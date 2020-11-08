Россия снова гремит в хоккейной Европе! 19-летний Амиров установил национальный рекорд!

Сборная России заставила западных критиков замолчать
Решение Федерации хоккея России отправить молодёжную сборную на первый этап Евротура – Кубок Карьяла – изначально вызвало большой гнев у наших западных партнёров. Нас обвиняли в нарушениях некого документа, который якобы предписывал привозить на этапы Евротура только своим сильнейшие составы. Особенно усердствовали в критике россиян шведские и финские журналисты и эксперты.
«Россия приехала на Кубок Карьяла молодёжным составом? Россия есть Россия, кто может их контролировать? Никто. Конечно, им выгодно получить матчи с хорошими соперниками перед МЧМ, но это удар по лицу другим сборным», — говорил легендарный финский защитник Киммо Тимонен до старта турнира.
Однако игра нашей молодёжки под руководством Игоря Ларионова в первых двух матчах финского турнира восхитила всех. Сборная России последовательно обыграла команды Финляндии (6:2) и Швеции (2:1 Б), подойдя к заключительному матчу на турнире в роли претендента на итоговую победу.
Соперником россиян по последнему матчу на Кубке Карьяла стала сборная Чехии. Команда Филипа Пешана лидировала в турнирной таблице, набрав шесть очков в двух матчах. Сборная Чехии начала первый этап Евротура с побед в основное время над командами Швеции (3:1) и Финляндии (2:0). Таким образом, победитель матча Россия – Чехия забирал всё.
Амиров установил рекорд сборной России
Главным хедлайнером команды Ларионова на этапе в Хельсинки стал нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров. Воспитанник уфимского хоккея сначала забросил первую шайбу россиян в Финляндии, открыв счёт в матче с хозяевами турнира. А спустя два дня именно гол Родиона спас россиян от поражения во встрече со Швецией.
При этом 19-летний форвард уже вошёл в историю российского хоккея. Амиров стал всего четвёртым хоккеистом в истории сборной России, кому удалось забросить в каждом из двух своих первых матчах на Евротуре. Однако на этом Родион и не думал останавливаться. В матче со сборной Чехии Амиров продолжил забивать.
На 18-й минуте первого периода чехи подарили нашей команде возможность сыграть в большинстве. Удалился наш старый знакомый по КХЛ – нападающий Рудольф Червены. Предоставленным шансом россияне воспользовались с блеском. Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов с правого края зарядил по воротам — голкипер чехов Лукаш Паржик блином среагировал, но Амиров подкараулил отскок и добил шайбу в сетку. Есть третий гол Родиона на турнире.
Таким образом, Амиров установил национальный рекорд. До Родиона только три хоккеиста смогли забросить шайбы в своих первых двух матчах на Евротуре — Александр Попов, Роман Любимов и Павел Порядин. Амиров стал первым игроком в истории российского хоккея, кто забил в трёх матчах подряд с момента дебюта на Евротуре.
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