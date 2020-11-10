Большой разбор «Салавата». Гранлунд затмил Умарка, Сошников — кандидат на обмен

Главное отличие Лямся от Цулыгина, проблемы Сошникова, как ухудшилась статистика Метсолы и почему не нужно спешить с Амировым.

Николая Цулыгина убрали с поста главного тренера «Салавата Юлаева» за слабую игру команды в регулярке. В Уфе не захотели ждать следующего плей-офф, в планах было пройти гладкий чемпионат без лишних нервов. Ответственным за крепкий сон назначали Томми Лямся.

Финн отказаться от такого предложения не мог, но изначально был обречён просыпаться в холодном поту. Коледов, Алексеев, Коробов, Бирюков, Семёнов, Лисовец, Панин, Ларсен и Мухамадуллин — было понятно, что с таким подбором защитников «Салават» будет исправно потряхивать.

За творческий подход и результативность можно многое простить Ларсену. Можно и нужно прощать за ошибки Мухамадуллина, который набивает шишки, но не перестаёт прогрессировать. Проблема, что другие защитники (возможно, за исключением Панина) упёрлись в потолок, который не соответствует амбициям топ-клуба. Сегодня начудил один, завтра другой, и так по кругу.

Фото: InStat

Неслучайно худший старт в «Салавате» (да и вообще за карьеру в КХЛ) выдал Юха Метсола.

Фото: InStat

Финн немало ошибался сам, но и качество бросков по его воротам стало совсем другим. Сравните процент бросков с пятака по воротам «Салавата» в прошлом сезоне и этом.

Карта бросков по воротам «Салавата» в прошлом и нынешнем сезоне Фото: InStat

К воротам уфимцев прорываются, бросают и добивают. «Салават» много времени проводит в чужой зоне и играет на обострение, а значит пропускает достаточно атак сходу, которые приходится останавливать не самым быстрым или умеющим вести борьбу один в один защитникам. Поэтому статистика Метсолы главным образом изменилась только в одной зоне – это пропущенные голы с пятака.

Карта бросков по воротам Метсолы в прошлом и нынешнем сезоне Фото: InStat

Следующая головная боль Лямся – игра в меньшинстве. По этому показателю юлаевцы находятся на предпоследнем месте в лиге, соседствуя с аутсайдерами. Проблема появилась ещё в прошлом сезоне, но в этом достигла каких-то катастрофических размеров.

Если раньше у «Салавата» было две чёткие пары нападающих (Жарков – Хохряков, Кадейкин – Майоров/Картаев), то сейчас Лямся не распыляет силы Кадейкина на меньшинство. Во второй паре чаще выходят молодые игроки. Но и Жарков – Хохряков стали пропускать неприлично много. И тут мы снова возвращаемся к защитникам. Несправедливо сваливать всю вину на Семёнова и Бирюкова, но, когда это твоя ведущая пара спецбригады (73 года на двоих) – не удивляйся, что больше пропускает только «Нефтехимик».

Помимо подбора защитников и игры в меньшинстве у Лямся есть ещё одна серьёзная проблема. Зовут её – Никита Сошников. Классный неуступчивый нападающий с убойным броском. В прошлом сезоне набрал 48 (27+21) очков и стал третьим снайпером регулярки. В этом отличился только в одном из 15 матчей.

Безголевую серию Сошникова можно объяснить многими факторами. Это и старая травма, из-за которой форвард не играл с 17 февраля. И высокие ожидания самого форварда. И не сыгранность троек за пределами финского царства.

Но не так сильно бьёт по «Салавату» отсутствие голов Сошникова, как частые смены сочетаний в тройках нападения, во многом вызванные молчанием снайпера. Лямся пытается решить задачу, которую за последние пять не смог решить ни один тренер Сошникова. Как сделать так, чтобы Никита с более-менее достаточной регулярностью забивал в равных составах?

— 27 из 48 очков Сошникова в прошлом сезоне пришлись на игру в большинстве – это 56%.

— 8 из 13 очков в нынешнем – это 61%.

Мало кто помнит, но в прошлом сезоне у Сошникова была ещё более длительная безголевая серия – 13 матчей. Легче перечислить какие сочетания тренеры «Салавата» не попробовали в поисках идеальных партнёров для Сошникова. Ни одно из них не забросило больше трёх шайб.

