий поединок вратарей. Первого гола пришлось ждать целых 55 минут, а потом «Тре Крунур» не смогли обыграть соперника в драматичной серии штрафных бросков. «Очень кисло получилось», — сказал Антон Ведин.



Решение сборной России привезти на Кубок Карьяла молодёжный состав было одним из самых обсуждаемых и критикуемых. Но молодые, «голодные» игроки удивили сразу. Команда, обладающая огромной атакующей способностью, в первом матче обыграла Финляндию со счётом 6:2. В субботу настала очередь сборной Швеции, которая накануне уступила чехам. Первый период получился богат на голевые моменты, но оба вратаря играли превосходно. Ярослав Аскаров продолжил набирать уверенность после отменной игры с финнами, а у Швеции пост номер один занял Самуэль Эрссон. У шведской команды самый опасный момент был, когда Джонатан Дален убежал к воротам россиян, но был остановлен великолепным Аскаровым.



Русские владели шайбой подолгу и шведские игроки не всегда успевали за ними. 46 бросков за 40 минут — ни одна шайба не проскочила мимо Аскарова и Эрссона. За пять минут до конца основного времени Ведин открыл счёт, но примерно за две минуты до сирены российская команда заменила вратаря и Родион Амиров смог перевести матч в овертайм. Как сказал Юхан Гарпенлёв, команда допустила ошибки и будет учиться на них», — пишет Йоханна Далин из шведского издания Expressen.

«Новый матч и новое поражение. Теперь у Гарпенлёва уже пять поражений подряд на Кубке Карьяла с тех пор, как он стал наставником «трёх корон». Российская команда смогла сравнять счёт в самой концовке, и как отметил эксперт TV10 Хокан Сёдегрен, это стало результатом неопытности. «Нельзя рисковать, когда русские давят. Нужно либо «замораживать» шайбу в углу, либо пытаться выбросить её, нельзя ходить по краю. Странно, что так поступает более опытная команда», — сказал Сёдегрен. Теперь русские могут выиграть турнир, если обыграют Чехию в последнем матче. Швеция же проиграла обе встречи, а в прошлом году все три матча на Кубке Карьяла завершились поражениями. В воскресенье Швецию ждёт матч с финнами, который может снять проклятие Карьялы и избежать шестого проигрыша подряд», — отметил автор Aftonbladet Эмиль Рослунд.

«Россия поступила правильно, нарушив договор»

«Раскритикованная в пух и прах Россия приехала на Кубок Карьяла молодёжной командой. А теперь они захватили, сделали всё шоу. После победы над Швецией русские на пути к победе на турнире. Они предложили соперникам и зрителям чистый наступательный хоккей. Честно говоря, нынешний Евротур изначально выглядел не очень привлекательно — нет больших имён из КХЛ и остальной Европы, но зато российская молодёжь неожиданно прибавила турниру мирового класса. Артистизм и известность молодых русских парней будет только расти, они стали катализатором для всего турнира.



Взять хотя бы Ярослава Аскарова, которого в первом раунде драфта выбрал «Нэшвилл». Здесь даже можно говорить о монстрах. Когда матч перешёл в серию буллитов, я сразу понял, что ничего хорошего для Швеции не будет. Несравненный Аскаров взял четыре из пяти шведских бросков и обеспечил своей команде победу. Гол Антона Ведина за пять минут до конца основного времени был эффектным, а когда Россия сравняла счёт, то было очень жаль вратаря Эрссона, которому чуть-чуть не хватило до «сухаря».



Главному тренеру сборной Финляндии пришлось съесть свои слова критики после поражения от России — Юкка Ялонен говорил, что играть против молодёжи ему не интересно, но после счёта 2:6 он уже не так заинтересованно говорил о сопернике. Но я могу согласиться с ним в том, что это должен быть взрослый турнир. У молодёжных команд есть свои турниры, свои матчи. С другой стороны, трудно не быть очарованным этой русской командой, которая скоро поедет на МЧМ. Она действительно показала, что поехала на Евротур не просто так», — восхитился россиянами обозреватель Aftonbladet Матс Веннерхольм.

Россия спасла матч за минуту до сирены! Что теперь напишут шведские СМИ? Похоже, имиджевый удар по Евротуру наносят сборные Финляндии и Швеции, но уж точно не молодая команда Игоря Ларионова.

«Российская молодёжь действительно впечатлила. Особенно это касается физических кондиций: это был матч мужчин против мужчин, и очень немногие шведские хоккеисты смотрелись крупнее молодых россиян. А Ларионов был настолько счастлив своей командой, что перед началом третьего периода ходил со стаканчиком кофе в руке и похлопывал своих парней по шлемам. Это яркая, сплочённая российская команда, которая поедет на МЧМ, с «пушечным» Ярославом Аскаровым, физически сильными защитниками и многими талантливыми форвардами — Василием Подколзиным (какой буллит он пробил!), Грошевым и остальными», — отметил Маттиас Эк из Hockeynews.se



«Россия поступила правильно, нарушив договор. Россия часто поступает так, как хочет, но на этот раз русские оказались абсолютно правы. Когда всё идёт не так, как обычно, нужно думать и поступать по-новому. Кубок Каряла был бы намного веселее, если бы все страны прислали туда свои молодёжные команды», — признает обозреватель Dagens Nyheter Малин Франссон.