Суперталант отказался играть за Канаду и выбрал Финляндию. Кто такой Брэд Ламберт

Когда в 14-16 лет национальные хоккейные федерации начинают впервые комплектовать юниорские сборные, то зачастую идут от простого и собирают со всей страны всё что блестит. Но при этом функционеры зачастую забывают, что их потенциальные сборники могут оказаться и далеко за пределами родины. Вряд ли стоит напоминать, что этнические русские Александр Барков, Денис Мальгин, Дмитрий Яшкин и Лео Комаров не имели шанса сыграть за страну своих родителей из-за нежелания ФХР смотреть дальше своего носа.

Но не так давно оказалось, что наши функционеры провели работу над ошибками и решили мониторить юниоров с российским паспортом за границей. Позапрошлым летом главный тренер юниорской сборной России 2004 года рождения Владимир Филатов пригласил на сбор в Сочи талантливого нападающего Александра Суздалева, играющего в системе «ХВ-71» из Йёнчёпинга. Причём вызов в российскую сборную ему пришёл даже раньше, чем из шведской. Но в итоге форвард с двойным гражданством сделал выбор в пользу «Тре крунур», даже несмотря на уговоры российской федерации. Заиграть игрока за сборную не получилось, но хотя бы за попытку Владимиру Филатову уже можно поставить жирный плюс.

Русские эмигранты. Они могли играть за нашу сборную, но выбрали Америку и Европу К Баркову, Яшкину и другим в скором времени добавится ещё один талантливый хоккеист c российскими корнями из Швеции.

Если про Комарова и Мальгина в России вспоминают не так часто, то за потерю для сборной по-настоящему элитного форварда Баркова, с которым действующая центральная ось национальной команды не смотрелась бы настолько хлипкой, ФХР до сих пор периодически упрекают. Однако, как оказалось, не так давно подобный грешок появился даже у непорочной Hockey Canada, потерявшей очень крутого юниора и претендента на первый номер Драфта 2022 года — Брэда Ламберта.



16-летний нападающий родился в Финляндии в семье финки и канадского хоккеиста Росса Ламберта, который огромным талантом никогда не считался и почти всю игровую карьеру провёл в Англии. Куда более успешней карьера сложилась у его дяди Лэйна Ламберта — в 80-х он сыграл в НХЛ почти три сотни матчей, попылил в Швейцарии, а после стал тренером и ассистировал Барри Тротцу в чемпионском «Вашингтоне».



Ламберт начал играть в хоккей в школе «Пеликанз» из родного для него и его матери Лахти. В 2015 году Брэд уезжал на родину отца в Саскатун, отыграв сезон в местной детской лиге, но довольно быстро вернулся домой, а через два года стал чуть ли не главным скандалистом финского хоккея.



Всё дело в том, что Ламберт-старший решил увезти сына из Лахти в Хельсинки и, как любящий родитель, нашёл более тёплое место в «ХИФКе». Прошлым летом суперталантливый центр подписал со столичной командой контракт по схеме 1+2 и почти весь сезон провёл в местной лиге для 20-летних, в 15 лет набирая в среднем около очка (0.9) за игру. Для сравнения, у другого финна и фаворита следующего драфта Ауту Ряти в дебютном сезон за команду U20 этот показатель на одну десятую ниже. Канадский финн был настолько хорош в молодёжке, что незадолго до своего 16-летия дебютировал за основную команду и сыграл за «ХИФК» четыре матча. Стать самым молодым автором шайбы в чемпионате Финляндии прошлой зимой не получилось, но зато Ламберт побил другой крутой рекорд, принадлежавший Александру Баркову — в матче с «Ильвесом» он набрал два очка и стал самым молодым игроком, набравшим два очка в одной игре.

В это межсезонье Ламберта на импорт-драфте CHL застолбил «Саскатун» —клуб, за который играли его отец и дядя. Команда из Саскачевана моментально выпустила пресс-релиз и пригласила Ламберта-младшего продолжить клубную династию, но нападающий даже не рассматривал вариант с возвращением в Канаду, а за месяц до драфта расторг контракт с «ХИФКом» и перешёл в «ЮП».



