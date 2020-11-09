Оказывается, в хоккей можно играть, а не работать. Чем сборная России покорила наши сердца

В конце прошлой недели мы не скупились на громкие заголовки после игр сборной России на Кубке Карьяла. И делали это вовсе не для повышения кликабельности – эти восторженные слова шли искренне и от чистого сердца. Потому что выступление нашей команды в Хельсинки действительно получилось феноменальным.

В экстаз ввёл, конечно, не результат. В этом аспекте ничего особенного и не произошло. Да, выиграли три матча на этапе Евротура – это классно и здорово, но, во-первых, нельзя не обращать внимание на уровень составов соперников, а во-вторых, сама по себе победа на Кубке Карьяла ничего не значит ни для национальной команды, ни для молодёжки, у которой главный турнир начнётся в конце декабря в Канаде.

Непобедимые русские парни! Не дали чехам поднять головы и взяли Кубок Карьяла Блестящий турнир команды Игоря Ларионова.

С чего же тогда столько криков и эмоций? Да потому что бог с ними, со счетами и итогами матчей – хоккей, сам хоккей в исполнении сборной России был невероятный! Мы истосковались по нему, практически забыли, что кто-то в нашей стране ещё способен его показывать. Почерк, которым подопечные Ларионова выписывали европейским сборным одно поражение за другим, люди постарше назовут советским. Да, действительно, именно в таком стиле играла легендарная «Красная машина», и Ларионову, разумеется, эти традиции знакомы не понаслышке. Люди без фантазии назовут такой хоккей атакующим и тоже будут правы – ведь сборная России в Хельсинки даже в трудные минуты не забывала про чужие ворота. А по мне, то, что показала наша команда на Кубке Карьяла, – это приговор тренерам из современной КХЛ. Многие из них (разного возраста и национальности) свято уверовали, что в хоккей нынче можно только работать. Бить и бегать, втыкаться и бороться, выгрызать и копать. А оказывается, в хоккей-то можно просто играть! Задействовать не только мышцы, но и интеллект, не забывая, конечно, про сердце. Делать шоу даже при пустых трибунах, а не устраивать толкотню миллионеров у бортика под громкой вывеской битвы топ-клубов. В чьи огороды эти камни, разберётесь сами, но могу сказать точно, что ни одна команда в КХЛ и близко не играет так, как в Хельсинки сыграла молодёжка Ларионова.

Видео доступно на «Чемпионате».

Но что же конкретно было «вау»? Если вы ждёте от меня углублённой аналитики с цифрами, схемами и прочими тепловыми картами бросков, то вынужден вас разочаровать. По моему глубокому убеждению, подобные вещи применительно к такой эмоциональной и динамичной игре, как хоккей, – это притягивание фактов за уши, да ещё иногда инструмент давления агентов на клубы, когда нужно повыгоднее пристроить клиента. Да и вообще, совсем не хочется оскорблять цифровым бубнёжем то живое, лёгкое зрелище, которое нам подарила сборная России. Поэтому я просто поделюсь ощущениями.

Российская команда на Карьяла как американская на Кубке мира. Только моложе и с титулом Сравниваем выступление нашей молодёжки и сборной североамериканских звёзд.

Прежде всего в игре этой команды нужно отметить неотступное следование комбинационному стилю и высокую культуру паса. Защитники, владея шайбой в своей зоне, непременно искали возможность передачи — короткий пас в нейтральную зону или длинный пас под чужую синюю линию. Кажется, Ларионов запретил своим оборонцам даже думать о тупом безадресном выбросе, который почти всегда приводит к потере или пробросу. Всегда поднятая голова, всегда анализ расположения партнёров, всегда попытка точной передачи.

Фото: fhr.ru

Круче всего, что это работало даже в те моменты, когда сборная России находилась под давлением (шведы и чехи, бывало, наседали очень мощно). Но наши парни продолжали дорожить шайбой и искать варианты для начала атаки. За счёт этого Россия довольно быстро выходила из-под прессинга, регулярно проводила контратаки и не дарила соперникам шайбы на ровном месте, даже после длинной и тяжёлой смены. Никаких отбросов! Пусть оппоненты сами работают над тем, чтобы получить владение, спускаются в свою зону, но на подарки могут не рассчитывать. Кстати, обязательность передачи для защитников иногда приводила к обрезам (вспомните результативную ошибку Кирсанова в игре со Швецией), но в сборной Ларионова, похоже, не принято бить по рукам за помарки, даже если они привели к голу. Куда важнее, что в той ситуации Кирсанов сыграл так, как требует тренер, а без ошибок в хоккее никуда.

