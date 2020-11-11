«Динамо» будет бороться за Овечкина уже через год! Так утверждают в Америке

Недавнее интервью телеканала RTVI с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным всколыхнуло обсуждение о будущем российского снайпера. Поводом к тому стали его слова о том, что он хотел бы закончить карьеру в московском «Динамо».

«Ясно, что через три, четыре, может быть, пять лет, я завершу свою карьеру в «Вашингтоне». Мне бы хотелось закончить на красивой ноте, сыграть свой последний матч за московское «Динамо», — сказал тогда Овечкин, напомнив всем, что его нынешний контракт истечёт по окончании сезона-2020/2021.

Почему Овечкин ещё не подписал новый контракт в НХЛ? И когда это случится? На какую сумму и срок может рассчитывать капитан «Вашингтона», когда начнутся переговоры и есть ли вероятность, что он уйдёт в другой клуб?

Нынешний контракт Овечкина — один из лучших в истории НХЛ

Заокеанские эксперты признают, что нынешний договор Александра с «Кэпиталз» стал одним из самых успешных контрактов в эпоху потолка зарплат. Он был подписан в январе 2008 года, его срок составлял 13 лет, а общая сумма — $ 124 млн, что обеспечило «столичным» вполне приемлемый по нынешним меркам кэпхит — $ 9,5 млн за сезон. Эта сделка была заключена, когда в моде были «дикие» контракты на 10-12 лет. В некоторых случаях такая гигантомания позволяла обойти ограничения по зарплате, но большинство боссов клубов старались максимально закрепить звёздного игрока у себя в команде.



Удачным этот контракт стал потому, что $ 9,5 млн в год — это намного меньше рыночной стоимости Овечкина. Никакой нервотрёпки с переговорами на протяжении этой дюжины лет у «Вашингтона» не было, никаких слухов о потенциальном расставании или выкупе тоже не появлялось. Когда речь идёт о контрактах сроком на 10 лет и больше, такая стабильность становится редкостью.



Первоначальная беседа генерального менеджера «Вашингтона» Брайана Маклеллана о новом контракте для Овечкина уже состоялась — она прошла вскоре после вылета «столичных» из плей-офф-2020. Для заокеанских экспертов огромное значение имеет возможность побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки, и большинство предположений они делают исходя из того, что сам Александр тоже будет жаждать этого достижения.



«Если он будет забивать по 45 голов в год, то для достижения рекорда Гретцки потребуется 4,1 сезона, то есть новый пятилетний контракт. Но ждать, что он будет забрасывать по 45 шайб в возрасте 39 или 40 лет, может быть, слишком требовательно, поэтому давайте определимся со средним числом. Нисходящий тренд — 50, 45, 40, 35 и 25 даст ему необходимый результат. Можно предположить, что пятилетний договор на $ 10 млн за сезон — это то, что должно быть выполнимо. Несмотря на замороженный потолок зарплат, такой договор не изменит кардинально структуру. И это почти гарантирует тот факт, что Овечкин завершит карьеру в «Вашингтоне». И даже если всё резко пойдёт на спад, он всё равно будет сильным на протяжении большей части этих пяти лет», — отметил обозреватель NBC Sports Адам Гретц.



Но североамериканцы держат в уме не только «Вашингтон» как потенциального работодателя для Овечкина. Слова форварда про «Динамо» стали поводом для куда более интригующих умозаключений.

«Про Россию меня спрашивают только позитивное. Наверное, боятся» Как складывался отъезд в НХЛ и расставание с «Динамо», как относятся к России в Америке — Овечкин пообщался с Канделаки.

«Не верите, что «Динамо» будет бороться за Овечкина? Вы наивны»

«Овечкин сказал, что хочет сыграть свой последний матч именно за «Динамо». Что это может означать? Он хотел бы отыграть полный сезон за «Динамо»? Или два сезона? Или просто последний матч в качестве прощальной победы? Сказать невозможно», — заметил всё тот же Гретц.



А его коллега Кен Кэмпбелл из The Hockey News пустился в более смелые предположения, допустив, что московское «Динамо» обязательно поборется за Овечкина после того, как его нынешний договор с «Вашингтоном» закончится.



«Именно теперь, когда Овечкин чётко дал понять свои желания, «Динамо» может сделать всё возможное, чтобы заполучить его. Перед тем как в 2008 году Александр подписал свой 13-летний договор с «Кэпиталз», московский клуб делал агрессивные предложения. И на самом деле«В ашингтон» беспокоится не о других клубах НХЛ, которые могут выйти на Овечкина, а именно о «Динамо». Александр всегда был верен своей родине, будь то игра за сборную России или свой родной клуб. И если вы не верите, что «Динамо» воспользуется лояльностью Овечкина, чтобы подписать с ним контракт, когда нынешний закончится, вы немного наивны», — пишет Кэмпбелл.

«Он послан в НХЛ богом». В Северной Америке сняли крутой фильм про Овечкина История Великой Восьмёрки – от детства и больших ожиданий до соперничества с Кросби, Кубка Стэнли и рекорда Гретцки на горизонте.

Такое предположение не лишено некоторой исторической базы. Тогда, в январе 2008 года, ещё до того, как поставить подпись на 13-летнем договоре, Овечкин подтвердил, что у него есть предложение от российского клуба. Но одновременно с этим заявил, что возвращаться в Россию пока не планирует.



«Я уже говорил, что не смотрю на эту российскую команду как на команду, в которой я буду играть в следующем году. Я не хочу никого обижать, Россия — мой дом, но НХЛ — лучшая лига в мире, и я хочу играть именно в ней», — говорил Овечкин в интервью «Спорт-экспрессу». «Новости из России? Это не имеет значения, на наши планы они не влияют. Овечкин будет играть за «Вашингтон» ещё долго, вот увидите», — так отреагировал на попытки переманить своего капитана владелец «столичных» Тед Леонсис, и буквально через сутки всем фантазиям на эту тему пришёл конец в виде нового контракта для Александра.

В то, что «Динамо» всерьёз будет бороться за Великую Восьмёрку уже летом 2021 года, пока верится слабо. И пока что разговоры про возвращение в КХЛ носят отвлечённый характер без конкретной привязки ко времени. Слишком раннее возвращение в Россию сделает несбыточной мечту о побитии рекорда Гретцки, до которого ещё 188 голов, и вряд ли честолюбие профессионального спортсмена позволит Александру не обращать внимания на эту статистическую цель.



«Независимо от того, где закончит карьеру Овечкин и когда он вернётся домой для того, чтобы сыграть свой последний матч, его будут помнить как величайшего бомбардира своего поколения. И у него будет хороший аргумент поспорить за статус снайпера на все времена», — резюмировал Кен Кэмпбелл.