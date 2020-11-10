Какое затмение нашло на Карлссона? «Барыс» пропустил нелепый гол уже на 11-й секунде!

Матч в Ярославле наверняка будет сниться Хенрику Карлссону в кошмарах. Только он вышел из лазарета, где находился с начала октября, только воссоединился с командой, и вот – первый матч после возвращения. Да ещё какой – на выезде, с «Локомотивом», одним из лидеров турнирной таблицы, в то время как «Барыс» буквально на днях забрался в восьмёрку Восточной конференции. Мало того, у матча был и дополнительный бэкграунд – в межсезонье из Казахстана в Ярославль переехал главный тренер Андрей Скабелка и вратарь Эдди Паскуале, который в прошлом году отобрал у Карлссона звание первого номера «барсов».

В общем, степень ответственности, и так немалая, возрастала в разы. Но конфуз случился уже на 11-й секунде. Как говорится, ничего не предвещало – «Локомотив» со стартового вбрасывания забрался в зону атаки, шайба прокатилась по борту, гости не смогли её вывести, и она оказалась на клюшке у Атте Охтамаа. У защитника особых вариантов развития атаки не было – его уже накрывал соперник – и он просто пальнул снаряд вглубь зоны. Даже не наносил нацеленный бросок по воротам – так, куда-то туда. А шайба срикошетила от лицевой линии и скакнула за спину Карлссону прямиком в ворота. Кажется, даже сам Охтамаа не ожидал такого развития событий!

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Какое затмение нашло на Карлссона, «зевнувшего» такой гол? Как бы то ни было, это стало началом разгрома. В концовке первого периода, при счёте 2:1 в пользу «Локомотива», ярославцы организовали ещё один расчудесный гол, только на сей раз за него надо благодарить не фортуну, а мастерство Андре Петерссона. Егор Коршков пытался выйти из-под опеки двух защитников за воротами, но передача на пятачок не проходила. В итоге, когда Коршков всё-таки попытался её сделать, шайба срикошетила от клюшки Дмитрия Гуркова и парашютиком полетела на пятачок. Петерссон сориентировался мгновенно, показал отменную координацию и слёту забил бейсбольный гол.



Всё произошло так быстро, что Карлссон даже не успел переместиться, а новичок «Барыса» защитник Диллон Хитерингтон, хоть и пытался рукой выбить шайбу из опасной зоны, но не успел. Судьи посмотрели момент на предмет высоко поднятой клюшки у Петерссона, но гол был забит по всем правилам.

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На Карлссона было больно смотреть. Два полнейших нежданчика за каких-то 18 минут игры! Странно, что главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис не решился сразу заменить вратаря. Всё равно пришлось это делать в середине второго периода, когда «Локомотив» довёл счёт до разгромных 6:1.



Карлссон и в прошлых сезонах не слишком впечатлял, так что списывать всё только на «заржавелость» после долгого перерыва не стоит. Конечно, защитники «Барыса» не особо помогали шведскому голкиперу, но говорят же – везёт тому, кто везёт. А кто не везёт, тому, стало быть, не везёт.