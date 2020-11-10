«Для Овечкина и четвёртое место — это слишком». Споры о рейтинге, где Панарин стал лучшим

В связку к Артемию прочат Джонатана Тэйвза, которому не нравится в «Чикаго». А 4-е место Овечкина в рейтинге вызывает большую дискуссию.

Телевизионщики из NHL Network составили свой очередной ежегодный рейтинг лучших хоккеистов по амплуа. Эти хит-парады традиционно вызывают большой интерес и большие споры среди болельщиков — не обошлось без этого и на этот раз, и коснулись дискуссии российских нападающих, играющих на фланге.

Панарин — лучший крайний нападающий НХЛ на данный момент по версии NHL Network

«На телевидении Артемия признали лучшим, но он должен был выиграть «Харт Трофи»

Лучшим «крылом» НХЛ был признан форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который обогнал Давида Пастрняка, Никиту Кучерова и Александра Овечкина.

«Он действительно исключительно талантлив — это стало ясно уже тогда, когда он появился в НХЛ, в «Чикаго», где у них был потрясающий дуэт с Патриком Кейном. Панарин набрал 95 очков в прошлом сезоне, и здесь тоже необходимо отметить их «химию» с партнёром по звену Райаном Строумом. Артемий легко находит язык практически с любым хоккеистом. Он финишировал третьим в голосовании за «Харт Трофи», лишь немного отстав от Драйзайтля и Маккиннона», — отметил обозреватель телеканала Майк Джонсон.

Любопытно, что в голосовании болельщиков в социальных сетях Панарин тоже стал первым «вингером» лиги, но результаты на строчках ниже получились другими. Второе место занял Никита Кучеров, а третье — Александр Овечкин, и, таким образом, первую тройку составили только россияне. Шестое место у фанатов заработал Андрей Свечников из «Каролины», которого телевизионные эксперты вообще не включили в топ-20, отдав 19-е место Владимиру Тарасенко.

«Рейнджерс» сохранили центра для Панарина. Что будет с командой в новом сезоне НХЛ? Генменеджер Гортон провёл яркое межсезонье. Зачистил всех символов прошлого и сохранил ключевых игроков настоящего.

«На телевидении Панарина признали лучшим. Но я продолжаю настаивать на том, что он должен был выиграть «Харт Трофи», — отметил автор блога Blueshirts Banter Майк Мёрфи.

«Первый сезон Панарина в «Рейнджерс» имел безоговорочный успех. Набрать 95 очков в 69 матчах без первоклассного партнёра по тройке — это настоящее достижение. Когда в НХЛ снова начнут играть, мы вправе ожидать от Артемия новых достижений — он приучил, что с каждым годом превосходит свои предыдущие цифры, за кого бы ни играл. В пятницу Панарину исполнилось 29 лет, и в нынешней НХЛ трудно найти более яркого игрока. Он неуловим для защитников, прекрасно владеет шайбой, обладает точнейшим броском и телепатическим умением пасовать. Добавьте к этому крепкую «двустороннюю» игру и получите уникальный талант. Панарин станет тем парнем, на котором будут строиться мечты болельщиков о Кубке Стэнли. И если молодое ядро команды в лице Шестёркина, Какко, Фокса, Лафренье, Миллера и Кравцова будет быстро развиваться, то Артемий получит хорошую помощь для нескольких экспедиций в финал», — считает обозреватель WFan Sports Radio Шон Хартнетт.

Лидерство Панарина в хит-параде NHL Network не вызвало особых споров у болельщиков, и Артемий стал, пожалуй, единственным, чью заслугу признали все.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Болельщики мечтают о связке Панарин — Тэйвз

При этом кубковые перспективы команды Панарина пока вызывают большой скепсис. Так, обозреватель нью-йоркского издания Lohud Винс Меркольяно считает, что в предстоящем сезоне «синерубашечникам» будет крайне трудно попасть в плей-офф.

