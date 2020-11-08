Непобедимые русские парни! Не дали чехам поднять головы и взяли Кубок Карьяла

Молодёжная сборная России на Кубке Карьяла провела два прекрасных, но разных матча. В игре с финнами подопечные Игоря Ларионова доминировали и устроили фестиваль быстрых атак и голов, со шведами нашим парням пришлось в разы тяжелее, но сборная России показала отменную тактическую гибкость, сумела подстроиться под соперника, потерпеть, а в конце матча продемонстрировала мощный характер. Победа по буллитам стал приятным бонусом.

Русская молодёжь снова сильнее взрослых! Победный буллит шведам от Подколзина – это шедевр Наша команда вынуждена была терпеть всю игру, но в конце показала крутой характер.

В заключительном матче турнира россиянам предстояло сразиться с самым мощным соперником. Чехи привезли на Кубок Карьяла сильнейший состав среди всех европейских сборных, и в первых двух матчах подопечные Филипа Пешана одержали победы в основное время. Поэтому отчётная встреча превращалась в настоящий финал финского этапа Евротура. Но любопытно, что на игру с Россией чехи выставили не оптимальный состав. У них в заявке не оказалось ни одного игрока КХЛ (именно игроки нашей лиги сделали чехам результат со Швецией и Финляндией), место в воротах занял 19-летний Лукаш Паржик, а ещё в национальной команде дебютировал 16-летний (!!!) защитник Давид Йиржичек. Разумеется, это не было связано с недооценкой российской команды, просто чехи тоже хотели посмотреть в деле всех хоккеистов, которых привезли в Хельсинки.

Что касается нашей команды, то Игорь Ларионов вновь выставил свой сильнейший состав с Ярославом Аскаровым в воротах, но опять немного встряхнул звенья. Например, в первой тройке объединились Родион Амиров и Василий Подколзин – самые яркие российские форварды на этом турнире.

Сборная Чехии начала матч очень агрессивно. В первой же смене Аскарову пришлось вступать в игру, и затем на протяжении нескольких минут чешские волны опасно накатывали на российские владения. Что-то похожее пытались накануне провернуть в дебюте игры шведы, но у «тре крунур» дело почти не доходило до бросков, тогда как подопечные Пешана «стреляли» из любых позиций и преопасно. Россияне в этих эпизодах прижимались к своим воротам, действовали слегка сумбурно, но великолепный Аскаров нейтрализовал все угрозы, да ещё один раз Ярослава выручил каркас ворот.

Начало для россиян получилось тяжёлым, но затем команда Ларионова пришла в себя, отодвинула игру у своих ворот. Мы вновь увидели очень организованный, грамотный хоккей без панических отбросов и с регулярным поиском партнёра для точной передачи. Такая игровая дисциплина помогла нашим парням успокоиться и понемногу начать оказывать давление на чехов. Опасных моментов в первом периоде у ворот Паржика было немного, но в конце отрезка россияне получили большинство. С этим компонентом у нашей команды были проблемы в предыдущих встречах, но сейчас удалось образцово разыграть нехитрую комбинацию с первой же попытки. Амиров отдал поперечную передачу на Чинахова, тот натянул бросок, Паржик отбил точно на клюшку уфимскому снайперу, который с удовольствием «расстрелял» пустой угол. Амиров пока забивает в каждом матче за сборную России. Браво, Родион!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

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Во втором периоде сборная России не позволила чехам даже подумать о повторении мощного начала стартового отрезка. Шайба сразу же ушла в чешскую зону, россияне применили активный прессинг, заставили соперника ошибиться, а Илья Сафонов нашёл передачей Егора Чинахова. Омич обработал шайбу и фирменным кистевым броском насквозь прошил Паржика из правого круга вбрасывания.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР

Дальше уже сборная России заиграла легко и непринуждённо, но в то же время очень строго. Быстрые атаки, блестящая игра в пас – всё, как мы любим. Без индивидуальных ошибок, конечно, не обходилось – одна из них привела к тому, что чешский нападающий во время игры сборной России в большинстве вывалился к воротам Аскарова, но…Такого хладнокровного и мастеровитого голкипера у сборной России не было уже давно. Ярослав, кажется, просто уничтожил соперников своим спокойствием на Кубке Карьяла, и трудно поверить, что ещё в конце прошлого года этот голкипер сильно мандражировал на молодёжном чемпионате мира. Сейчас же Аскаров просто стена, и от него идёт колоссальный заряд уверенности для всей команды.



В середине второго периода произошёл неприятный эпизод: 16-летний Йиржичек грубо атаковал в спину Егора Спиридонова в средней зоне. Наш нападающий долго лежал на льду, а затем отправился в раздевалку, чех же отделался двухминутным штрафом. Наказать дерзкого юниора в большинстве наши парни не смогли, но едва Йиржичек появился на льду, состоялся третий гол сборной России. Василий Подколзин притащил шайбу в чешскую зону, застрял с ней в борьбе у борта, но к нему на подмогу вовремя приехал Егор Афанасьев, зарядивший в сторону чешских ворот на удачу. И надо же – Паржик проспал лёгкий бросок! Счёт стал 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

После того как преимущество стало весомым, сборная России слегка откатилась и позволила чехам чуть воспрять духом. Подопечные Пешана поатаковали, побросали, но, кажется, они совершенно не знали, как пробить Аскарова. Наши парни, согласно стилю, не забывали про кинжальные контратаки и атаки с ходу, могли забить ещё во втором периоде, но Паржик не только не допускал новых ошибок, но и сумел частично «отмазаться» за свой ляп, потащив несколько сложных бросков.



Перед третьим периодом за сборную России было спокойно. Успела уже приучить нас молодёжка Ларионова, что играет она хоть и в эмоциональный, но очень контролируемый, солидный и взрослый хоккей. Невозможно было представить, что эти парни позволят вдруг чехам вернуться в игру и отобрать заслуженную победу на Кубке Карьяла.

Никакой сенсации и не произошло. Россия успокаивала чехов мастерским контролем шайбы и умной игрой короткими передачами, при этом на рожон не лезла и старалась исключить любые ошибки в своей зоне. Хоккей пошёл менее взрывной, но всё равно очень зрелищный. Наши парни освободили Аскарова от тяжёлой работы, а сами периодически улетали в опасные контратаки, которые чехам никак не удавалось предотвратить. Несколько раз мог забивать Арсений Грицюк, но хоккеисту системы «Авангарда» не хватало удачи, да и молодой чешский кипер играл весьма уверенно.



Чехи так и не сумели поднять головы и отыграть хотя бы одну шайбу, а сборная России заканчивала матч в атаке. 3:0, «сухарь» блистательного Аскарова, третья победа нашей молодёжки на Кубке Карьяла. Это было феноменально! Хочется просто сказать спасибо нашей команде за эмоции, которые она подарила всей стране в конце этой недели, и за ту веру в будущее, что сейчас вселилась в хоккейную Россию.



Теперь мы будем болеть за этих парней на стыке годов во время молодёжного чемпионата мира. На финском этапе Евротура все они получили колоссальный опыт и, хочется верить, приобрели стойкую психологию победителей. Для болельщиков же сейчас главное, что сборная России, кажется, начинает возвращать себе фирменный, исторический почерк. Надеемся, так полетим и дальше!