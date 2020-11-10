Клубам КХЛ нужно больше доверять российской молодёжи. Наши парни этого заслужили

Сборная России по хоккею молодёжным составом отлично выступила на финском этапе Евротура, переиграв всех соперников. Игра нашей сборной впечатлила не только российских болельщиков, но и иностранных. Команда Игоря Ларионова выглядела мощно и абсолютно заслуженно стала первой.

Тем удивительнее наблюдать за тем, как некоторые команды Континентальной лиги мало доверяют молодёжи, которая давно заслужила свой шанс. Даже если взять победившую сборную России, то, например, «Авангард» уже успел отправить Арсения Грицюка в ВХЛ, а впечатливший своей игрой и атакующими навыками защитник Даниил Чайка, вернувшийся в ЦСКА из Северной Америки, пока не играет в первой команде. Не было (по крайней мере до Кубка Карьяла) в первой команде ЦСКА Афанасьева, не играет в «Динамо» Злодеев. Есть и другие примеры.

Оказывается, в хоккей можно играть, а не работать. Чем сборная России покорила наши сердца Разбор игры команды Игоря Ларионова на Кубке Карьяла.

Более того, примеры есть и среди тех, кто не попал в сборную, но тоже готов играть в Континентальной лиге. Турнир в Хельсинки лишь показал, что в России очень много талантливых игроков, но вот доверия им не хватает. Кого-то просто не подключают к первой команде после того, как человек перерос МХЛ, а кого-то банально отправляют в Высшую лигу. Да, обрасти мясом в любом случае надо, но когда хоккеиста маринуют слишком долго, то у него попросту опускаются руки. Особенно когда речь идёт о молодом игроке.

«Тренерам, специалистам, болельщикам необходимо уделять молодёжи максимальное внимание. За год до Олимпиады нам нужно наигрывать не легионеров, а именно молодых хоккеистов, все должны это понимать.

Вторая сторона медали — чиновники. Понятное дело, олимпийский комитет хочет золото Пекина, но для решения этой задачи почему бы ему по запросу ФХР и КХЛ не предложить ведущим игрокам молодёжной сборной специальные олимпийские контракты? Тем самым мы сможем удержать Амирова, Подколзина, Чинахова и многих других хотя бы на полтора-два сезона, дать им полноценное хоккейное образование», — выразил мысль олимпийский чемпион Александр Пашков.

В целом идея неплохая, но сложно удержать хоккеиста, если тот хочет уехать в Северную Америку. Всё-таки мы живём в свободной и демократической стране, где нельзя просто так навязать человеку свои условия. Каждый волен выбирать то, что ему нравится, и хоккеисты в этом плане не исключение. Однако Олимпиада и участие в ней, безусловно, является отличным стимулом для любого спортсмена.

Фото: fhr.ru

Думаю, что настал момент, когда КХЛ должна пересмотреть лимит на иностранцев, и в частности на вратарей, чтобы молодые российские хоккеисты могли полноценно развиваться. Тогда вертикаль «спортшкола — МХЛ — КХЛ — сборная России» заработает в полную силу. В таком случае ни один молодой игрок не будет смотреть в сторону Северной Америки, а будет ждать своего шанса в КХЛ и сборной», — полагает известный российский тренер Андрей Назаров.

А вот эта мысль уже более близка к реальности. Действительно, складывается такое впечатление, что в России назрела серьёзная реформа относительно доверия к молодым игрокам. Разрабатывать и проводить её совместными усилиями должны ФХР и КХЛ.

Российская команда на Карьяла как американская на Кубке мира. Только моложе и с титулом Сравниваем выступление нашей молодёжки и сборной североамериканских звёзд.

Посмотрите, Континентальная лига ещё при Дмитрии Чернышенко внесла в регламент отличный пункт, согласно которому игроки до 21 года не попадают в жёсткий потолок зарплат. Таким образом клубы стимулируют развивать молодых хоккеистов и как можно больше задействовать их.

Напрашиваются и другие меры, призванные укрепить позиции нашей молодёжи. Помимо обязательного наличия в составе на игру так называемого лимитчика (он может просидеть на лавке весь матч), нужно добиваться того, чтобы команды ещё больше подключали своих талантов к основе. Возможно, стоит прописать, что в каждом клубе Континентальной лиги должно выходить на матч не менее пяти российских игроков в возрасте до 21 года.

Или же, как отметил Назаров, ввести жёсткие меры на иностранных вратарей. Посмотрите на ХК «Сочи», так как эта команда является наиболее наглядным примером. Перед началом сезона туда пригласили шведа Йоэля Лассинантти, проигравшего конкуренцию Максиму Третьяку. Логично, что от скандинава в ближайшее время планируют отказаться, а в пару к Третьяку взяли Алексея Красикова. Если бы действовало жёсткое правило на, например, запрет иностранных голкиперов, то никакого Лассинантти мы бы в «Сочи» не увидели вовсе.

В том, что время реформ пришло, нет абсолютно никаких сомнений. Главное тщательно всё продумать и вынести на обсуждение. Кубок Карьяла доказал, что наша молодёжь готова обыгрывать даже взрослых мужиков. Чего уж говорить про молодёжные чемпионаты мира, которые мы такими темпами тоже можем выигрывать? Но, разумеется, исключительно при постоянном прогрессе и работе над нынешними правилами и регламентом. Иначе некоторые тренеры (особенно иностранные) будут попросту преследовать свои амбиции и забывать про молодых игроков. Такого наши таланты точно не заслужили.