Фото: InStat

Были ли вообще такие сочетания в карьере Сошникова? Можно вспомнить тройку Шмелёв – Потапов – Сошников в «Атланте», были короткие яркие вспышки в АХЛ и всё. Подобрать связку (даже не тройку) для Сошникова не получилось ни в НХЛ, ни в «Салавате», ни в сборной России. Никита – супергерой, который должен спасти команду в одиночку. Неслучайно его лучшие игры в сезоне пришлись на период, когда большинство лидеров «Салавата» попало на карантин.

Он не жадный хоккеист, зацикленный на своём броске (11 голевых передач в сезоне). Просто Никита хочет играть в равных составах, как в большинстве. Размашисто, комбинационно со вкусом, но при этом всё делать самому: подбирать, бежать, обыгрывать, бросать и добивать. Этакий чеккер с сознанием Митча Марнера. Подстроиться под такой хоккей не получилось у Маннинена, Бурмистрова, Кугрышева, Кадейкина, Жаркова, Хохрякова, Умарка…

В нынешнем сезоне тренерский штаб юлаевцев поставил Сошникова к Кадейкину и Жаркову. С этой связкой в прошлом сезоне много играл Кугрышев, заработавший лучший показатель полезности за карьеру в КХЛ («+21»), а их тройка с заметным отрывом стала самой результативной при игре в равных составах.

Очки в равных составах за последние два сезона Фото: InStat

Но именно Кугрышев подстраивался под Жаркова и Кадейкина, а не наоборот. Сошников же продолжил играть в свой хоккей, а потом в уфимских СМИ стала подниматься тема, что хоккеисты устали друг от друга. С этим сочетанием команда выиграла 6 из 7 матчей в сезоне (в том числе дважды у «Авангарда»), у игроков даже стала появляться какая-та химия, но после победного дубля («Авангард» и «Сочи») Лямся неожиданно перевёл Жаркова в другое звено. Есть версия, что не без пожелания Сошникова.

Тут важно понимать, что Жарков не лучший партнёр для комбинационной игры, но это игрок умеющий вести борьбу, выгрызать и задерживать шайбу в чужой зоне. Идеальный партнёр для Кадейкина, который не стесняется идти в обводку и делать обостряющие передачи. Сошников мог бы как минимум повторить путь Кугрышева, а в идеале вместе в связке с Кадейкиным выбить дверь в сборную, но не понял (или не захотел понять), как играть в этом сочетании.

В какой-то степени Никиту можно сравнить с Бурдасовым. По статусу, таланту и неумению вписаться в игру команды без большинства. Интересно, что без первого «Салават» дошёл до финала конференции, а без второго взял реванш у «Авангарда» в первом раунде прошлогоднего плей-офф.

Какими бы крутыми хоккеистами ни были по отдельности Бурдасов или Умарк, их уход точно не сделал «Салават» слабее. В отношении Сошникова это понимает и Лямся, который не ограничился одной сменой в матче с «Магниткой» и оставил форварда в запасе на матч с «Куньлунем». В этом пока главное отличие финна от Цулыгина, который не хотел лишнего шума и прощал звёздам всё. Лямся же пытается сделать из «Салавата» команду уже в регулярке.

Лучшие игроки «Салавата» по полезности за два последних сезона

Худшие игроки «Салавата» по полезности за два последних сезона

Зачем мучить Кадейкина и Жаркова? Последний после перевода в четвёртое звено стал только сильнее, оживил Солодухина и набрал две голевые передачи при показателе полезности «+4». Кадейкин до последнего отрезка игры с Сошниковым выдавал лучшую игру в карьере. Но из-за амбиций одного хоккеиста разбивается одна из лучших связок «Салавата» в последних сезонах и теряется баланс в других тройках.

Если Сошников не перестанет любить себя в «Салавате», то вариант с его обменом в условный ЦСКА на хорошего нападающего и крепкого защитника только сыграет юлаевцам на руку. Это будет лучше, чем просто потерять игрока летом, когда он станет неограниченно свободным агентом.

Томми Лямся и Филип Ларсен Фото: hcsalavat.ru

Позиция Лямся в отношении звёздных игроков закаляет характер команды уже сейчас. В отличие от времён позднего Умарка, ни у кого нет вопросов, почему легионеры играют по полторы минуты в большинстве (хотя в равных у них получается лучше), а иногда и почти две. Люди делают результат. У «Салавата» появляется «регулярный» характер, о чём говорит статистика игр с прямыми конкурентами по Восточной конференции – «Ак Барсом», «Авангардом», «Магниткой» и «Автомобилистом».

