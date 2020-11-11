«Об НХЛ не думаю. Мне уже не 20 лет, а молодёжь там безумно сильна». Интервью с Галиевым

Воспитанник московского «Динамо» Станислав Галиев в 16 лет уехал в Северную Америку и три сезона отыграл под руководством бывшего главного тренера «Вегаса» Жерара Галлана в юниорской лиге Квебеке, а в 2010 году был задрафтован во втором раунде «Вашингтоном» и долгих пять лет безуспешно пытался пробиться в основу «Кэпиталз». В 2017-м Галиев вернулся в Россию, мгновенно выиграл Кубок Гагарина с «Ак Барсом» и уже четвёртый сезон проводит в Казани. Мы поговорили с лидером команды Дмитрия Квартальнова о раннем отъезде в Канаду, взаимоотношениях с «Вашингтоном» и игре «Ак Барса» в этом сезоне.

«Мне тренеры постоянно говорят: «Бросай! У тебя хороший бросок!». Не всегда прислушивался

— Как удалось провести межсезонье?

— Практически всё время провёл в Казани, даже не ездил в Москву, решили с семьёй перестраховаться. В Казани хорошие условия — здесь всё доступно. Так что, сделали себе такой затяжной отпуск. Единственный минус, что не удалось увидеться с родными и провести с ними время.



— Многие хоккеисты специально снимали дома за городом и уходили в жёсткую самоизоляцию. Как вы с женой отреагировали на всю эту ситуацию весной, учитывая рождение сына?

— Если честно, практически не выходили из дома. Я мог только с собакой выйти погулять. Лишний раз ребёнка на улицу не выводили, у нас большая лоджия, там много времени проводили. Продукты через интернет заказывали – лучше обезопасить себя, чем попасть под это.



— Лига затянула с решением остановить плей-офф прошлой весной?

— Если посмотреть, тогда все американские и европейские чемпионаты закрылись. Я думаю, что решение приняли правильное.



— Говорят, КХЛ могла доиграть сезон в Сочи.

— Мы слышали такие новости и были готовы на всё, приняли бы любое решение от лиги. Конечно, хотелось бы доиграть, но так сложилось.



— Владимир Крикунов высказывал мнение, что лучше переболеть летом и, заработав иммунитет, входить в сезон с антителами.

— Тут везде есть плюсы и минусы, но ведь никто не знает, сколько иммунитет держится. Как будет, так и будет.



— Внутри было ощущение, что тот сезон должен был стать чемпионским для «Ак Барса»?

— Да, у нас была хорошая команды, мы были на ходу. Уверенно прошли первый раунд, имели хорошие шансы завоевать Кубок Гагарина. Немного обидно, но что поделать?

Станислав Галиев Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

— В плане индивидуальной подготовки это межсезонье у вас выпало?

— Да, это был самый главный минус. Даже из дома толком нельзя было выйти на пробежку. Но я заказал себе велосипед, крутил педали. Ещё купил себе всякие резинки, чтобы хоть как-то оставаться в тонусе.



— Проседающие компоненты подтянуть не удалось?

— Хотел добавить силы, поработать с большими весами. Хотел проводить чаще времени на льду, но не получилось. Считаю, что мы все были в одинаковых условиях, но из-за этого кто-то хуже подготовил себя. Кто-то привык больше бегать или больше времени на льду проводить, но из-за пандемии не получилось этого сделать.



— Какие вообще компоненты закладываются исключительно до юниорского возраста? То же катание в сознательном возрасте уже не поправишь.

— Да, наверное, катание с детства нужно закладывать, потом уже очень тяжело его исправлять. Другие компоненты ещё можно поправить – тот же бросок. Можно придумать очень много тренировок для отработки броска. Катание, конечно, можно поправить. Тем более, сейчас много тренеров, которые отдельно им занимаются. Но в голове уже очень тяжело перестроиться. Лично я не представляю, что получится, если мне будут пытаться править катание.



— С Айратом Кадейкиным, который стал в «Ак Барсе» тренером по развитию, удалось позаниматься?

— Он собирал нас в межсезонье. Когда было свободное время, мы по желанию могли покататься на базе. Сейчас график достаточно затруднённый и не всегда получается это сделать. Но он помогает травмированным ребятам, занимается с ними катанием, той же техникой. Это большой плюс для всей нашей команды.



— Согласны, что у вас с годами намного лучше стал кистевой?

— Я бы не сказал, что что-то менял в своём броске. Просто я стал чаще бросать и чувствовать эту остроту, когда я могу довести шайбу до ворот. Мне тренеры постоянно говорят: «Бросай! Бросай! Бросай! У тебя хороший бросок!». Не всегда прислушивался к этому, но сделал выводы, и оно как-то пошло-поехало.



