Что произошло в КХЛ, пока гремела сборная? Трансферы, которые могли пройти незаметно

На прошлой неделе основное внимание хоккейных болельщиков было приковано к финскому этапу Евротура, на котором сборная России произвела настоящий фурор, а КХЛ отошла на второй план. Но жизнь в нашей лиге на это время не остановилась: было сыграно несколько перенесённых матчей, а также состоялось несколько любопытных трансферов. Рассказываем о сделках, которые вы могли упустить из виду.

Алексей Кручинин («Динамо» Санкт-Петербург)

Карьера некогда очень перспективного форварда Алексея Кручинина катится под откос. В 2016-2018 годах нападающий успешно играл за «Трактор», после чего перебрался в Санкт-Петербург, где в конце прошлого десятилетия начиналась его российская карьера. Но в СКА Кручинин быстро потерялся, через год вернулся в «Трактор», но на прежний уровень ему не удалось выйти ни в Челябинске, ни в Уфе, куда Алексея обменяли по ходу прошлого сезона. Летом Кручинину удалось найти работу только в «Куньлуне», но в Мытищах он никак себя не проявил и стал не нужен Алексею Ковалёву, как только к «драконам» присоединились легионеры.

Сейчас Кручинин хватается за, вероятно, последний шанс остаться в большом хоккее и подписывает контракт с санкт-петербургским «Динамо», выступающим в ВХЛ. На этом уровне Алексей уже играл и в Ярославле, и в Челябинске, и в том же Санкт-Петербурге за «СКА-Неву». Возможно, это и есть потолок для Кручинина.

Диллон Хетерингтон («Барыс»)

«Барысу» удалось подписать контракт до конца нынешнего сезона с очень интересным хоккеистом. 25-летний Диллон Хетерингтон – габаритный (193 см, 98 кг), жёсткий игрок обороны, очень полезный на своей половине площадки, но также умеющий помочь нападающим в подыгрыше. Канадец почти всегда по карьере находится в плюсе по показателю полезности, забивает немного, зато стабильно набирает 15-20 результативных передач. Однозначно Хетерингтон должен укрепить оборону «Барыса» и добавить казахстанской команде мускулов и мощности. Отметим, что в послужном списке Диллана есть золото ЮЧМ и МЧМ, чемпионство в АХЛ, а также 11 матчей в НХЛ за «Даллас». Думаю, Хетерингтон сейчас предельно мотивирован, ведь от его игры за «Барыс» во многом зависит подписание им нового контракта в Северной Америке.

Хитерингтон: КХЛ — отличная лига, я в восторге

Корбиниан Хольцер («Автомобилист»)

В Екатеринбург едет большой и опытнейший немец, на счету которого больше двухсот матчей в НХЛ и три чемпионата мира. Хольцер – сильный парень, любящий и умеющий играть жёстко, в тело, обожающий силовые приёмы. К такому на пятачок лучше не ехать, иначе может очень больно прилететь. По габаритам и манере игры Хольцера можно сравнить с Алексеем Семёновым, только немец всё-таки ощутимо моложе, проворнее и быстрее. В нападении «Автомобилисту» Корбиниан поможет вряд ли, это типичный домосед-разрушитель, но атака уральцев и не нуждается в усилении.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В последние годы Хольцер с переменным успехом выступал за «Анахайм», но сейчас, видимо, стал слишком медленен для сильнейшей лиги мира. Впрочем, в КХЛ Корбиниан ещё может быть успешен за счёт грамотного выбора позиции и использования длины клюшки. Интересно, что в «Автомобилисте» Хольцер стал шестым легионером, и сейчас трудно сказать, кто из уральских иностранцев готов отправиться в ротацию.

В «Авангарде» довольно неожиданно озаботились вратарской проблемой и нашли нового голкипера в Мытищах. Своей игрой за «Куньлунь» Шимон Грубец так впечатлил менеджмент «ястребов», что вопрос с чехом решили максимально оперативно. В Грубеце в «Авангарде» видят солидного и спокойного первого номера команды, с которым не страшно будет замахиваться на большие задачи в плей-офф.

«Я до сих пор не верю». Грубец перешёл в «Авангард», чтобы тащить Омск в плей-офф Видимо, по мнению руководства «ястребов», Игорь Бобков и Эмиль Гарипов с этой задачей справиться не смогут.