Среднюю зону сборная России на Кубке Карьяла старалась проскакивать очень быстро. Любимый вариант – проход крайнего нападающего по флангу с последующим разворотом в чужой зоне (если соперники встретили вдвоём-втроём) и поиском продолжения атаки. Но, например, шведы так насытили нейтральный периметр, что там стало совершенно невозможно не только проскальзывать вдоль бортов, но и обыгрываться коротким пасом. Подопечные Ларионова нашли выход из ситуации – увеличили количество длинных передач от защитников из своей зоны сразу под синюю линию. Это не всегда работало, но показательно было, что Россия даже при плотной игре, которая лишала преимущества в скорости, пыталась играть в атаку, а не ввязывалась в безрезультатные бодания со шведами в единоборствах в средней зоне. Так удалось частично сохранить темп и силы.

Русская молодёжь снова сильнее взрослых! Победный буллит шведам от Подколзина – это шедевр Наша команда вынуждена была терпеть всю игру, но в конце показала крутой характер.

Вообще, россияне на этом турнире запомнились тем, что старались не делать лишних движений. Вовсе не обязательно биться за каждую шайбу у борта, не нужно идти в прессинг ради прессинга. А обратили вы внимание, как редко наши парни сбивались на индивидуальную игру, забирающую очень много сил? Никто не пытался накручивать по три соперника, никто не совершал сольные проходы, не передерживал шайбу. Просто загадка, как Ларионов смог приструнить в этом плане молодых ребят, у которых часто амбициозное «я» бежит впереди коллективного «мы». Россия играла в зрелищный, но притом очень солидный, грамотный, умный, взрослый хоккей. Согласитесь, что эта молодёжка по психологии поведения на льду совсем не была похожа на молодёжку Валерия Брагина.

Но вернусь к игре в пас, потому что этот аспект покорил больше всего. И отдельно отмечу вход в чужую зону. Правда, не могу вспомнить хотя бы один момент, когда Россия зашла во владения соперника через вброс шайбы. Всегда это была либо короткая перепасовка у синей линии, либо заход с контролем по флангу (реже – по центру). Вот в этом и был самый разительный контраст с матчами КХЛ (да и НХЛ тоже!), где даже мастера предпочитают закинуть шайбу в зону, а затем бежать и бороться за неё с защитником. Сборная России Ларионова играла намного интеллектуальнее и, как следствие, красивее.

Мы снова влюбились в русский хоккей. Но игра молодёжки Ларионова – отражение позиции ФХР И взрослой сборной Брагина никто не даст выглядеть иначе.

Что отмечаем ещё? Превалирование атак с ходу над позиционками. Сборная России предпочитала не задерживаться в чужой зоне надолго с шайбой, не плести там кружева, а угрожать сразу после пересечения синей линии. Заметил, что наши ребята старались не делать больше двух передач во владениях противника, и это, конечно, требование тренера. Такая модель нападения задавала приятный темп, делала хоккей быстрее и зрелищнее, но использовать её можно только при умении грамотно откатиться, ведь чем быстрее ты расстаёшься с шайбой в чужой зоне, тем быстрее ты можешь получить обратную атаку на свои ворота. И вот тут надо отметить, что у сборной России не было ни одного провала подобного плана, когда бы застрявшие в атаке хоккеисты не успели прибежать в оборону. Надо отдать должное парням, которые очень быстро перестраивались и классно бежали назад, причём они старались мешать атакам соперника ещё в средней зоне, используя откат по схеме «1-2-2». Из него, понятное дело, было гораздо проще строить и свои новые атаки.

Кстати, об откате. В играх с финнами и чехами у России была возможность сыграть на удержание счёта, поглубже сесть в оборону и терпеть. И, к счастью, эту возможность ребята не использовали. Надо сказать, что Ларионов в 80-е годы долго играл под руководством Виктора Тихонова, а тот, как известно, даже при счёте, условно, 6:0 требовал от своих подопечных бежать в атаки до конца матча и забивать ещё. Это банальное уважение к зрителям, которые заплатили за билет на весь матч, а не на полтора периода, и, думаю, Профессор унаследовал эту ролевую модель. Конечно, в современном хоккее нельзя требовать ярковыраженной атакующей игры на протяжении всего матча с более-менее равным соперником, но и позволить сборной России глубоко сесть в оборону при комфортном счёте Ларионов не мог. Тем более молодой команде, у которой полно сил, задора и желания. Вот мы и не увидели в Хельсинки ни намеренную отдачу инициативы и шайбы, ни перманентное прижимание к своим воротам, ни глубокий откат «1-4», из которого очень тяжело убежать в контратаку. Словом, сборная России и Ларионов помнили о своём зрителе всегда.