Если при Цулыгине такие победы были сродни подвигу, то при Лямся юлаевцы уже обыграли «Магнитку» и дважды «Авангард». При этом два из трёх поражений пришлись на время карантина.

«Салават» пятый в лиге по реализации большинства, но здесь не всё так радужно, как показывают цифры. 9 из 23 голов пришлись на период, когда лидеры слегли с вирусом. Там были совершенно удивительные спецбригады, которые можно будет снова увидеть только во время следующей пандемии. Начиная с игры против «Барыса» первая спецбригада «Салавата» забила всего два гола в 9 матчах.

Если сравнить первое большинство «Салавата» до пандемии и после, видно, как увеличилась дистанция бросков с возвращением Ларсена. В этом варианте у юлаевцев больше двигается шайба, чем игроки.

Фото: InStat

В начале сезона Лямся даже выпускал на лёд пять нападающих, где Сошников/Кугрышев, Хартикайнен, Маннинен и Гранлунд в разных вариациях запутывали соперников постоянной сменой мест, Кадейкин выполнял роль центрового на пятачке, а Мухамадуллин был больше заточен на игру в подыгрыше, чем на бросок от синей линии. Возможно, Лямся стоит разнообразить состав первой спецбригады, а во вторую отправить дирижировать Ларсена.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Самое удивительное в нынешнем «Салавате» это то, насколько органично Гранлунд вписался в легионерскую тройку при игре в равных составах. Если в прошлом сезоне Умарк, забирая шайбу, ограничивал Маннинена и тормозил Хартикайнена, то сейчас ударное сочетание уфимцев штампует один гол за другим.

Фото: InStat

На счету финской тройки уже 17 голов при игре «5 на 5», а карта бросков Хартикайнена и Гранлунда наводит страх на соперников ещё до начала матча.

Фото: InStat

Ещё один игрок «Салавата» достойный отдельного внимания – Родион Амиров. Кого-то удивляет, почему тренерский штаб уфимцев не всегда находит места в составе талантливому нападающему ведь он ярко проявил себя, когда основные нападающие оказались на карантине, а сейчас произвёл фурор на Кубке Карьяла.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Но в этом и проблема, что 5 из 6 очков в сезоне Амиров набрал, когда «Салават» выходил играть без лишнего давления, а соперники смотрели на молодую команду юлаевцев немного сверху вниз. Это были исключительные матчи, которые уже вряд ли будут у «Салавата» в сезоне.

Дальше пошла другая ответственность и конкуренция, ограниченное игровое время, где нужно использовать шанс здесь и сейчас. Неслучайно Амиров получил «-2» с «Куньлунем» и «-3» с «Локомотивом». Родиону предстоит набраться опыта и перейти от молодёжного хоккея ко взрослому, где важно не только красиво забивать, но и к примеру не терять позицию, играя в своей зоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Несмотря на второе место в конференции, у «Салавата» достаточно как игровых, так и внутрикомандных проблем, требующих решениях в ближайшее время.

— Нужно пожалеть Метсолу и усиливать линию оборону. Это можно было бы сделать за счёт обмена Воробьёва, но желающих потянуть солидный контракт проблемного нападающего, судя по всему, пока нет. Хорошо, что оставались свободные деньги перед сезоном. Вопрос, есть ли они сейчас.

Резерв «Салавата» для усиления — меньше 100 млн рублей

— Восстанавливать связку Кадейкин – Жарков. Статистика говорит, что эта одна из лучших, если не лучшая связка «Салавата» за три последних сезона. Напрашивается воссоединение сочетания с Кугрышевым, но если вдруг Лямся решит прокачать тактические и оборонительные навыки Амирова, то, возможно, это будет лучший из всех вариантов.

— Решать вопрос с Сошниковым и стабилизировать тройки нападения. Лямся правильно сделал, что обозначил свою позицию уже сейчас. У Никиты есть полтора месяца, чтобы перезапустить сознание, иначе «Салавату» нет смысла удерживать нападающего до конца сезона. Это ещё в большей степени касается Воробьёва.

— Решать вопросы с игрой в неравных составах. Меньшинство ужасно с начала сезона, а большинство идёт по наклонной вниз. В прошлом сезоне уфимцы тоже много забивали в сентябре (18), а следующие 18 шайб были заброшены только к концу года.

Посмотрим, что покажет «Салават» в ближайших трёх матчах — с ЦСКА, московским «Динамо» и СКА.