— Слышал мнение, что почти у всех команд общекомандные сборы получились очень сырыми.

— Да. Этим летом у нас был только один турнир, хотя до этого по два-три проводили. В плане игровой практики это самый большой минус.



— Бывшие партнёры по «Вашингтону» не рассказывали, каково находиться в «пузыре» во время плей-офф?

— Я общаюсь с Димой Орловым и Женей Кузнецовым, и было бы интересно узнать, как у них устроено всё в пузыре, но мы эту тему ещё не обсуждали. Летом больше говорили о том, продолжат ли они вообще сезон.

Александр Овечкин и Станислав Галиев Фото: Jared Silber/NHLI via Getty Images

— Насколько тесно продолжаете общаться с русскими из «Кэпиталз»?

— С Димой и Женей постоянно общаемся. Жена Жени — крёстная моего ребёнка. Так что отношения у нас очень близкие, мы постоянно на телефоне с ними.



— После ухода из «Вашингтона» следите за клубом или поостыли?

— Если честно, то слежу за каждой их игрой, смотрю каждый обзор. Переживаю за ребят. Там очень много друзей осталось.

«Если бы мы отсрочили старт сезона, то какие были бы гарантии, что мы его вообще начнём?»

— Николай Прохоркин летом сказал, что потолок зарплат — лучшее, что могло случиться с КХЛ. Как вы отнеслись к этому решению лиги?

— Я сейчас играю всего лишь четвёртый год в КХЛ и не знаю точно, как было раньше. На мой взгляд, сейчас все команды равные. Любая команда может обыграть любую, и тем интереснее будет плей-офф в этом году.



— Наверняка видели, что происходит на старте чемпионате. «Локомотив» не вышел на матч и получил «технарь», СКА вынужден был играть молодёжкой, до сих пор переносят матчи. На ваш взгляд, сейчас то время, когда стоит играть в хоккей?

— Если бы мы отсрочили сезон, то какие были бы гарантии, что мы его вообще начнём? Мы все соскучились по хоккею и были довольны, что сезон начался вовремя.

— Представляете, что было бы, если бы КХЛ решила начать сезон в нескольких «пузырях»?

— Не представляю, как это можно было бы организовать на весь сезон. Даже сейчас ходят слухи, что НХЛ не хочет это повторять из-за огромных затрат. Если на плей-офф, то ещё можно было рассмотреть такой вариант и пожить в «пузыре» 2-3 месяца максимум. А полгода в «пузыре» было бы чисто психологически тяжело перенести.



— То, что в КХЛ везде разный размер площадок, вас напрягает?

— На мой взгляд, должен быть один стандарт площадки. Сегодня мы играем на канадской площадке, потом на следующий день приезжаем на финскую, а через день снова на канадскую. Это очень сбивает, так как на каждую площадку у нас должна быть отдельная система. Считаю, что нужно все команды переводить на единый стандарт. И хоккей станет интереснее из-за того, что команды будут играть в похожем стиле.



— Какая конфигурация будет идеальной?

— Не могу сказать. Я 10 лет играл на канадской, потом два года играл на европейской и уже, наверное, отвык от канадской. На какой скажут, на такой и будем играть.

«Мне очень нравятся мотивирующие беседы с тренерами. После них ты сразу начинаешь смотреть на себя в зеркало»

— Насколько долго прошлым летом привыкали к системе Квартальнова?

— Конечно, переход на новую систему занял время. Некоторым новеньким ребятам в этом году было тяжело. Но нужно немного потерпеть, уделить внимание мелочам, тогда всё доходит до автоматизма.



— В чём ключевые отличия хоккея Квартальнова от хоккея Билялетдинова?

— У Зинэтулы Хайдаровича более оборонительный стиль, это больше игра в откат. При Дмитрии Вячеславовиче мы, наоборот, больше играем в давление в зоне атаки и не даём поднять голову сопернику. Это, наверное, два главных отличия.



— В прошлом сезоне вы как-то говорили, что «Ак Барс «любит играть в агрессивный хоккей". Но нет ощущения, что в начале этой регулярки команде зачастую не хватает этой самой агрессии?

— Да, соглашусь. Я не знаю, с чем это связано. Да, мы были быстрой командой и очень много владели шайбой. Сейчас это иногда не получается. Но у нас долгое время отсутствовало несколько ребят, из-за этого мы немного поменяли систему. Когда соберём оптимальный состав, будет всё то же самое, что и в прошлом сезоне.



