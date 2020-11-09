«Молодёжка» разнесла всех на Евротуре. Но в каком составе она поедет в Канаду на МЧМ?

Сборная России разнесла всех на первом этапе Евротура, одержав три победы в трёх матчах. Давайте вспомним, почему ФХР решила повезти на Кубок Карьяла «молодёжку» Игоря Ларионова? На самом деле аргументация российских функционеров была максимальна проста и на удивление логична. Из-за пандемии последовательно накрылись Турниры четырёх наций U-20 в Швеции и Чехии, а незадолго до начала первого этапа Евротура Владислав Третьяк объявил об отмене молодёжной Суперсерии в Канаде, где тренерский штаб «молодёжки» сумел бы отсмотреть не только хоккеистов, выступающих в России, но и легионеров из канадской CHL и американской NCAA.

Если у Валерия Брагина всегда по ходу «регулярки» было несколько турниров, на которых можно было со всех сторон «пощупать» кандидатов на поездку на МЧМ, то Профессор без неожиданной поездки в Финляндию вообще не имел бы возможности посмотреть на своих ребят в матчах против конкурентноспособных соперников. Можно ли было всерьёз делать какие-то выводу после кастрированного Sochi Hockey Open, на котором Ларионов ещё до начала сезона собрал молодёжку, вынужденную играть против эмхаэловского состава «Сочи»? Разумеется, нет.

Фото: Эмиль Ханссон, photo.khl.ru

Скажем прямо — решение отправить на Кубок Карьяла команду составленную из на кандидатов на МЧМ нас всех приятно удивило. Интересами национальной команды ФХР не жертвовала. Пусть Владислав Третьяк и говорит нам, что Евротур — это важнейший этап в подготовке к ЧМ, но по факту сборная готовилась к мировому первенству только на последнем из четырёх мини-турниров в Чехии. О том, что там скажут шведы и финны о нашей команде, можно было особо не париться. Ну кого волнует, что они несут? Тем более, привет им уже передали. Глобально федерация ничего не теряла, а вот парни из «молодёжки» получился первый и единственный шанс собраться до МЧМ и подготовиться к, пока что, главному турниру в карьере.

«Хотим собрать ребят в Новогорске 28 ноября, провести все необходимые тесты — на коронавирус и медицинские. Поработаем над коллективной игрой, действиями в обороне, средней зоне и в атаке, движением шайбы, неравными составами. Надо, чтобы ребята сплотились уже перед от поездкой в Эдмонтон. Там у нас будет мало времени — три или четыре дня после выхода из карантина», — сказал сразу после последнего матча на победном турнире Профессор.

Своими словами после матча с чехами Ларионов в очередной раз подтвердил, что до МЧМ, кроме игр на Кубке Карьяла, у его команды турниров больше не будет. А значит встречи в Финляндии для него были ценнее, чем для параноика бумага и гречка в локдаун, и другого шанса прокрутить пацанов через мясорубку игр у него не было. Но из этого следует и другой вывод — если возможности посмотреть всех кандидатов больше не было, то значит Ларионов привёз в Хельсинки команду, из которой 90% ребят железобетонно окажутся в Эдмонтоне этой зимой. Прямо сейчас побороться за место в «молодёжке» имеют только пять кандидатов, выступающие в Северной Америке — Василий Пономарев, Михаил Абрамов, Ярослав Лихачёв, Владислав Фирстов и Ян Кузнецов. Кого из триумфаторов Кубка Карьяла они могут потеснить из состава и каким будет состав сборной на МЧМ? «Чемпионат» представляет собственную версию.

Вратари

Ярослав Аскаров (СКА), Всеволод Скотников (ЦСКА), Артур Ахтямов («Ак Барс»)

Основной голкипер «молодёжки» на грядущий МЧМ был известен ещё в прошлом году. В Хельсинки Ярослав Аскаров лишь в очередной раз подтвердил реноме самого талантливого голкипера в сборной U-20 со времён Андрея Василевского и доказал, что он безальтернативный первый номер. Идеальная игра во всех трёх матчах на турнире и вот уже пузатые дяденьки, долго припоминавшие ему невразумительную игру на прошлом МЧМ, сидят молча на диванах перед телевизором с открытыми ртами.

Предсказать кто будет втором и третьим номером за Ярославом уже сложнее. Шансы стать бэкапом в сборной Ларионов имеет как казанец Артур Ахтямов, летом не рассматривавшийся как кандидат на МЧМ, так и другой казанец, но уже из системы ЦСКА, Всеволод Скотников, пропустивший Кубок Карьяла из-за повреждения. Учитывая, что Скотников летом ездил на сбор в Сочи и брал серебро ЮЧМ в тандеме с Аскаровым, то его кандидатура смотрится более подходящей для сменщика Ярослава.

В России растёт топ-вратарь. Аскаров вошёл в историю и стал вторым после великого Третьяка Сухой матч Ярослава со сборной Чехии будут помнить долго.

