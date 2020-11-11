«Каждый год пишу Овечкину в этот день». Вратарь Буше не может забыть легендарный гол Ови

Прошло почти 15 лет, а экс-голкипер «Финикса» помнит всё, будто это было вчера. Тогда Великая Восьмёрка испортила Буше весь день.

Александр Овечкин забил свой легендарный чудо-гол почти 15 лет назад, но память о нём останется у хоккейных болельщиков на века. И не только у болельщиков – экс-вратарь «Финикса» Брайан Буше уже давно завершил карьеру и сейчас работает комментатором на американском телевидении, но помнит всё, как будто это было вчера.

Гол Овечкина признан ESPN лучшим в истории НХЛ. В топ-10 ещё четыре россиянина

16 января 2006 года был не день Буше. К третьему периоду он пропустил пять голов (один – от звёздного новичка Овечкина), и настроение у него уже было на нуле. А в третьем периоде случился он – гол, который НХЛ впоследствии включила в список величайших событий лиги, а ESPN назвал эту шайбу лучшей в истории.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Я даже не осознавал, что Овечкин бросил, лёжа на спине. Только понял, что я в беде»

«Январь и февраль – сложные месяцы для игры, мотивация в это время не такая высокая, как в марте, апреле или мае. Да, я, как и все, наверное, просто уже ждал финальной сирены. Это был непростой матч для меня. Я неважно сыграл, моя уверенность в себе к концовке уже пошатнулась.



Это был шестой гол «Вашингтона» в матче, который закончился со счётом 6:1. У Овечкина не было никаких причин лезть из кожи вон в этом эпизоде, чтобы забить очередной волшебный гол.



Он нёсся на полной скорости, я уже к тому времени знал, что у него великолепный бросок. У него не было вариантов для передачи, так что я действовал агрессивно, довольно далеко выкатился из ворот. Я-то думал, что он просто протащит шайбу и нанесёт бросок из-под защитника…



Когда Овечкин нанёс бросок, я даже не осознавал, что он бросил лёжа на спине, только видел, как летит шайба. Когда я попытался до неё дотянуться, то понял, что я в беде, это будет гол», — пускается в воспоминания Буше.

«Он послан в НХЛ богом». В Северной Америке сняли крутой фильм про Овечкина История Великой Восьмёрки – от детства и больших ожиданий до соперничества с Кросби, Кубка Стэнли и рекорда Гретцки на горизонте.

«Каждый год в этот день мы с Овечкиным обычно пишем друг другу»

«Я всегда говорю Ови, что он сыграл не по правилам, — смеётся Буше. — Каждый год пишу Овечкину в этот день, а он мне, потому что эта шайба появляется в соцсетях, обязательно увидишь её в ленте. Конечно, он сыграл по правилам, сделал всё идеально. Не знаю, что ещё он мог сделать – обыграл защитника, протащил шайбу метров 10. Не думаю, что он мог сыграть как-то иначе, он исполнил просто волшебно.



Он примерно знал, где находятся ворота, но там был такой острый угол, плюс я же ещё перекрывал часть льда клюшкой. Там было совсем немного пространства, чтобы шайба не попала в мою клюшку или не прошла мимо ворот. Наверное, 90% этого гола – это удача. Это всё равно было потрясающе, я не хочу преуменьшать величие этого гола, но мне кажется, он просто саданул по шайбе в надежде на удачу. Думаю, он и сам удивился, что забил».



Овечкин, кстати, по поводу удачи полностью согласен. «Мне повезло, гол получился красивым. Просто повезло. Удача? Техника? Я не знаю. Зовите это как угодно», — говорил россиянин.

«НХЛ нужно назвать этот приз в его честь». Что пишут в Америке о девятом «Ришаре» Овечкина Предложение переименовать трофей после того, как Овечкин закончит карьеру, выглядит интересно.

«Это был день рождения моего сына, Овечкин испортил мне весь день!»

«Это был плохой день, я мечтал о том, чтобы игра поскорее закончилась. Вдобавок это был день рождения моего сына, ему исполнялось три года. Ови был его любимым игроком в детстве, так что я всё прекрасно помню. После матча мы ждали гостей на праздник, а Овечкин испортил мне весь день! Не говоря о том, что это был шестой пропущенный гол в ужасной игре. Спасибо, Ови!»



Но Буше не держит на Овечкина зла: «Если бы я пропустил такой гол от игрока, который за всю карьеру забил всего пару раз, для меня это был бы гораздо больший конфуз. Но так как он стал одним из величайших снайперов в истории НХЛ, я с этим смирился».