— То, что прошлую регулярку «Ак Барс» прошёл достаточно ровно, а в этой словили спад уже в конце сентября, стало стрессом?

— Это не было каким-то стрессом. Никому не нравится проигрывать, особенно с таким составом, как у нас, с таким коллективом. Мы знаем, что можем играть лучше. Да, у нас был небольшой спад, наверное, из-за того, что была какая-то скомканная подготовка и отсутствовало несколько игроков. Но мы были уверены, что пройдём этот спад, станем более уверенными и больше сплотимся. Дай бог, что это был наш последний спад.



— Вы как-то рассказывали, что Квартальнов не любитель долгих собраний. Во время этой чёрной серии хотя бы один затяжной разнос был?

— Разносы, конечно, были. Но он тоже нервничает, и ему было неприятно. В основном во время разносов Квартальнов показывает нам на видео наши ошибки и как нам нужно было сыграть. Ничего особенного в этом нет.

— Матч со СКА, когда питерцы сыграли молодёжкой, был худшим в той чёрной серии?

— Ну, у нас и матчи с «Северсталью» и «Торпедо» сразу после игры в Питере нельзя было занести в плюс. Наверное, вся та поездка была неудачной для нас как по качеству игры, так и по результату.



— Наверняка в том матче со СКА сидела в голове мысль, что против вас играют вчерашние юниоры?

— Мы не обращали внимания на то, что у них выйдут пацаны. Но я до этого посмотрел их игру с «Сибирью», и там все бились, все летали. У них очень хорошая молодёжь. Лично я на собственном примере знаю, что когда дают шанс молодёжи, то все выходят заряженными. Я уверен, что им сказали: «Не бойтесь ошибаться и всё будет получаться». В принципе, так и было.



— На послематчевой пресс-конференции после игры сложилось впечатление, что Квартальнов разгромит раздевалку.

— Я не видел Дмитрия Вячеславовича на пресс-конференции, но в раздевалке тоже было горячо.



— Будучи тренером «Сибири», Квартальнов во время спада советовал игрокам выйти на улицу и посмотреть, как живут обычные люди. За время вашей работы с ним он что-то подобное выдавал?

— И он, и Зинэтула Хайдарович приводили подобные примеры, устраивали такие мотивирующие разговоры. Мне очень нравятся такие беседы. После них ты сразу задумываешься, начинаешь смотреть на себя в зеркало и пытаться что-то изменить в себе. Я только за такую мотивацию.

— Место ниже первого в этом сезоне будет явно ниже потенциала «Ак Барса».

— Соглашусь, у нас задача — первое место на Востоке и дальше первое место в лиге.



— В прошлом сезоне у вас в центре часто играл Воронков, в этом у вас регулярно центрит Артём Галимов. В чём его крутость?

— Он очень перспективный игрок. У Артём большое будущее. Он быстрый, у него великолепное голевое чутьё, хороший бросок, руки. Думаю, что с каждым годом он будет прибавлять. Дай бог, мы увидим его в НХЛ.



— В чем всё-таки магия Зарипова? Человек в 40 лет переживает уже, наверное, третью или какую по счёту молодость.

— Он просто обожает хоккей! Он болеет им! Данис — лидер нашей раздевалки. На льду он получает удовольствие даже в таком возрасте. Это душа нашей команды. Я рад, что мне посчастливилось поиграть с таким человеком.

Вячеслав Основин, Данис Зарипов и Станислав Галиев Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

— От Зарипова идёт постоянный подсказ. Вы видите в нём тренерские задатки?

— Не знаю, это у него надо спрашивать. Может, он в будущем станет нашим тренером по большинству? Он всегда подсказывает и подбадривает. Данис выиграл уже пять кубков и, надеюсь, выиграет ещё один. Дай бог, если он сам захочет, то у него всё получится. Он не останавливается на своём пути и если поставил задачу, то её всегда добивается.



— Не забавляет, что и вы, и Галимов, и Зарипов — татары, но с Казанью до хоккея вас ничего не связывало?

— Я — москвич, татарин если только по фамилии. Вы ввели меня в ступор, даже не знаю, что ответить (смеётся).



— Как дела с татарским языком? Как-то вы хотели пробовать почитать татарскую литературу.

— Это давно было. Не, не моё. Как-то не зашло. Язык даже не учил, и пока не получается. В раздевалке говорим только на русском или английском.



— Насколько быстрое возвращение Дмитрия Юдина после удаления опухоли на горле удивило? Человек практически с операционного стола полетел на лёд.