Перестановки в ХК «Сочи»

«Леопарды» очень активно провели паузу в календаре. Во-первых, был подписан контракт с голкипером Алексеем Красиковым. Вратарь, не оправдавший ожиданий Кирилла Фастовского, получает новый шанс в своей карьере, да ещё и перебирается поближе к СКА и сборной России. Красиков будет конкурировать за место первого номера южан с Максимом Третьяком, а вот со шведским кипером Йоэлем Лассинантти, который совсем разочаровал этой осенью, контракт в скором времени будет расторгнут. Ещё один вратарь системы «Сочи» Арсений Ахметов отправляется в «Сибирь». По сути, это обмен голкиперами между южным и сибирским клубом, просто оформленный иначе из-за крупного контракта Красикова.

Был близок к НХЛ, а сейчас может доехать до Орска. Почему «Сибири» не нужен Красиков? Ещё недавно с голкипером был подписан трёхлетний контракт с прогрессивной зарплатой.

Помимо решения вратарского вопроса сочинцы провели небольшую чистку состава. Так, расторгнуты контракты с форвардами Никитой Михайловым и Павлом Падакиным. Первый, напомним, мощно выстрелил в позапрошлом сезоне у Александра Андриевского в «Сибири», став третьим бомбардиром команды, но уже в следующем чемпионате не смог сработаться с требовательным Николаем Заварухиным. Летом от нападающего в Новосибирске фактически отказались, он приехал в Сочи к Андриевскому, но оглушительно провалился (9 матчей, 0 очков), подтвердив правоту руководителей «Сибири». Что касается Падакина, то «Сочимэн» тоже не набрал ни одного очка, показав, что зайти дважды в одну реку в хоккее очень трудно. Теперь и Михайлова, и Падакина ждёт ВХЛ, где парням нужно будет постараться, чтобы окончательно не угробить карьеру.

«Сибирь» договорилась с Демидовым

В начале ноября новосибирцы и строптивый защитник Демидов всё-таки ударили по рукам. Эта эпопея тянулась ещё с лета, когда Николай не захотел принимать квалификационное предложение «Сибири» в надежде то ли выторговать у клуба более весомый контракт, то ли выйти на рынок и рассмотреть предложения других команд, то ли и вовсе дождаться приглашений из НХЛ. Но спроса на талантливого, но нестабильного защитника, который много пропустил в прошлом сезоне из-за травмы, не было, и в конце концов Демидов пошёл на условия «Сибири», чтобы не оставаться в 25 лет без игровой практики. Кирилл Фастовский рассказал, что Николай сменил агента, отношение к «Сибири» и своей дальнейшей судьбе, что и заставило генерального директора «снежинок» растаять.

Фастовский — о переговорах с Демидовым: никогда ни с чем подобным не сталкивался

«Нефтехимик» и рижское «Динамо» сбросили балласт

После сверхнеудачного старта рижского «Динамо», у которого, впрочем, было много объективных причин, наставник латвийцев Петерис Скудра начал махать шашкой. Это вполне привычное поведение для этого наставника, который никогда особо не дорожил людьми. В Риге под удар попали ветераны команды: 33-летний Гинтс Мейя, игравший за «Динамо» с момента возрождения этого клуба под КХЛ в 2008 году, а также 36-летний Микелис Редлихс, проводивший в столице Латвии 11-й сезон. Можно согласиться с тем, что оба форварда разочаровали в нынешнем чемпионате (у Мейи 11 игр и 1 (0+1) очко, у Редлихса 8 матчей и 2 (0+2) балла), но решит ли Скудра хоть какую-то часть проблем рижан, выгнав из команды заслуженных ветеранов, которых любят фанаты «Динамо»?

Скудра — об уходе Мейи и Редлихса: на старом багаже выехать очень трудно

В «Нефтехимике» чистка куда логичнее. Так, расторгнут контракт с канадским защитником Джулианом Мелькиори, который не только не провёл ни одной игры за «волков», но и вообще даже не добрался до России. Кроме того, разорваны отношения с Романом Граборенко.

«Нефтехимик» объяснил, почему расстался с Граборенко

Но «Нефтехимик» не только избавляется от неугодных, но и планирует усиливаться. В Нижнекамск уже точно едет Филип Хольм, в позапрошлом сезоне ставший лучшим защитником-бомбардиром «Торпедо». Также возможно подписание «волками» контракта с канадским центрфорвардом Брэнданом Макмилланом.