Сделали то, что нравится! Русская молодёжь вынесла Финляндию на Кубке Карьяла И кто здесь дискредитирует Евротур?

Игра в пас, быстрый темп, высокая бросковая активность, умение выходить из-под давления, управляемость и постоянная приверженность собственному стилю, пусть и немного трансформирующемуся в зависимости от соперника, – вот чем нас покорила сборная России на Кубке Карьяла. Самое интересное и приятное заключается в том, что для такого хоккея не нужно иметь в составе сверхталантливых ребят. Модель, представленная Ларионовым в Финляндии, идёт не от мастерства игроков, а от сознания. Сознания того, что хоккей – это игра, а не тяжёлая работа. В любом поколении сборной России найдутся быстрые, рукастые хоккеисты со светлой головой, которые будут способны играть умно и красиво. Лишь бы нашёлся тренер, способный выбрать эту тактику в качестве основной, и понимающий, в каком стиле должна играть наша национальная команда.

Фото: fhr.ru

Довелось слышать мнение, что сборная России на Кубке Карьяла – это целое явление. Пожалуй, так и есть. Игра нашей молодёжки – глоток свежего воздуха в атмосфере роботоподобного, механического, физического хоккея современности, которым пропитана КХЛ. За финским этапом Евротура реально было интересно смотреть, за сборную России действительно болелось так, как, наверное, никогда в это время года. А минусы в игре нашей команды как-то даже тяжеловато найти. Да, были индивидуальные ошибки, иногда весьма грубые, но ведь не системные. Разве что Даниил Чайка многовато «привозил», но Ларионов сразу же намекнул журналистам, чтобы от парня отстали. Во-первых, он очень молод. Во-вторых, кто-то обращал большое внимание на ошибки Миро Хейсканена из «Далласа» в последнем плей-офф НХЛ? Их у лучшего бомбардира «Старз» было очень много, но они перекрывались его блестящей игрой впереди. Если у нас растёт топовый деф-бомбардир, то давайте и его не будем тыкать в каждый обрез. Всё-таки в хоккее, как и в жизни, каждому своё.

Ещё можно придраться к игре в большинстве. Тут да, возникало ощущение (особенно по первым двум матчам), что россиянам не хватало некоей сыгранности. Плюс не забывайте, что реализация лишнего – это позиционная атака, то есть не самая комфортная ситуация для этой команды. Но потенциал у этой молодёжки в большинстве есть, и огромный. Есть снайпер Чинахов, боец пятачка Подколзин, вездесущий Амиров, блюлайнер Чайка, и это только навскидку. У ребят будет очень много времени перед МЧМ (сбор начнётся 28 ноября, почти за месяц до турнира), чтобы поднатореть в этом компоненте.

«Молодёжка» разнесла всех на Евротуре. Но в каком составе она поедет в Канаду на МЧМ? Поменяться могут максимум пять-шесть фамилий.

Вот такой я увидел игру сборной России на Кубке Карьяла. Да, почти идеальной, но я далёк от мысли, что эту команду уже можно называть главным фаворитом МЧМ. Парни получили огромный опыт, показали, что умеют играть в крутой хоккей и контролировать эмоции, плюс у них есть нереально спокойный и мастеровитый голкипер.

В России растёт топ-вратарь. Аскаров вошёл в историю и стал вторым после великого Третьяка Сухой матч Ярослава со сборной Чехии будут помнить долго.

Но в Канаде россиян ждут куда более серьёзные проверки на продуктивность стиля и количество стали в нервах. Молодёжные сборные Канады и США устроят подопечным Ларионова такое давление, которое никому из участников Кубка Карьяла и не снилось. 19-летние шведы во время бесконечных позиционок не будут забывать про угрозы воротам, как их старшие соотечественники на турнире в Хельсинки. А ещё там будут тягучие, сложные финны, лезущие под кожу чехи…

Но ведь и наша молодёжь в Финляндии сыграла с запасом! Кубок Карьяла отлично выступил на разогреве у МЧМ, и мы уже с нетерпением ждём наш любимый новогодний турнир. Там мы снова увидим наш, исконно русский хоккей, и будем надеяться, что он принесёт нашей стране долгожданный результат.