— Мы всего его поддерживали, он — боец. Переживали за него, но знали, что всё будет хорошо. Спасибо нашим тренерам и докторам, которые помогли так быстрое ему войти в ритм и почувствовать игру. Сейчас он играет на очень хорошем уровне.



— Я слышал, что Юдин один из системообразующих игроков в раздевалке.

— Он всегда остаётся весельчаком. Я ни разу не видел его в плохом настроении. От этого идёт позитив у нас в раздевалке. В «Ак Барсе» такой коллектив, что мы всегда на позитиве и всё время смеёмся, подбадриваем друг друга даже в напряжённой обстановке.



— Следите за тем, как «Ак Барс» работает в соцсетях? В сентябре клуб устроил небольшую медиавойну с «Авангардом».

— Ребята из пресс-службы ещё в прошлом году что-то поменяли, и всё пошло-поехало. Очень здорово, что у нас есть «Ак Барс Шоу». Мне очень нравится то, что они устраивают очень много интересных акций. Ребята — молодцы. Как мы стараемся работать на льду, так же и они делают свою работу, привлекают население по всей России к «Ак Барсу». Социальные сети — это такой новый мир, к которому люди всё больше и больше причастны.

— Приглашение в эфир консультанта по женскому здоровью — не перебор?

— Кстати, я увидел это видео только на следующий день после эфира. Но я даже не смотрел, что там было внутри. Но людям понравилось?



— Практически все были в небольшом шоке.

— Надо будет посмотреть. Уже самому интересно (смеётся).



— Многие коллеги жалуются, что российские хоккеисты не особо любят общаться со СМИ.

— В Америке вообще учат этому. Перед сезоном проводят собрания и рассказывают о том, как разговаривать с медиа. Меня многому научили там. Да я и сам по себе открытый человек, который даёт интервью, если нужно. Тем более, если об этом просит клуб. Болельщики ведь тоже хотят знать, что творится у меня и в команде. Если говорить о каких-то клубных акциях, то я тоже всегда за. Сейчас их у нас стало меньше, и, думаю, всем понятно, с чем это связано. Лучше немного переждать. Чуть попозже всё встанет на свои места.

«В «Вашингтоне» мне шансы давали, но я ими не пользовался»

— Детский тренер Никиты Кучерова Геннадий Курдин как-то сказал следующую фразу: «В том возрасте мне могли сказать: «Какой Кучеров? Да говно ваш Кучеров. Вот Галиев это уровень!» У вас было неформальное соперничество в чемпионате Москвы?

— Если честно, то по детям больше был заметен Никита Гусев. Я даже не знаю, с чем это связано. Какой-то гонки у нас не было. Тем более что меня только один раз приглашали в юниорскую сборную, и мы играли друг против друга только по Москве. Помню у нас была такая команда, что неинтересно было играть — всех обыгрывали.



— Вы уехали в Америку 16 лет, по собственному признанию, из-за того, что североамериканский стиль вам подходил намного больше. Но если бы в 2008-м в России были нынешние системы «Динамо» или «Ак Барса» с чёткой вертикалью, то это бы могло повлиять на ваше решение остаться в России?

— Может быть, что-то и изменилось бы. Просто в Америке эта система работает уже годами, и она отполирована до мелочей. Да, сейчас у нас в Казани стали давать шанс молодым ребятам. Ребята поняли это и стараются работать ещё больше. Что касается меня, то я нисколько не жалею, что уехал в своё время. Раньше таких условий в России и близко не было. Когда я уезжал, то ещё даже МХЛ не было. У нас была хоккейная школа «Динамо», а потом сразу вторая команда. Было безумно тяжело зацепиться за что-то.

Станислав Галиев Фото: Claus Andersen/Getty Images

— Насколько система нынешнего «Ак Барса» сопоставима с энхаэловскими франшизами?

— Мне тяжело сравнивать, всё-таки в НХЛ я был только в одной организации. Да и в КХЛ я тоже был пока что только в одном клубе. У нас сильная академия, хорошая молодёжная команда. В «Барс» в прошлом году пришёл новый тренер Сергей Душкин и команда сразу стала очень здорово выглядеть. В Казани подпускают молодых игроков и дают прочувствовать этот шанс во взрослом хоккее. Я думаю, что система «Ак Барса» на правильном пути.



— Игры с «Динамо» для вас принципиальные?

— Они меня вырастили, но я уехал в 16 лет… Я больше настраиваюсь на все московские команды потому, что на эти игры приезжают родители и хочется их порадовать.



— Понимали, что отъезд в Северную Америку может закрыть путь в сборные? Не так давно в России было предубеждение к российский легионерам, играющим в CHL.