Фото: Эмиль Ханссон, photo.khl.ru

Защитники

Семён Чистяков («Авангард») – Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»)

Даниил Чайка (ЦСКА) – Ян Кузнецов (Университет Коннектикута)

Кирилл Кирсанов (СКА) – Артемий Князев («Ак Барс»)

Никита Седов («Сочи»), Александр Никишин («Спартак»)

Уже точно можно сказать, что Ларионов нашёл первую пару сборной. Мухамадуллин и Чистяков очень уверенно и спокойно провели все три игры, а Семёна Профессор и вовсе включил в неформальный топ игроков сборной на турнире. Вряд ли тренерский штаб будет мудрить и разбивать двух защитников, играющих в КХЛ больше 10 минут за матч.

А вот Даниилу Чайке ещё придётся поискать партнёра. Защитник системы ЦСКА, как и на победном для российской «юниорки» Мемориале Глинке, здорово играл в атаке и дирижировал большинством, но стабильно допускал ошибки в обороне. Его партнёр по паре Никита Седов не смотрится игроком, уже обеспечившим себе билет в канадский пузырь и думается, что уравновесить Чайку в обороне сможет пропустивший турнир жёсткий домосед Ян Кузнецов. Однако сейчас легионер из студенческой NCAA с лета сидит без игровой практики и если он хочет поехать на МЧМ, то уже прямо сейчас нужно искать варианты с трудоустройством в России.

Нет особых сомнений, что место в команде застолбил защитник системы СКА Кирилл Кирсанов. Человек, который во время эпидемии в Петербурге не вылезал со льда в резко помолодевшей основе СКА, отыграл в свойственной себе манере — жёстко, надёжно и без лишних нервов, сумев стать одним из ключевых игроков меньшинства. И сейчас видится, что Кирсанов сможет подстраховать в обороне другого атакующего защитника Артемия Князева, пропустившего турнир из-за травмы — с ним третья пара, как и вся оборонительная линия, будет выглядеть максимально сбалансировано.

Куда интереснее ситуация со спартаковцем Александром Никишиным. Невероятно жёсткий защитник, играющий в североамериканском стиле, пропустил летний сбор и старт сезона из-за проблем с сердцем и сыграл первую игру в «регулярке» только 8 октября. Никишин прошёл углубленное обследование в Германии и получил допуск со стороны КХЛ, но на международном уровне ему по-прежнему горит красный свет и ИИХФ не даёт разрешение на участие в международных соревнованиях. Сейчас ФХР делает всё для снятия запрета и если вопрос решится положительно, то Никишин должен поехать на МЧМ и попасть хотя бы в заявку на турнир. Тем более, что в этом году ИИХФ разрешила заявлять сразу до 22 полевых игрока.

Фото: fhr.ru

Нападающие

Егор Афанасьев (ЦСКА) – Марат Хуснутдинов (СКА) – Василий Подколзин (СКА)

Максим Грошев (СКА) – Илья Сафонов («Ак Барс») – Егор Чинахов («Авангард»)

Владислав Фирстов (Университет Коннектикута) – Михаил Абрамов («Викториавилль») – Родион Амиров («Салават Юлаев»)

Егор Спиридонов (СКА) – Захар Бардаков («Витязь») – Тахир Мингачёв (ЦСКА)

Василий Пономарёв («Шовиниган»), Ярослав Лихачёв («Бленвилль»)

С нападающими всё несколько прозрачней. В Финляндии тренерский штаб «молодёжки» сколотил сразу две готовые тройки, разбивать которые было бы глупо, глядя на то, как синергия в них возникла. Если перманентно великолепный Хуснутдинов, как обычно, не разочаровал с партнёрами постарше, то выпавший на два сезона из сборной 2001 года, нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов приятно удивил и успешно центрил в звене с монструозным Егором Чинаховым. Вдобавок ко всему, габаритный плеймейкер здорово играет в обороне и может стать в «молодёжке» живой копией своего одноклубника Дмитрия Воронкова. Должно произойти что-то воистину экстраординарное, чтобы кто-то из формального топ-6 сборной на Кубке Карьяла не попал в заявку на МЧМ.

Фото: Эмиль Ханссон, photo.khl.ru

Не самое цельное впечатление оставил партнёр Чинахова по «Авангарду» Арсений Грицюк и, рискну предположить, в списке 22 друзей Ларионова мы его не увидим. Наверняка чуть большего ждали и от Данила Башкирова, весь турнир центрившего рядом с одноклубником и хэдлайнером сборной Родионом Амировым, который большинство моментов создавал сам для себя. И не самая яркая игра омича и уфимца может увеличить шансы на попадание в состав легионеров Владислава Фирстова и Михаила Абрамова, блеснувших на сборе в Сочи и более адаптированных под североамериканскую площадку. Однако у Фирстова сейчас та же проблема, что и у его одноклубника Кузнецова, и ему срочно нужно где-то искать игровую практику.

Если у Валерия Брагина зачастую в почёте были хоккеисты, умеющие терпеть и таскать рояль, то у Ларионова чуть более рабочей будет только четвёртая тройка, которая и близко не будет закрываться на все замки. Так что, заточенный на атаку Егор Спиридонов вполне сможет ужиться рядом с боевичками Захаром Бардаковым и Тахиром Мингачёвым. Ну и, конечно, вряд ли Ларионов не подстрахуется и не возьмёт в пузырь пятого центра. Чем Василий Пономарёв не идеальный вариант на чёрный день?