Тогда практически сразу в финской прессе вокруг Брэда разгорелся скандал, а коллеги из Суоми обвинили отца Ламберта в излишнем влиянии на карьеру сына. Всё упиралось в то, что папа игрока посчитал, что Брэда «зажимают» и искусственно сдерживают развитие, не давая играть с мужиками. На деле же оказалось, что отец и сын требовали от руководства «ХИФКа» гарантированного места в основе. Финский журналист Марко Леппянен мгновенно проехался по семье хоккеиста заявив, что она, как в онлайн-игре, хочет с помощью денег купить доступ к следующему уровню и обвинив Ламберта-младшего в нежелании зарабатывать место кровью и потом. А в конце и вовсе выдал тезис, мол, родители хоккеистов слишком часто стали принимать решение за юниоров. В общем, Ламберта-старшего Леппянен выставил эдаким финно-канадским «папой Кабанова».

Папа Кабанова: какой у нас контракт? Откуда? Разговор с корреспондентом "Чемпионат.ру" отец Кабанова Сергей начал с вопроса: "Гонения на Кирилла начались, что ли?" И объяснил, почему считает, что никакого контракта у его сына нет...

Почему же от Ламберта в Финляндии сходят с ума? Лично я очень хорошо помню его по последнему Кубку Глинки/Гретцки, где финны в полуфинале уступили россиянам. На том турнире Ламберт играл в звене с Ряти и каждый раз, когда финно-канадский юниор появлялся на льду за оборону сборной России становилось страшно. Первое, что бросается в глаза — это его скорость. Ламберт — просто ёжик Соник на максималках, который может банально объезжать соперников за счёт ног и ртутного катания. Если бы в том полуфинале в воротах не было бы Ярослава Аскарова, то вундеркинд из Лахти просто похоронил бы команду Владимира Филатова. Насколько у Ламберта шикарные ноги, настолько же великолепны и руки. Просто посмотрите как он работает с клюшкой. Кстати, во время локдауна он отрабатывал упражнения на замёрзшем озере. Всё по финским канонам.

Обозреватель The Hockey News Стивен Эллис назвал Ламберта клоном Натана Маккиннона и, на мой взгляд, это очень удачное сравнение. Я сходу и не припомню, кто из нынешних звёзд может так же «втопить» ногами и при этом очень плавно работать руками на максимальной скорости. Однако близнеца нападающего «Колорадо» сборная Канады уже не получит. Ламберт, как и любой золотой мальчик из Финляндии, с 14 лет не вылезал из местных сборных.

В Канаде же впервые решили побороться за Брэда не тогда, когда он приезжал на год в Саскатун, а только после мемориала Глинки. О намерениях сделать всё, чтобы заиграть за сборную кленового листа Ламберта сообщал летом 2019 инсайдер TSN Боб Маккензи. Но уже сейчас точно известно, что Брэд будет именно финским нападающим и продолжить выступать в свитере со львом на груди. Мешает финну с канадским гражданством сыграть за сборную исторической родины не только его нежелание, но и правило ИИХФ, согласно которому для того, чтобы представлять страну на международных турнирах необходимо отыграть в ней два сезона подряд. Но в Финляндии местная пресса уверена, что обрати канадская федерация внимание на Ламберта во время его первой поездки на родину отца, то выбор сборной для него не был бы таким лёгким.

Сейчас канадский финн, как и хотел, играет в 16-лет за основу «ЮПа» в Лииге, и даже начинал сезон в первом звене на краю у Яркко Иммонена, но чуть позже обосновался в четвёртой тройке. В этой «регулярке» он уже сыграл 11 матчей и забросил свою дебютную шайбу во взрослом хоккее. И пока Ламберт-старший доволен тем, сколько игрового времени дают сыну в новом клубе. Из-за дня рождения, выпадающего на декабрь, Брэд будет драфтоваться только в 2022 году и по ранним прогнозам скаутов должен составить конкуренцию в рубке за первый номер канадцу Шейну Райту, получившему «исключительный статус» в CHL. Вполне возможно, что уже этой зимой мы увидим Ламберта в составе Суоми на МЧМ в Эдмонтоне, где финны устроят очередную ярмарку достижений и сыграют в группе как раз-таки против канадцев.