«С Чехией было легче всего». Молодёжь сборной России потеряла страх?

Сборная России по хоккею, привёзшая на Кубок Карьяла молодёжную команду, блистательно выступила на турнире, одержала три победы и забрала первый трофей нового сезона Евротура. В последней игре с чехами, где и решалась судьба первого места, наши парни всухую одолели сборную Чехии.

Непобедимые русские парни! Не дали чехам поднять головы и взяли Кубок Карьяла Блестящий турнир команды Игоря Ларионова.

После этой знаковой победы с журналистами по видеосвязи из Хельсинки пообщались исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов, глава штаба национальной команды Роман Ротенберг, а также один из главных героев турнира вратарь Ярослав Аскаров.

«По качеству игры, по отдаче и таланту я очень доволен. Но основные баталии впереди»

И.о. главного тренера сборной России Игорь Ларионов остался доволен выступлениями своих подопечных на турнире, но справедливо заметил, что главные сражения у российской молодёжки ещё впереди.



«Это большой успех для ребят. По качеству игры, по отдаче и таланту я очень доволен. Приятно, что ребята показали хороший хоккей. Не всегда всё получалось, были ошибки, но сыграли достойно. У сборной России всего один игрок с правым хватом? У нас, к сожалению, всегда их было мало. Конечно, хочется и праворуких, но в наши времена почти все были леворукими, это не мешало нам побеждать. Вопросы по вратарям идут к Николаю Хабибулину, которому я доверяю. Мы общались с Ярославом Аскаровым, он был в порядке и изъявил желание играть все три матча. Поэтому решили всё оставить так, как было.



Приятно победить, любой турнир важен. Есть масса вещей, которые мы увидели. Это только шаг к тому, чтобы команда сплотилась. Основные баталии впереди. Будем постепенно настраивать ребят на молодёжный чемпионат мира. Будем с тренерами обсуждать каждого игрока и каждую позицию, думать, какие вещи усилить и подтянуть. Все ребята проявили себя сильно.



Железные кандидаты на МЧМ? Сейчас некорректно об этом говорить. Мы все рады, что тот же Аскаров сыграл в зрелый и надёжный хоккей. Я очень доволен капитаном Василием Подколзиным, который вёл за собой коллектив, был лидером на льду и в раздевалке. Грамотно в обороне отыграл Чистяков. Рад за Амирова, Чинахова.



Доволен Чайкой, его игровым интеллектом. Да, есть проблемы в обороне, их подправим. Но я бы не стал как-то зажимать его атакующие навыки. Ребята должны быть разносторонними. Конечно, будем знакомиться и следить за ребятами из Северной Америки: за Пономарёвым, Абрамовым, Фирстовым, Яном Кузнецовым. С Юханом Гарпенлёвом (главный тренер сборной Швеции. – Прим. «Чемпионата») обсудили пару моментов, которых не хватило шведам в игре с чехами. Он мне кое-что рассказал. Это останется между нами», — сказал Ларионов.

Мы снова влюбились в русский хоккей. Но игра молодёжки Ларионова – отражение позиции ФХР И взрослой сборной Брагина никто не даст выглядеть иначе.

«Эта победа даст сборной России психологию победителя. Наши игроки могут стать ещё лучше»

Глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг заявил, что три матча на Кубке Карьяла стали серьёзным спаррингом для российской молодёжи, а победа должна выработать у команды психологию победителей.



«Все эти три матча были очень полезными для команды, это очень серьезный спарринг, хорошая подготовка к молодежному чемпионату мира. Было очень важно получить этот опыт, отработать все детали, посмотреть по игрокам и сочетаниям, на что они способны. Также важно было проверить командную психологию, тактические детали. Эта победа даст команде тот эмоциональный фон и психологию победителя, которая необходима для больших побед.



Это только подготовительный этап. Наши игроки могут стать еще лучше, отработав все детали, чтобы быть еще сильнее и на чемпионате мира показывать результат и хоккей, на который мы рассчитываем», — сказал Ротенберг.

«С Чехией мне было легче всего. Такие победы окрыляют»

Вратарь нашей сборной Ярослав Аскаров отметил, что матч с чехами сложился для него легче всего на турнире, и оценил атмосферу внутри национальной команды. Похоже, наши молодые парни на этом турнире в хорошем смысле потеряли страх перед соперниками.



«Если честно, сегодня мне было легче всего. С каждой игрой становится проще, набираю форму, набираю обороты. Труднее всего было с Финляндией, потому что до той встречи у меня был большой перерыв. Дышалось тяжелее, контроль шайбы был не тот. Что мне даст этот Кубок Карьяла? Это колоссальный опыт для нас, молодых игроков. Получилось так, что выиграли все три игры, забрали турнир, такие победы, конечно, окрыляют.



Если честно, лучше, когда постоянно получаешь игровую практику. Но это не я решаю, что перед МЧМ придётся сидеть на сборах целый месяц. Впечатления от работы с Ларионовым? Каждый тренер отличается от другого. Игорь Николаевич больше работает с полевыми, но могу сказать, что всё здорово, команда играет и играет хорошо. Атмосфера в раздевалке идеальная. Никто не повышает голос, все друг друга подбадривают, отовсюду идёт позитив. С Ахтямовым мы уже давно знаем друг друга, с Жеренко познакомились на этом турнире. Мы общаемся, работаем, здорово, что есть конкуренция, это способствует росту», — сказал Аскаров.