«Трудно представить, что эта команда в нынешнем виде выйдет в плей-офф. Летом она быстро проиграла «Каролине», и пока что мало сделано для устранения недостатков. «Рейнджерам» нужно лучше защищаться, лучше выполнять форчекинг и действовать с большей отдачей на ключевых участках площадки. Но вместо того чтобы добавить упорства и мускулов, они убрали своего лучшего оборонительного форварда — Йеспера Фаста. Возможно, Лафренье совершит плавный переход во взрослый хоккей. Может быть, другие молодые таланты совершат прыжки в своём уровне. Не исключено, что новый ассистент Жак Мартен выведет на новые высоты игру в обороне, а может быть, Игорь Шестёркин превратится после своих прошлогодних 12 матчей в одного из лучших вратарей в НХЛ. Если всё это произойдёт, то «рейнджеры» станут намного более сильной командой. Худшее, что может сделать команда, — сделать шаг, который поставит под угрозу реконструкцию», — считает Меркольяно.

Реконструкция, которая проходит в «Рейнджерс», нынче идёт и в прежнем клубе Панарина — «Чикаго», причём ставка на молодых, которые заменяют собой ключевых ветеранов, не понравилась капитану «Блэкхоукс» Джонатану Тэйвзу.

«Костяк команды сыт по горло». В «Чикаго» разгорается серьёзный скандал Ветераны недовольны внезапно начавшейся перестройкой и думают, что их хотят выжить из команды.

«Я хочу побеждать. Каждый год мы рассчитываем, что будем командой уровня плей-офф, готовим себя, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Мне никто никогда не говорил, что у нас идёт перестройка. Это всё шокирует, потому что команда движется в совершенно другом направлении, чем мы ожидали», — заявил Тэйвз в прессе в середине октября. Эти слова появились в газетах в день, когда форварда Брэндона Саада обменяли в «Колорадо», и через день после подписания вратарём Кори Кроуфордом контракта с «Нью-Джерси».

Болельщики «рейнджеров» трактовали эти слова по-своему, предложив менеджменту «синерубашечников» задуматься об обмене Тэйвза к себе. «У Тэйвза есть пункт в контракте, запрещающий обмен, и он сам говорил, что не имеет желания переезжать. Но насколько соблазнительно было бы для 32-летнего игрока сыграть вместе с Панариным и Зибанеджадом? Тэйвз неглуп, и может понять, что это было бы для него правильным шагом. Телефонный звонок от Артемия тоже мог бы помочь Тэйвзу передумать. Кроме того, болельщики «Рейнджерс» давно мечтают о подходящем человеке, который мог бы носить капитанскую нашивку. Ещё рано составлять список желаний на праздники, но сценарии могут быть разными», — отметил Джим Бэй из Empire Sports Media.

«Для Овечкина даже четвёртое место — это слишком много»

Вместе с этим поклонники «Вашингтона» принялись спорить относительно четвёртого места Александра Овечкина в представленном рейтинге NHL Nertwork. В прошлом году Александр был третьим после Кучерова и Кейна, а нынче потерял одну строчку.

«Несмотря на равный показатель по голам с Давидом Пастняком, Овечкин потерял одно место в рейтинге», — констатировал автор Russian Machine Never Breaks Ян Оланд, и многие поклонники в комментариях на этом сайте раскритиковали новый рейтинг.

«Возмутительно, что Ови не был финалистом голосования за «Харт Трофи». Эти журналисты должны начать смотреть хоккей», — возмущённо написал болельщик по имени Эрик Шульц.

«Для Овечкина даже номер четыре — слишком много. Кучеров — вот настоящий крайний номер один!» — возразил болельщик с говорящим никнеймом Lightning Champs.

«Люди, успокойтесь, это всего лишь мнение. Оно основано на сегодняшнем дне. Овечкин войдёт в список лучших форвардов всех времён, в этом нет сомнений. Часть величия Ови состоит в том, что его игра не слишком упала по уровню и результативности, хотя ему уже 35 лет», — считает cobra617.