«Спартак» наконец-то победил ЦСКА! Доволен остался даже Знарок

В нынешнем регулярном чемпионате команды уже дважды встречались друг с другом. «Спартаку» в дерби удалось набрать лишь очко, когда ЦСКА победил в овертайме со счётом 3:2. Первая встреча получилась ещё более результативной, в ней сильнее тоже оказались хоккеисты Игоря Никитина – 5:4.

«Мы готовимся не только ко встрече со «Спартаком»: у нас впереди четыре домашние игры – все через день. После перерыва ребята хорошо поработали.



Матчи со «Спартаком» всегда принципиальные, это дерби. Сыграли в этом сезоне уже две игры, обе получились не легкими. Поэтому готовимся завтра к очередной войне», — сказал перед встречей старший тренер ЦСКА Дмитрий Юшкевич.

«Мне не нравится, как «Спартак» действует в обороне. Не слушают они Знарка. Провалы очень большие, да и характера не хватает, что вообще не присуще командам Знарка. В свою очередь Олег стал более мягким – это видно по скамейке. Легионеры играют прилично, но где молодёжь, где энергия?» — сетовал известный в прошлом спартаковец, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.



Действительно, одна из главных проблем нынешнего «Спартака» — игра в обороне. Уж больно много команда пропускает, а атакующих защитников вроде Юсе, складывается впечатление, гораздо больше «домоседов». Именно из-за проблем с обороной «Спартак» в нынешнем сезоне недобрал так много очков.



В этой связи не было сомнений, что третий матч между этими командами тоже получится результативным. Так оно в итоге и получилось. Уже в первом периоде публика увидела роскошный проход Голдобина из своей зоны. Николай набрал скорость, прошёл всю пятёрку красно-белых, выкатился на ворота и пробил Гудачека.

Номинальные гости ответили реализацией большинства. Спартаковцы закрепились в зоне. Рылов сделал передачу на левый край — Бакош принял шайбу и из-под защитника бросил в дальнюю девятку. Не помог даже Шарыченков, который толком не среагировал на эпизод. У «Спартака», кстати, второе после «Автомобилиста» большинство в лиге, о чём тренерский штаб Игоря Никитина не мог не знать.

Во второй двадцатиминутке команды тоже обменялись голами. Сперва Дальбек щёлкнул от синей линии. Гудачек отбил перед собой — Мамин выиграл борьбу на пятаке, подобрал отскок и добил шайбу в сетку. Затем забил бывший «армеец» Широков. Спартаковцы перешли в позиционную атаку. Кулик набросил от синей линии — Сергей на пятаке подставил клюшку и переправил шайбу в ворота.

Как оказалось, успокаиваться команды даже не собирались. В третьем отрезке встречи первый гол в КХЛ в свой актив записал Сериков. Цыплаков ловко развернулся, сместился к центру и сделал перевод на правый край. Артём в касание зарядил низом — Шарыченков не удержал шайбу, и она проползла за линию ворот.



Ответ последовал практически мгновенно. «Армейцы» выиграли вбрасывание и закрепились в зоне. Кемпе от борта сделал скидку на Слепышева, который в касание вонзил шайбу под перекладину. Гудачек не успел среагировать, да и сложно было это сделать, так как Антон бросил так хлёстко, что можно только позавидовать.



Было заметно, что Олег Знарок и Игорь Никитин прилично нервничают. Игра шла как на качелях, а победить в дерби хочет любой тренер. Дело близилось к овертайму, но его можно было избежать, забей «Спартак» в большинстве после удаления Кемпе. Увы для болельщиков красно-белых, забить в основное время у их любимцев не получилось.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Зато в овертайме «Спартак» дожал и наконец-то победил ЦСКА. Бакош получил пас на ход, по центру выкатился один на один, качнул Шарыченкова и послал шайбу под щитком голкипера. Доволен остался даже обычно хмурый Олег Знарок. А вот в раздевалке ЦСКА, видимо, будет серьёзный разбор полётов.