— Меня тогда не вызывали никуда и что мне было терять? Наоборот, это был шанс доказать, что кто-то был неправ.



— То есть к вам было предвзятое отношение в сборной ещё до отъезда?

— Я один раз съездил на Мемориал Глинки и всё. Никаких конфликтов с тренерами не было. Наверное, меня просто не замечали, хотя я был в команде на ведущих ролях.



— Практически все считают, что после Квебека вы на драфте попали в «Вашингтон» в не самое удачное для вас время, когда пробиться в верхние звенья было почти нереально.

— Тут больше вопросы ко мне. Я не воспользовался этим шансом. Думаю, что с развитием всё было нормально. Там поменялся генеральный менеджер и сменилось четыре тренера. Время шло и что-то менялось. Я этим шансом не воспользовался, хотя мне его давали.



— Никита Трямкин сетовал, что в НХЛ не объясняют почему игрок может остаться в запасе даже после хорошего матча. Такое отношение бесило или заставляло больше работать?

— У меня такого не было. Когда я попал в «Вашингтон», там был очень сильный состав и минимум травм. Я играл в четвёртом звене и тяжело было пробиться. Но опять же, шансы давали, а я ими не пользовался. Да, было тяжело, в четвёртом звене немножко другой хоккей. Но если ты хочешь, то всё сможешь.



— Ни разу не было желания запросить обмен?

— Агент просил обмен, но что-то не сложилось. Меня отправили в фарм-клуб, отыграл там последний сезон в Северной Америке и уже по ходу него решил, что хочу попробовать себя в России.



— Сейчас обида на «Вашингтон» осталась?

— Нет-нет-нет. Я благодарен за то, что мне дали шанс и я почувствовал эту атмосферу, познакомился с такими легендарными игроками.

Станислав Галиев после драфта, где был задрафтован «Вашингтоном» Фото: Harry How/Getty Images

— Что главное для себя вынесли из североамериканского опыта в игровом плане?

— Там каждому нюансу уделяют внимание. Тебе постоянно показывают видео, с тобой постоянно занимаются. Тренировочный процесс создаёт игровые условия: ты выходишь на лёд на 20-30 минут, но каждое упражнение идёт интенсивно 2-2.5 минуты, всё очень быстро. В тех же играх везде борьба, высокие скорости. На то она и самая лучшая лига — там собраны лучшие игроки. Все мечтают там быть и это просто нужно прочувствовать — это тяжело описать словами.



— Когда вы приехали в Северную Америку, то вас пытались переучивать?

— Когда приехал в Квебек, то конечно. Это юниорская лига и она, действительно, развивает тебя. Спасибо нашему тренеру Жерару Галлану — он три года назад довёл «Вегас» до финала Кубка Стэнли. В «Сент-Джоне» у нас была очень хорошая команда. Там знают, что нужно донести до игроков.



— Для вас НХЛ – написанная глава или ещё есть желание в будущем попробовать вернуться за океан. У вас ведь последний сезон по контракту с Ак Барсом.

— Пока не думаю об этом. Живу в реальном мире. Нужно становиться лучше, чтобы уехать. Мне уже не 20 лет, а молодёжь там безумно сильна.



— Вы в Северной Америке становились чемпионом в USHL, QMJHL, ECHL и брали Мемориальный кубок, а приехав в Казань сходу взяли Кубок Гагарина. Знакомые не шутят, что вы притягиваете трофеи?

— Нет, но ещё смешнее, что «Вашингтон» сразу взял Кубок Стэнли, как только я уехал (смеётся).



— Это, наверное, самое обидное.

— Почему? Это просто стечение обстоятельств. Просто это смешно. Я был рад и за себя, что в «Ак Барсе» взял Кубок Гагарина, и за своих друзей по «Вашингтону», которые очень долго этого ждали.



— В «Сент-Джоне» вы играли с Джонатаном Юбердо и Майком Хоффманом. Кто из них поражал больше?

— Наверное, Майк Хоффман — у него сумасшедший бросок. Юбердо тоже безумно техничный игрок с огромнейшим хоккейным IQ. У нас вообще была команда, у которой семь игроков ушло в первом раунде в течение трёх лет. Опять же спасибо тренерам, которые собирали команду и готовили нас.



— В этом сезоне вы идёте по графику очко за игру. Есть ощущение, что вы наконец-то стали игроком, определяющим результат «Ак Барса»?

— Нет, ещё рано говорить об этом. Давайте в конце сезона посмотрим на мою статистику. Сейчас я просто наслаждаюсь хоккеем и хочу приносить результат команде. Тренеры мне доверяют, и я должен пользоваться этим.