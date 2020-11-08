Россия снова гремит в хоккейной Европе! 19-летний Амиров установил национальный рекорд!

Сборная России заставила западных критиков замолчать

Решение Федерации хоккея России отправить молодёжную сборную на первый этап Евротура – Кубок Карьяла – изначально вызвало большой гнев у наших западных партнёров. Нас обвиняли в нарушениях некого документа, который якобы предписывал привозить на этапы Евротура только своим сильнейшие составы. Особенно усердствовали в критике россиян шведские и финские журналисты и эксперты.

«Россия приехала на Кубок Карьяла молодёжным составом? Россия есть Россия, кто может их контролировать? Никто. Конечно, им выгодно получить матчи с хорошими соперниками перед МЧМ, но это удар по лицу другим сборным», — говорил легендарный финский защитник Киммо Тимонен до старта турнира.



Однако игра нашей молодёжки под руководством Игоря Ларионова в первых двух матчах финского турнира восхитила всех. Сборная России последовательно обыграла команды Финляндии (6:2) и Швеции (2:1 Б), подойдя к заключительному матчу на турнире в роли претендента на итоговую победу.

«Россия поступила правильно, нарушив договор. Трудно не быть очарованным этой командой» Финны после разгрома от наших прикусили язык. Шведы ведут себя сдержаннее, но признают талант сборной России.

Соперником россиян по последнему матчу на Кубке Карьяла стала сборная Чехии. Команда Филипа Пешана лидировала в турнирной таблице, набрав шесть очков в двух матчах. Сборная Чехии начала первый этап Евротура с побед в основное время над командами Швеции (3:1) и Финляндии (2:0). Таким образом, победитель матча Россия – Чехия забирал всё.

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Амиров установил рекорд сборной России

Главным хедлайнером команды Ларионова на этапе в Хельсинки стал нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров. Воспитанник уфимского хоккея сначала забросил первую шайбу россиян в Финляндии, открыв счёт в матче с хозяевами турнира. А спустя два дня именно гол Родиона спас россиян от поражения во встрече со Швецией.

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При этом 19-летний форвард уже вошёл в историю российского хоккея. Амиров стал всего четвёртым хоккеистом в истории сборной России, кому удалось забросить в каждом из двух своих первых матчах на Евротуре. Однако на этом Родион и не думал останавливаться. В матче со сборной Чехии Амиров продолжил забивать.

На 18-й минуте первого периода чехи подарили нашей команде возможность сыграть в большинстве. Удалился наш старый знакомый по КХЛ – нападающий Рудольф Червены. Предоставленным шансом россияне воспользовались с блеском. Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов с правого края зарядил по воротам — голкипер чехов Лукаш Паржик блином среагировал, но Амиров подкараулил отскок и добил шайбу в сетку. Есть третий гол Родиона на турнире.

Родион Амиров, открыв счёт в матче с командой Чехии, установил рекорд сборной России

Таким образом, Амиров установил национальный рекорд. До Родиона только три хоккеиста смогли забросить шайбы в своих первых двух матчах на Евротуре — Александр Попов, Роман Любимов и Павел Порядин. Амиров стал первым игроком в истории российского хоккея, кто забил в трёх матчах подряд с момента дебюта на Евротуре.